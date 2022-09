Cái kết buồn của "người phụ nữ đẹp nhất thế giới" giúp phát minh ra Internet

Thế kỷ XX - thời kỳ vàng son của điện ảnh thế giới đã chứng kiến rất nhiều nữ minh tinh đi vào huyền thoại như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh… và đương nhiên không thể thiếu được Hedy Lamarr.

Từng được vinh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", Hedy Lamarr là một trong những huyền thoại màn bạc của Hollywood thập niên 1940. Nhưng điều khiến bà được người hâm mộ toàn cầu tôn vinh hơn cả đó chính là sự nghiệp đồ sộ với tư cách là nhà toán học và hóa học, người sáng chế ra những phát minh có ảnh hưởng lớn đến ngành truyền thông không dây ngày nay của nữ minh tinh này. Đáng tiếc thay, dù xinh đẹp và tài năng, nhưng đường tình của Hedy Lamarr lại lận đận vì tài tử Cuốn Theo Chiều Gió - Clark Gable.

Nữ minh tinh đầu tiên đóng cảnh nóng trên màn ảnh Hollywood và gia thế đáng nể

Hedy Lamarr sinh trưởng trong một gia đình giàu có, có mẹ là một nghệ sĩ dương cầm người Hungary gốc Do Thái thuộc tầng lớp tư sản cấp cao, còn cha là một chủ ngân hàng sinh ra ở Lviv, Ukraine. Nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình cùng sắc đẹp trời phú, Hedy đã thực hiện giấc mơ trở thành người nổi tiếng từ lúc còn rất nhỏ.

Dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Hedy đã quyết tâm đi theo con đường trở thành một minh tinh màn bạc của Hollywood

Năm 17 tuổi, Hedy nhận được vai diễn đầu đời trong bộ phim Geld Auf Der Strase. Thế nhưng tên tuổi của bà đã lên một tầm cao mới khi mở đầu cho "giường chiếu" đầu tiên trên thế giới trong bộ phim Ecstasy.

Bộ phim này từng bị lên án và cấm trình chiếu tại Mỹ. Tuy nhiên, tiếng tăm từ vai diễn trong phim đã giúp Hedy được các nhà sản xuất Hollywood chú ý. Sau đó bà được hãng MGM mời ký hợp đồng, chính thức tiến đến kinh đô điện ảnh danh giá nước Mỹ.

Hedy Lamarr vươn lên thành sao sau vai diễn gây xôn xao dư luận trong Ecstasy

Sau khi một bước thành sao nhờ Ecstasy, sự nghiệp của Hedy Lamarr nghiêng hẳn về tuyến vai diễn quyến rũ, cô cũng trở thành biểu tượng của gợi cảm. Cũng từ đó, công chúng gọi cô là "người đàn bà đẹp nhất thế giới" khi thường xuyên đóng vai người phụ nữ quyến rũ trong các bộ phim nổi tiếng như Boom Town, Samson and Delilah, Tortilla Flat, Lady of the Tropics, My Favorite Spy, Algiers... Đáng tiếc thay, Hedy lại không được lòng giới phê bình chỉ vì... nhan sắc quá vượt trội.

Hedy Lamarrr - nữ diễn viên được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới ở thế kỉ 20

Nhà khoa học thiên tài với phát minh vĩ đại, đặt nền tảng của những phương thức liên lạc không dây

Không chỉ là minh tinh nổi tiếng Hollywood, "người đẹp nhất thế giới" còn chứng minh thực lực và tài năng xuất chúng của mình khi lấn sân sang lĩnh vực khoa học sáng chế. Bà là người đã cải thiện thiết kế đèn giao thông, phát minh viên sủi, nâng cấp đôi cánh cho máy bay Howard Hughes, nhưng thành tựu quan trọng nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất chắc chắn là phương pháp chuyển đổi tần số - tiền thân của Bluetooth, Wi-Fi và GPS.

Ít ai biết hệ thống liên lạc không dây (Internet) ngày nay chính là thành quả dựa trên nghiên cứu của Hedy Lamarr

Hedy có niềm đam mê bất tận với khoa học và phát minh

Vào năm 1940, Hedy đã có cuộc gặp gỡ với nhà soạn nhạc George Antheil, một người bạn có cùng niềm đam mê phát minh. Hedy và George chế tạo thành công hệ thống nhảy tần có khả năng thay đổi tín hiệu sóng vô tuyến truyền đến ngư lôi, nhờ đó tránh bị gây nhiễu và theo dõi.

Với phát minh này, cả hai nhận được bằng sáng chế số US2292387A vào năm 1942. Thế nhưng Hải quân Mỹ lại chỉ tiếp nhận sáng chế này mà không sử dụng cho tới năm 1962.

