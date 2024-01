Vì sao Park Min Young không phải nghi phạm, mà chỉ là nhân chứng trong vụ án bạn trai lừa đảo?

Park Min Young đang là tâm điểm gây tranh cãi với nghi vấn được bạn trai chu cấp 250 triệu won (4,4 tỷ won). Công ty quản lý của nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận điều này, cho biết Park Min Young chỉ cho bạn trai mượn tài khoản để giao dịch. Đáng nói giữa nghi vấn là đồng phạm của bạn trai, nữ diễn viên lại bị cơ quan điều tra triệu tập với tư cách nhân chứng, chứ không phải nghi phạm. Điều này không khỏi khiến công chúng băn khoăn về vai trò thật sự của Park Min Young trong vụ án này.

Đến ngày 16/1, cựu phóng viên Lee Jin Ho đã lý giải thêm về vụ việc. Theo đó, Park Min Young bị cấm xuất cảnh, triệu tập điều tra từ tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, lệnh cấm xuất cảnh đã bị gỡ bỏ và vai trò của nữ diễn viên trong vụ án được xác nhận là nhân chứng. Lee Jin Ho nhấn mạnh: "Dù vậy, Park Min Young không thể trốn tránh trách nhiệm về đạo đức vì đã cho Kang Jong Hyun mượn tài khoản để giao dịch phi pháp. Có thể Park Min Young và Kang Jong Hyun đã bàn bạc về chuyện này, vì mục đích sử dụng khoản tiền rất quan trọng. Tuy nhiên sau khi điều tra, sự thật phần nào đã được làm sáng tỏ dưới góc nhìn của Park Min Young".

Park Min Young cho biết cô chỉ cho Kang Jong Hyun mượn tài khoản để giao dịch, không sử dụng số tiền 250 triệu được bạn trai chuyển cho

Cựu phóng viên này giải thích thêm: "Chưa thể xác minh Park Min Young có sử dụng khoản tiền đó không, nhưng Kang Jong Hyun đã xác nhận mục đích sử dụng khoản tiền. Đúng là 250 triệu won đã được gửi đến tài khoản của Park Min Young nhưng Kang Jong Hyun khai nhận rằng anh ta sử dụng khoản tiền cho mục đích giao dịch kinh doanh. Điều này đã được xác nhận thông qua cuộc điều tra của cơ quan công tố. Đó là lý do tại sao Park Min Young không còn bị nghi ngờ nữa, lời khai của cô chỉ còn giá trị làm chứng".

Ngay sau khi Dispatch đăng tải bằng chứng Park Min Young được bạn trai "bao nuôi", nữ diễn viên đã thể hiện thái độ phủ nhận mạnh mẽ. Không chỉ thông báo qua công ty quản lý, mỹ nhân sinh năm 1986 còn bày tỏ trên trang cá nhân: "Phát chán với tất cả. Nhưng tôi tin sự thật sẽ chiến thắng. Hiện giờ tôi đã có tinh thần vững vàng để bảo vệ các fan, xin các bạn đừng lo lắng".

Nữ diễn viên giữ vững lập trường phủ nhận nghi vấn

Và ngay trong tối 15/1, Park Min Young đã tự tin lộ diện trước truyền thông. Được biết, cô đến cùng 2 nam chính Na In Woo và Lee Yi Kyung đến tiệc mừng công của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband). Trước hàng chục ống kính phóng viên, Park Min Young vẫn cực kỳ tươi tắn và vui vẻ. Dường như nghi vấn nhận tiền chu cấp của bạn trai tai tiếng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. "Nữ hoàng dao kéo" còn được so sánh với G-Dragon và Lee Jin Wook - 2 người nổi tiếng có "thần thái người vô tội" và đều đã được minh oan.

Park Min Young tự tin xuất hiện trước truyền thông ngay sau bị Dispatch tung bằng chứng được bạn trai chu cấp

Nữ diễn viên còn được so sánh với G-Dragon, Lee Jin Wook

Nguồn: YouTube, Daum