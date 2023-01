Phim Nhà Bà Nữ thu 26 tỉ đồng, cháy vé ngay mùng 1 Tết

Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm trong phim Nhà Bà Nữ - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sau một ngày ra mắt, Nhà Bà Nữ tạm dẫn đầu cuộc đua phòng vé Tết này. Đứng thứ hai là phim Chị Chị Em Em 2 thu hơn 6 tỉ đồng. Trước mắt, các phim ngoại không đấu lại phim Việt.

Nhà Bà Nữ tiếp nối Bố Già

Mở màn ấn tượng, Nhà Bà Nữ được một quản lý truyền thông dự báo sẽ thu khoảng 200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nếu hiệu ứng truyền miệng sắp tới thiên về tích cực, Nhà Bà Nữ có thể hy vọng cao hơn. Bởi Bố Già, phim 400 tỉ đồng của Trấn Thành, cũng tăng dần doanh thu nhờ gây sốt. Phim cũng đạt đỉnh doanh thu ở những ngày chiếu sau chứ không phải ngày đầu.

Trước khi Nhà Bà Nữ ra mắt, nhà sản xuất công bố lượng vé bán trước lập kỷ lục. 30.000 vé bán được tính đến chiều 30 Tết (21-1), khi phim chưa ra rạp.



Đây là con số cao kỷ lục dành cho một phim Việt chiếu Tết.

Nhà Bà Nữ từng bị dự đoán bất lợi về doanh thu vì bị phân loại độ tuổi C16. Phim có nhiều ngôn từ tục khi các nhân vật chửi thề, cãi vã. Bên cạnh đó là những vấn đề của tuổi trưởng thành mà trẻ dưới 16 tuổi chưa dễ nắm bắt.

Nhưng Nhà Bà Nữ vẫn là một bộ phim gia đình rất phổ quát, với các vấn đề gia đình điển hình. Khía cạnh hài hước của phim cũng duyên dáng, dễ xem và rất giải trí.

Đối đầu Nhà Bà Nữ, Chị Chị Em Em 2 gặp bất lợi ban đầu. Nhưng doanh thu không phải là tệ so với việc bị lấn át về truyền thông. Là phim về chủ đề gái làng chơi, xếp loại C18, Chị Chị Em Em 2 vẫn có nhóm khán giả riêng.

Phim ngoại "không có cửa"

Đứng sau 2 phim Việt là các phim nước ngoài. Hai phim mới ra bao gồm: Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London thu 1,5 tỉ đồng, Phi Vụ Toàn Sao thu hơn 600 triệu đồng. Poporo: Cuộc Phiêu Lưu Đến Dinh Thự Rồng thu hơn 500 triệu đồng. Phim hoạt hình Mèo Béo Siêu Đẳng cũng chỉ thu trên 24 triệu đồng.

Avatar 2 sắp nhường lại ngôi vua phòng vé cho "Nhà bà Nữ" - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Bên cạnh đó, các phim ngoại gây sốt trước Tết như Avatar: The Way of Water và Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng vẫn thu hút một lượng nhỏ khán giả.



Avatar: The Way of Water đang tiến dần đến mốc doanh thu 270 tỉ đồng tại Việt Nam. Phim đã đứng đầu phòng vé Việt suốt một tháng rưỡi, và sắp nhường ngôi lại cho Nhà bà Nữ. Với doanh thu tăng chậm, phim khó vượt qua mốc 285 tỉ đồng của Avengers: Endgame.

Với thành tích như hiện tại, phim ngoại "không có cửa" với phim Việt dịp Tết này.