"Chồng tồi" của Park Min Young lâm vào cảnh dở khóc dở cười: Đang đi chợ thì bị gọi là "đồ xấu xa"

Nam diễn viên Lee Yi Kyung đang nhận được rất nhiều sự chú ý với vai diễn "chồng tồi" của Park Min Young trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Đây là bước chuyển mình đột phá của nam diễn viên, từ hình ảnh hài hước sang vai phản diện độc ác.

Vì diễn quá đạt, Lee Yi Kyung khiến khán giả "ghét cay ghét đắng". Trong trailer mới nhất, chương trình How Do You Play đã hé lộ tình huống dở khóc dở cười của nam diễn viên. Chuyện là Lee Yi Kyung đi chợ Namdaemun và được những tiểu thương nhận ra. Tại đây, chủ cửa hàng nói với Lee Yi Kyung rằng "Tôi rất thích bộ phim này, đồ xấu xa ạ" khiến nam diễn viên bật cười. Chủ cửa hàng còn "nựng yêu" Lee Yi Kyung, khiến anh không giấu được sự thích thú.

Lee Yi Kyung được các tiểu thương ở chợ Namdaemun nhận ra. Họ bày tỏ sự yêu thích đối với vai diễn phản diện của Lee Yi Kyung bằng cách gọi anh là "đồ xấu xa"

Dù bị gọi là "đồ xấu xa" nhưng nam diễn viên rất vui vẻ

MC Yoo Jae Suk cảm thán: "Tôi có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của Lee Yi Kyung tại khu chợ. Cậu ấy hoàn toàn nổi tiếng với hình ảnh kẻ xấu". Joo Woo Jae cũng động viên "chồng tồi" của Park Min Young diễn xuất tốt hơn trong tác phẩm tiếp theo. Như vậy có thể thấy rằng Lee Yi Kyung đã có 1 vai diễn thành công, anh vào vai phản diện xuất sắc đến nỗi khiến khán giả "ghét cay ghét đắng".

Yoo Jae Suk và Joo Woo Jae công nhận sự nổi tiếng của Lee Yi Kyung với vai "chồng tồi"

Lee Yi Kyung sinh năm 1989 tại Cheongju, Hàn Quốc trong 1 gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên gia cảnh của nam diễn viên lại không hề tầm thường. Cha ruột của Lee Yi Kyung chính là ông Lee Ung Beom – cựu CEO của LG Innotek. Đây là công ty chuyên dịch vụ kỹ thuật vật liệu và phát triển linh kiện của tập đoàn khủng nhất nhì thế giới LG, cung cấp linh kiện cho rất nhiều đối tác trên toàn cầu.

Là thiếu gia “ngậm thìa vàng” đích thực nhưng Lee Yi Kyung không hề ỷ lại vào gia thế. Anh từng đi làm bán thời gian ở cửa hàng cho thuê truyện tranh, DVD để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nam diễn viên cũng không dựa vào tiềm lực của bố mà tự mình nỗ lực tiến thân trong sự nghiệp diễn xuất. Phải mất đến 10 năm, Lee Yi Kyung mới dần khẳng định được tên tuổi trong làng giải trí nhờ cú đột phá trong siêu phẩm phòng vé Bỗng Dưng Trúng Số.

Lee Yi Kyung đang là cái tên cực hot với vai chồng của Park Min Young trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Nam diễn viên thành công hóa thân thành người chồng ăn bám, ngoại tình với bạn thân của vợ, thậm chí còn giết vợ để hưởng tiền bảo hiểm

Nguồn: Xports News