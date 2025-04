Công an Quảng Nam nói gì về thông tin "mẹ giết 2 con để lấy tiền bảo hiểm"?

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin nghi vấn một người mẹ ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sát hại 2 con để nhận tiền bảo hiểm. Thông tin này đã lập tức khiến dư luận rúng động, hoang mang không rõ thực hư ra sao. Trên mạng xã hội, nhiều người đã lan truyền hình ảnh, thông tin về sự việc.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo thị trấn Hà Lam cho biết sáng 3/4, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại nhà chị T.T.T.N. (44 tuổi, ở thị trấn Hà Lam) để điều tra về đơn tố giác “mẹ giết 2 con để nhận tiền bảo hiểm”.

Vị này thông tin, vợ chồng chị N. có 4 người con, chồng chị N. đã mất. 2 đứa con út và kế út của chị cũng đã mất từ lâu. Địa phương nắm thông tin là: con gái lớn của chị N. kể lại với cô ruột về việc mẹ đã giết 2 em. Người cô sau đó đã trình báo sự việc với công an.

Theo vị lãnh đạo, có nhiều thông tin xung quanh vụ việc song để biết chính xác thì phải chờ kết quả điều tra cuối cùng từ công an.

Thông tin, hình ảnh được cho là liên quan đến vụ việc "mẹ giết 2 con để lấy tiền bảo hiểm" lan truyền trên mạng xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, ông chưa nhận được báo cáo về vụ việc “mẹ giết 2 con để nhận tiền bảo hiểm” như trên mạng xã hội lan truyền.

Thiếu tướng Hợp cho rằng, vụ việc 2 cháu bé con chị N. tử vong đã diễn ra khoảng 3-4 năm nay, chưa thể xác nhận là vụ án “mẹ giết con”. Trước đó, vụ việc này đã được Cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình đình chỉ điều tra, tuy nhiên vì thấy có những tình tiết nghi vấn chưa làm rõ hết nên Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan điều tra nghiên cứu lại, làm cho chặt chẽ.

Ông Hợp nới thêm, những thông tin lan truyền trên mạng là chưa kiểm chứng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc, làm việc cụ thể, báo cáo xem nguồn tin đang lan truyền trên mạng là lấy từ đâu.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao khắp mạng xã hội.