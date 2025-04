Cái chết của 2 đứa trẻ gây xôn xao ở Quảng Nam: Người nhà lên tiếng

Liên quan vụ việc gây xôn xao mạng xã hội 2 ngày qua, ngày 4-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà bà T.T.TN. ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Căn nhà bà N. nằm trong một kiệt bê tông giữa khu vực trung tâm thị trấn. 2 ngày qua, người dân sinh sống tại đây liên tục bàn tán xôn xao về câu chuyện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Clip: Ông Tô Đình Tùng - anh trai bà N. cho biết thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội khiến gia đình rất áp lực

Ông Tô Đình Tùng, anh ruột của bà N. cho biết gia đình đang rất buồn phiền, bức xúc. Hiện nay, thông tin chưa rõ ràng nhưng các trang mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh không chính xác làm gia đình chịu rất nhiều áp lực. "Tôi người nhà đây mà chưa biết gì hết, không hiểu sao trên mạng đăng tùm lum" – ông Tùng nói.

Từ hôm qua đến nay, rất nhiều người quen gọi điện hỏi thăm gia đình, khi nói chuyện với chúng tôi, điện thoại ông Tùng liên tục có người gọi đến.

Ông Tùng cho biết, bà N. có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Trong đó, đứa con trai đầu đang học lớp 11, đứa con gái thứ hai học lớp 7. Bà N. làm công việc tự do. Từ trước khi chồng bà N. mất thì gia đình bà có hoàn cảnh khá giả.

Chồng bà N. mất (khoảng năm 2019-2020) do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021, con trai út của bà N. (SN 2019) mất, sau đó hơn 1 năm thì đứa con kế út (SN 2017) cũng qua đời. Thời điểm đó công an có đến điều tra vụ việc, mổ khám nghiệm tử thi.

Ông Tô Đình Tùng, anh trai của bà N. kể lại sự việc với báo chí

Vài hôm trước, công an mời bà N. lên làm việc. Ngày 3-4, lực lượng công an đến nhà bà N. đọc lệnh khám xét. Ông Tùng là người có mặt ở nhà và ký biên bản. Sau khi khám xét thì công an có thu thập một số vật dụng và các tài liệu liên quan.

Ông Tùng nói tới thời điểm này, gia đình chưa hề tiếp nhận được thông tin bà N. bị bắt giữ hay khởi tố gì, khi đến khám xét công an cũng không còng tay bà N. Gia đình cũng không rõ bà N. có tội hay không.

Dù vậy, nhiều người đã đăng tải lên trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng, đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, nhất là khi ba mẹ của ông đã lớn tuổi.

Về cái chết của 2 con trai của bà N., ông Tùng và hàng xóm đều cho biết 2 cháu đều mất vào buổi tối và cùng bị ngã vào nước. Thời điểm 2 cháu bé mất ông Tùng đi làm xa không có ở địa phương nên không rõ cụ thể, chỉ nghe kể lại như vậy.

Ở sát nhà bà N., ông V. cho biết, năm 2021, thời điểm đứa con út bà N. gặp sự cố, ông và nhóm bạn đang nhậu thì bà N. chạy ra đường kêu cứu. Lúc này, ông V. chạy sang thì phát hiện cháu bé bị ngã vào xô nước, mọi người cấp cứu nhưng không kịp. Riêng cháu bé kế út mất thì ông chỉ nghe kể lại bị ngã vào xô nước chết chứ không ở nhà nên không biết.

Con hẻm này chật kín người đến theo dõi sự việc vào ngày 3-4

Ông Tùng khẳng định 4 đứa con đều là con chung của vợ chồng bà N., không phải mỗi đứa con của mỗi người đàn ông khác nhau như thông tin lan truyền sai sự thật trên mạng xã hội.

Một phụ nữ hàng xóm cho biết bà N. rất thương con, chăm sóc con rất kỹ, vì vậy cháu bé nào cũng khôi ngô tuấn tú.

"Nhìn ảnh mấy đứa nhỏ là biết, đứa nào cũng béo tốt" - người hàng xóm nói để khẳng định. Bà này kể, khi chồng bà N. mất, thấy bà N. một mình nuôi 4 đứa con, vợ chồng bà ngỏ ý nhận cháu út nuôi dưỡng nhưng bà N. không chịu.

"Riêng bản thân tôi có niềm tin rằng không phải sự việc như đồn đoán trên mạng xã hội. Bây giờ hãy để công an điều tra, kết luận. Ai có tội phải chịu trước pháp luật. Chúng ta không biết thực hư mà đồn đoán nếu không đúng thì ảnh hưởng đến cả gia đình người ta" – người phụ nữ hàng xóm nói.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trước đó, Công an huyện Thăng Bình đã điều tra và không khởi tố vụ án. Vừa qua, công an cấp huyện giải thể, khi chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy vụ việc còn có nhiều điều nghi vấn nên cho kiểm tra lại.