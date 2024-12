Cái kết sau 1 năm Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tổ chức Miss Grand International đồng loạt chấm dứt tình nghĩa

Vào tháng 7/2023, lùm xùm giữa tổ chức Miss Grand International và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1998 bất ngờ có hành động xóa danh hiệu Miss Grand International 2021 trên Instagram. Cư dân mạng liền cho rằng cô và phía tổ chức xảy ra mâu thuẫn trục trặc. Sau đó, ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International đã nhận xét hành động của cô là "thiếu chín chắn" và bỏ theo dõi Thùy Tiên. Ngoài ra, bà Teresa - phó chủ tịch cuộc thi và một vài nhân viên của tổ chức cũng có hành động tương tự với cô.

Sau 1 năm vướng lùm xùm, vào sáng 4/12, Hoa hậu Thùy Tiên đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, cô gửi lời cảm ơn tới phía tổ chức cuộc thi: "3 năm cho 1 hành trình đầy sắc màu. Dù có phải nói thêm bao nhiêu lần cảm ơn nữa, để có được ngày hôm nay, Tiên luôn luôn biết ơn và ghi nhớ sự tin yêu của tổ chức Miss Grand International, papa Nawat, mami Teresa, Anh Nam, chị Dung đã cho Tiên cơ hội để ngày hôm nay mình được tự tin, hạnh phúc làm những điều mình muốn, tạo ra những giá trị tích cực đến với khán giả, cộng đồng.

Cảm ơn tình yêu thương, niềm tin và sự vị tha của khán giả, đối tác đã dành tặng cho Thuỳ Tiên, chính sự bao dung cho những lần thiếu sót là động lực rất lớn để Tiên cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều điều mà Tiên cùng ekip mình ấp ủ, hy vọng sẽ được khán giả đón nhận và ủng hộ. Một lần nữa, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tự hào là Miss Grand International 2021, và hãnh diện vì được mọi người yêu thương".

Sau 3 năm đăng quang, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng gửi lời cảm ơn tới phía tổ chức cuộc thi

Hậu vướng ồn ào, mối quan hệ giữa Hoa hậu Thùy Tiên và tổ chức Miss Grand International được cho là đã bình thường trở lại. Tài khoản Instagram của tổ chức này đã theo dõi lại tài khoản của nàng hậu. Bên cạnh đó, bài đăng bày tỏ cảm xúc sau 3 năm đăng quang của Hoa hậu 9x cũng được chia sẻ lại trên story của Miss Grand International. Phía dưới bài viết của người đẹp, bà Teresa - Phó Chủ tịch cuộc thi cũng để lại bình luận tương tác với cô.

Bài đăng của cô được phía tổ chức chia sẻ lại trên story

Phía tổ chức và Phó Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International cũng tương tác lại phía dưới bài đăng của nàng hậu: "Mong em sẽ toả sáng hơn mỗi ngày"

Tài khoản chính thức của tổ chức này hiện đang theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên

Vào tháng 7/2023, cô từng bị phía tổ chức Miss Grand International thẳng tay quay lưng khi đồng loạt hủy theo dõi trên Instagram

Sau khi vụ việc gây ồn ào, Thùy Tiên đã lên livestream đính chính và xin lỗi: "Tôi xin nhận lỗi, đây là lỗi của bản thân tôi trước. Tôi đã suy nghĩ mọi thứ hơi đơn giản, vô tâm, vô tư. Lúc đó tôi đang set up lại Instagram, tôi suy nghĩ có nên viết một câu gì đó như là "Try to be a queen", do chưa nghĩ ra nên tôi bỏ trống ở đó để đi làm. Sau đó bà Teresa có nhắn tin cho tôi. Lúc đó tôi nói tôi thấy bình thường do nhiều người họ cũng bỏ trống như vậy. Rồi tôi nhận ra như vậy là hơi kỳ quá, hơi vô tư quá. Tôi xin lỗi ngay lập tức và để lại danh hiệu liền".

Thùy Tiên từng phải lên tiếng xin lỗi vì hành động gỡ bỏ danh hiệu gây lùm xùm

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2021 ở Thái Lan, và kết thúc nhiệm kỳ vào 25/10/2022. Trong quá trình đương nhiệm, cô thường xuyên được ông Nawat và bà Teresa Chaivisut là Phó chủ tịch Miss Grand International khen ngợi chăm chỉ, tích cực làm việc.

Phó chủ tịch Miss Grand International từng dành nhiều lời khen có cánh cho Thùy Tiên: "Cô ấy đã làm rất nhiều cho Miss Grand International. Và chúng tôi không khỏi tự hào khi xem cô ấy như một nữ hoàng. Tôi thấy nhiều điều hay ở cô ấy từ trước khi thành Hoa hậu. Tôi cảm giác đã chọn đúng và cô ấy luôn tỏa sáng như một viên kim cương, vượt sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất hạnh phúc cho Tiên".

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2021 ở Thái Lan