Cái kết của Titanic sau 25 năm vẫn còn gây tranh cãi, đạo diễn làm một điều khiến khán giả phải thán phục

Trong cảnh cuối của siêu phẩm Titanic (1997), khi con tàu trứ danh sắp chìm hẳn, và hành khách hoảng loạn tìm đường sống sót giữa đại dương Jack (Leonardo DiCaprio) đã xoay sở giúp Rose (Kate Winslet) trèo lên cánh cửa gỗ bị vỡ mất một góc đang trôi nổi gần đó. Rose sống sót, còn Jack từ từ chìm xuống đáy biển lạnh giá, tạo nên một chuyện tình bi thảm nhất nhì lịch sử văn hóa đại chúng. 25 năm kể từ ngày bộ phim ra mắt, đây vẫn là tình tiết gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Người dù buồn vẫn chấp nhận, người lại cố chấp tin rằng tấm ván đủ chỗ cho cả Rose và Jack, chỉ là đạo diễn James Cameron không muốn cứu họ thôi.

Cảnh kết khiến người hâm mộ phải tranh cãi suốt 25 năm của Titanic (Ảnh: Disney)

EW đưa tin nhân dịp Titanic tái phát hành tại rạp dưới định dạng 4K 3D, đạo diễn James Cameron đã quyết định bắt tay với ê-kíp của National Geographic thực hiện một thử nghiệm nhằm dẹp tan những nghi vấn cùng giả thuyết của khán giả xoay quanh cái kết của Jack một lần và mãi mãi. Với sự trợ giúp của các nhà khoa học, nhà làm phim 68 tuổi đã tái hiện lại cảnh phim này, nhưng theo bốn kịch bản khác nhau. Toàn bộ thử nghiệm này đã được ghi lại trong chương trình đặc biệt Titanic: 25 Years Later With James Cameron.

Để dẹp tan đồn đoán của khán giả, James Cameron cùng ê-kíp đã mời hai diễn viên với hình thể tương đồng với Leonardo DiCaprio và Kate Winslet thời điểm đóng Titanic để tham gia tái hiện lại cảnh kết phim (Ảnh: NatGeo)

Trong kịch bản đầu tiên, Jack và Rose đều trèo được lên tấm ván, nhưng cả hai đều chịu cảnh ngâm người dưới làn nước lạnh ngắt. Với tình trạng này, không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ kiệt sức và tử vong vì hạ thân nhiệt. Do đó, kịch bản này là bất khả thi.

Tiếp theo, ê-kíp để hai diễn viên cùng bám vào tấm ván, trong một tư thế đảm bảo nửa trên cơ thể, hoặc ít nhất những cơ quan nội tạng quan trọng, không bị ngâm trong nước. Điều này giúp cặp tình nhân gia tăng cơ hội sống sót. "Không còn dầm mình trong nước lạnh, việc Jack run lập cập không ngừng đã giúp cơ thể cậu ấy chống chọi với cơn lạnh", đạo diễn James Cameron nói. "Cứ theo đà này, Jack có thể cầm cự được thêm khá lâu. Có thể là vài giờ".

James Cameron đã vạch ra bốn kịch bản để cứu Jack, nhưng hai trong số này nhanh chóng bị gạt bỏ thông qua thực nghiệm (Ảnh: ABC)

Trong thử nghiệm cuối cùng, hai diễn viên đóng thế diễn lại cả cảnh Jack và Rose chật vật tranh giành với những người sống sót khác tấm ván mỏng manh. Họ tái hiện cả cảnh một hành khách khác cố dìm Rose xuống để mình dễ bề nổi lên và bị Jack đấm. Trong kịch bản này, Cameron và ê-kíp quyết định thêm vào một chi tiết không có trong kịch bản gốc: Rose trao cho Jack chiếc áo phao của mình.

Quan sát thử nghiệm lần này, James Cameron rút ra nhận xét: "Tình trạng của cậu ấy ổn định hơn. Theo kịch bản này, chúng tôi dự đoán Jack đã có thể cầm cự cho tới khi tàu cứu hộ tới. Cậu ta có thể sẽ sống, nhưng kịch bản này có quá nhiều biến tấu. Tôi nghĩ diễn biến tâm lý của Jack trong cảnh phim khi ấy sẽ là: 'Mình sẽ không làm bất cứ điều gì khiến Rose lâm nguy' và 100% sẽ hành động theo niềm tin ấy".

Jack có thể sống sót nếu Rose nhường anh chiếc áo phao. Tuy nhiên nếu làm vậy, chính anh lại đẩy cô vào nguy hiểm (Ảnh: NatGeo)

Không chỉ người hâm mộ Titanic, ngay cả nữ chính Kate Winslet cũng từng đưa chủ đề Jack và Rose có thể cùng sống sót hay không ra thảo luận trong một buổi họp báo phim Avatar: The Way of Water. Cô chia sẻ khi làm khách mời trong chương trình podcast Happy Sad Confused: "Thành thật mà nói: Tôi không tin lắm chuyện cả hai có thể sống sót trở về nếu cùng trèo lên cánh cửa đó. Tôi nghĩ Jack có thể nằm vừa, nhưng hẳn nó sẽ bị tròng trành và đây xét cho cùng cũng không phải ý tưởng tối ưu. Thế nên, đây sẽ lần đầu tiên các bạn nghe tôi nói điều này. Đúng, Jack có thể nằm vừa cánh cửa, nhưng nó sẽ khó mà nổi được. Không có đâu".