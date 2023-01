Avatar: The Way of Water - phim thứ 6 trong lịch sử vượt mốc 2 tỷ USD toàn cầu

Ảnh: Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection

Đây là bộ phim thứ 6 trong lịch sử và là bộ phim đầu tiên trong thời kỳ đại dịch vượt qua cột mốc đáng mơ ước, gia nhập một câu lạc bộ những bộ phim 2 tỷ bao gồm Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: The Force Awakens và Avengers: Infinity War.

Với danh sách 6 phim trên, có thể thấy James Cameron chịu trách nhiệm sản xuất ba trong số sáu bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ông cũng là đạo diễn duy nhất có ba bộ phim vượt mốc 2 tỷ USD. Đáng chú ý, Zoe Saldaña, người thủ vai Neytiri trong loạt phim Avatar, hiện đã đóng bốn trong số sáu phim vượt mốc 2 tỷ USD. Cô cũng xuất hiện trong cả Avengers: Endgame và Avengers: Infinity Wars, tái hiện vai Gamora trong Guardians of the Galaxy.

Đáng chú ý, The Way of Water đã chính thức đạt được mục tiêu cao cả mà Cameron đặt ra cho mình trước khi phim ra mắt. Trước khi phần tiếp theo ra rạp, ông nói với GQ rằng Avatar 2 đại diện cho "trường hợp kinh doanh tồi tệ nhất trong lịch sử điện ảnh" vì nó cần phải trở thành một trong ba hoặc bốn phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại mới hòa vốn. Nhưng trong những ngày tới, nó sẽ hạ gục các bộ phim lớn thứ tư và thứ năm, Star Wars: The Force Awakens (2,07 tỷ USD) và Avengers: Infinity War (2,04 tỷ USD), để đạt được kỳ tích đó.

Phần đầu tiên của Avatar, ra rạp cách đây 13 năm, vẫn là bộ phim lớn nhất mọi thời đại với 2,9 tỷ USD. Avengers: Endgame theo sát phía sau ở vị trí thứ hai với 2,79 tỷ USD, trong khi Titanic là bộ phim có doanh thu phát hành cao thứ ba từ trước đến nay với 2,19 tỷ USD.

Cho đến nay, The Way of Water đã thu về 598 triệu USD tại phòng vé trong nước và 1,4 tỷ USD trên thị trường quốc tế. Ở nước ngoài, các thị trường nổi bật là Trung Quốc (229 triệu USD), Pháp (129 triệu USD), Đức (117 triệu USD), Hàn Quốc (96 triệu USD) và Vương quốc Anh (81 triệu USD). Điều đặc biệt ấn tượng là Avatar 2 đã xoay sở để đạt được 2 tỷ USD, một tiêu chuẩn không thể đạt được trong thời COVID, bởi vì không phải thị trường nào cũng kết nối lại với Na'vi. Phần tiếp theo không chiếu ở Nga, nơi phần đầu thu về 116 triệu USD, và thất bại ở Nhật Bản với 28 triệu USD, giảm đáng kể so với doanh thu 176 triệu USD của phần đầu.

Phần tiếp theo bị trì hoãn từ lâu của Avatar năm 2009 đã ra mắt vào tháng 12 và vẫn cực kỳ nổi tiếng trong vài tuần kể từ khi phát hành. Giống như bản gốc, màn hình Imax và 3D, cũng như lượng khách hàng lặp lại ở mọi lứa tuổi và nhân khẩu học, đã đẩy doanh thu bán vé lên cao ngất ngưởng. Disney, công ty giữ bản quyền Avatar sau khi mua lại 20th Century Fox vào năm 2019, đã chi khoảng 460 triệu USD để sản xuất và quảng bá The Way of Water, khiến nó trở thành một trong những bộ phim đắt nhất từ ​​trước đến nay.