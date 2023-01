Avatar: The Way of Water nhăm nhe soán ngôi Titanic

Với thành tích 2,075 tỷ USD tính đến ngày 28/1/2023, Avatar: The Way of Water vừa vượt qua Star Wars: The Force Awakens (2015) để trở thành phim có doanh thu cao thứ tư từ trước đến nay. Bộ phim viễn tưởng của đạo diễn James Cameron hiện đang xếp dưới thành tích của Titanic (2,2 tỷ USD), Avengers: Endgame (2,79 tỷ USD) và Avatar (2,92 tỷ USD).

Cảnh trong phim Avatar: The Way of Water. Nguồn: 20th Century Studios

Đạo diễn Cameron từng tuyên bố Avatar: The Way of Water sẽ có lợi nhuận khi trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư từ trước đến nay. Trong khi đó giới phân tích cho rằng phần 2 của Avatar sẽ hòa vốn với doanh thu 1,5 tỷ USD. Hôm 18/1, doanh thu của Avatar: The Way of Water đã vượt thành tích 1,92 tỷ USD của Spider-Man: No Way Home.

Avatar: The Way of Water hiện là cái tên sáng giá tại lễ trao giải Oscar 2023. Bộ phim hiện đang được đề cử ở các hạng mục cho phim xuất sắc nhất, thiết kế sản xuất, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh.

Sau thành công của phần 2, Avatar phần 3 dự kiến phát hành vào tháng 12/2024. Nhà sản xuất đã có kế hoạch cho phần thứ 4 và thứ 5 để tiếp tục những câu chuyện của nhân vật Jake Sully và Neytiri.