Hedy và George đã phát triển một thiết bị có khả năng dẫn đường ngư lôi đến mục tiêu bằng tín hiệu radio có khả năng "nhảy" giữa 88 tần số khác nhau

Và đến hàng chục năm sau, tài năng của Hedy mới được công nhận nhận. Vào năm 1997, khi bà đã 82 tuổi, Electronic Frontier Foundation (Tổ chức Biên giới Điện tử) vinh danh bà với 2 giải thưởng danh dự cho những thành tựu đã đạt được. Đến năm 2014, tên tuổi của bà được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Nhà phát minh Quốc gia.

1 giải thưởng đã được đặt theo tên của nữ minh tinh này, cụ thể là Hedy Lamarr Award for Innovation in Entertainment Technology. Đây là giải thưởng dành cho những người phụ nữ có những phát kiến lớn trong công nghệ và giải trí. Đặc biệt cũng vào năm 2006, châu Âu đã kêu gọi lấy ngày 9 tháng 11, ngày sinh của Hedy Lamarr làm "Ngày của các nhà phát minh".

Hedy Lamarr vừa sở hữu nhan sắc nổi trội lại có được cả trí tuệ đáng nể

Đường tình đầy trắc trở: Những mối tình chóng vánh và 5 lần ly hôn trước tuổi 35 vì 1 nỗi niềm với người yêu cũ

Dù xinh đẹp và tài năng, thế nhưng cuộc đời của Hedy Lamarr lại không mấy yên ả. Bà trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh, 5 lần ly hôn trước tuổi 35 và đau khổ nhất là mối quan hệ cứ hợp rồi lại tan với nam tài tử Cuốn Theo Chiều Gió - Clark Gable.

Mọi bi kịch trong tình yêu của Hedy Lamarr đều bắt nguồn từ nam diễn viên Clark Gable

Sau khi vụt bước thành sao nhờ Ecstasy, Hedy kết hôn với doanh nhân Fritz Mandel. Không lâu sau đó, bà đã gặp được nam diễn viên Clark Gable và mê mẩn trước vẻ hào hoa phong nhã của ông.

Mặc dù tại thời điểm đó chàng đại úy điển trai Rhett Butler trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió đang hẹn hò với Claudette Colbert, thế nhưng Hedy Lamarr vẫn sẵn sàng ly hôn và về bên Gable. Ai ngờ rốt cuộc sau đó, Hedy lại không thể giữ được trái tim của tài tử đào hoa này.



Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hedy tan vỡ một phần là vì sự quản lý quá nghiêm khắc của người chồng

Hedy Lamarr phải lòng Clark Gable khi đóng chung trong bộ phim Boom Town

Sau thời gian ngắn hẹn hò, Clark Gable đã phũ phàng chia tay với Hedy và kết hôn với nữ minh tinh Carole Lombard. Và để vơi đi nỗi đau bị phản bội, nữ diễn viên đã kết hôn với nhà biên kịch Gene Markey. Thế nhưng đến năm 1942, sau khi Carole Lombard không may qua đời trong 1 vụ tai nạn máy bay, Hedy nhanh chóng ly hôn với người chồng thứ 2 để trở về bên Gable.

Đám cưới của Clark Gable và Carole Lombard năm 1939 khiến Hedy phải tìm đến cuộc hôn nhân thứ 2

Cuộc hôn thứ 2 ngắn ngủi của Hedy và nhà văn Gene Markey

Thế nhưng Gable vẫn đào hoa như xưa, cứ ở bên Hedy một thời gian ngắn là lại ngoại tình với một nữ diễn viên trẻ đẹp khác. Và cứ thế, mỗi lần bị phản bội là y như rằng "người đẹp nhất thế giới" lại dùng 1 cuộc hôn nhân khác để thay thế. Để rồi các cuộc hôn nhân của Hedy đều bắt nguồn từ những lần chia tay với Clark Gable.

Gable tiếp tục bỏ rơi Hedy để chạy theo nữ diễn viên Virgina Grey

Hedy Lamarr có thêm 3 cuộc hôn nhân ngắn ngủi với diễn viên John Loder, Ernest Stauffer, "ông vua dầu lửa" Howard Lee

Các cuộc hôn nhân của Hedy Lamarr đều được cho là màn đáp trả lại người tình cũ Clark Gable

Trong những năm tháng tuổi xế chiều, nữ minh tinh vẫn không thể tìm được về bên tình yêu đích thực, gặp không ít rắc rối về pháp lý với các bên truyền thông và cũng không thể tìm được tác phẩm ưng ý để trở lại màn ảnh. Bà sống cô độc tại Mỹ và qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 85 tuổi.

Nguồn ảnh: People, Getty Images



https://kenh14.vn/cai-ket-buon-cua-nguoi-phu-nu-dep-nhat-the-gioi-kiem-nha-khoa-hoc-thien-tai-giup-phat-minh-ra-internet-2022062901294281.chn