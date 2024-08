Cách xử lý tăng tiết mồ hôi nách với bác sĩ Tô Lan Phương

May mắn thay, với sự phát triển của y học thẩm mỹ, chúng ta đã có những phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn để kiểm soát vấn đề này, đặc biệt là qua sự tư vấn và điều trị từ bác sĩ Tô Lan Phương – Lux Beauty Center là một trong những phòng khám da liễu có tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa.



Tăng tiết mồ hôi nách, hay còn gọi là chứng tăng tiết mồ hôi (hyperhidrosis), là tình trạng mồ hôi được sản xuất quá mức bởi tuyến mồ hôi, đặc biệt là tuyến mồ hôi apocrine. Tuyến này không chỉ tiết ra mồ hôi mà còn chứa các chất hữu cơ, khi bị vi khuẩn trên da phân hủy sẽ tạo ra mùi hôi khó chịu.ngay cả khi không có các yếu tố gây kích thích như nóng nực hay căng thẳng.

Đây không chỉ là một vấn đề về vệ sinh cá nhân, mà còn là một nguyên nhân gây ra sự bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, từ việc phải thay quần áo thường xuyên đến sự e ngại khi giao tiếp xã hội.

Bác sĩ Tô Lan Phương

Nguyên nhân dẫn đến tăng tuyến mồ hôi nách

Có hai loại tuyến mồ hôi chính: tuyến eccrine và tuyến apocrine. Tuyến eccrine chủ yếu tiết ra mồ hôi dạng nước và muối, không có mùi. Tuy nhiên, tuyến apocrine lại tiết ra mồ hôi chứa nhiều protein và lipid, là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho vi khuẩn. Khi vi khuẩn phân hủy những chất này, chúng tạo ra các hợp chất gây mùi như axit béo chuỗi ngắn, hợp chất chứa lưu huỳnh, và amoniac.

Hệ vi sinh vật trên da của mỗi người là duy nhất, bao gồm cả vi khuẩn có lợi và có hại. Sự cân bằng của hệ vi sinh này quyết định một phần lớn mùi hôi cơ thể. Những người có nhiều vi khuẩn nhóm Corynebacterium và Staphylococcus thường dễ bị mùi hôi nách hơn do khả năng phân hủy mạnh mẽ các chất trong mồ hôi apocrine.

Yếu tố di truyền cũng góp phần quan trọng. Một số người có tuyến mồ hôi apocrine hoạt động mạnh hơn, dẫn đến tình trạng hôi nách. Theo thông tin từ NBC News, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết người dân ở khu vực Đông Á có một sự rối loạn chức năng gen ABCC11, gen này liên quan đến tình trạng hôi nách. Điều này có nghĩa là cơ thể của họ không tiết ra mùi axit khi tiếp xúc với nhiệt độ nóng và đổ mồ hôi như người dân ở nhiều khu vực khác.

Các yếu tố khác như thực phẩm chứa nhiều lưu huỳnh (tỏi, hành, măng tây), gia vị cay nóng, và stress cũng có thể làm tăng mùi hôi nách. Ngoài ra, một số bệnh lý như tiểu đường, cường giáp, và béo phì cũng có thể làm tăng tiết mồ hôi và gây mùi.

Những phương pháp hỗ trợ giảm tiết mồ hôi nách

Các sản phẩm chống mồ hôi như lăn khử mùi hoặc xịt khử mùi chứa các thành phần như nhôm clorua có thể giúp ngăn chặn tuyến mồ hôi hoạt động quá mức. Đồng thời, thay đổi thói quen ăn uống, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng đến việc tiết mồ hôi. Hạn chế ăn các loại thực phẩm cay nóng, caffein và rượu bia có thể giúp giảm mồ hôi. Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày để cơ thể luôn được thanh lọc và giảm thiểu tình trạng tăng tiết mồ hôi

Sử dụng quần áo thoáng mát: Chọn quần áo làm từ các chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi như cotton, lanh hoặc các loại vải tổng hợp có khả năng thoát hơi tốt, Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày và thay quần áo thường xuyên cũng là một cách giúp giảm thiểu tình trạng tăng tiết mồ hôi nách. Sử dụng xà phòng diệt khuẩn và lau khô vùng nách sau khi tắm để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.

Phương pháp Botulinum Toxin ứng dụng trong điều trị tăng tuyến mồ hôi nách

Trong trường hợp mặc dù đã thực hiện rất nhiều phương pháp tự nhiên khác nhưng vẫn không giảm thiểu được tình trạng tăng tiết mồ hôi nách hoặc cải thiện không đáng kể và chính vì mồ hôi nách gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày. Thí đó chính là dấu hiệu thông báo rằng bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa da liễu. Bác sĩ sẽ đưa ra những phương pháp điều trị phù hợp nhất dựa trên tình trạng cụ thể của bạn.

Điều trị tăng tuyến mồ hôi nách với kĩ thuật cao

Điều trị tăng tiết mồ hôi nách với Botulinum Toxin (BTX): Một trong những phương pháp điều trị tăng tiết mồ hôi nách hiệu quả nhất hiện nay chính là tiêm Botulinum Toxin (BTX). BTX hoạt động bằng cách ngăn chặn các tín hiệu thần kinh đến các tuyến mồ hôi, từ đó giảm thiểu lượng mồ hôi được sản xuất ra. Khi acetylcholine bị ức chế, các dây thần kinh giao cảm không thể kích hoạt tuyến mồ hôi, dẫn đến giảm tiết mồ hôi đáng kể và giảm mùi hôi vì mồ hôi là môi trường cho vi khuẩn phát triển, khi lượng mồ hôi giảm, vi khuẩn cũng giảm theo, giúp giảm mùi hôi nách hiệu quả.

Các bước thực hiện Botulinum Toxin

Điều trị bằng sóng siêu âm: Sử dụng sóng siêu âm để phá hủy các tuyến mồ hôi dưới da, giúp giảm tiết mồ hôi một cách hiệu quả và lâu dài.

Điều trị bằng laser: Phương pháp này sử dụng tia laser để phá hủy tuyến mồ hôi, giúp giảm tiết mồ hôi một cách hiệu quả và ít gây đau đớn.

Phẫu thuật tuyến mồ hôi nách: Hay còn gọi là phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách, là một phương pháp điều trị dành cho những người bị chứng hôi nách hoặc đổ mồ hôi quá nhiều ở vùng nách (hyperhidrosis). Phương pháp này nhắm vào việc loại bỏ hoặc làm giảm số lượng tuyến mồ hôi hoạt động tại khu vực này, từ đó giảm mùi hôi và tình trạng ra mồ hôi. Tuy nhiên, như mọi phẫu thuật, nó cũng đi kèm với các rủi ro như nhiễm trùng, sẹo hoặc mất cảm giác ở vùng da bị phẫu thuật.

Ưu điểm của phương pháp tiêm BTX

Hiệu quả cao: Tiêm BTX đã được chứng minh là phương pháp hiệu quả trong việc kiểm soát chứng tăng tiết mồ hôi, giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

An toàn : Dưới sự thực hiện của bác sĩ, mỗi liệu trình đều được đảm bảo an toàn. Bác sĩ thực hiện là người có chuyên môn kĩ thuật cao và nhiều năm kinh nghiệm các vấn đề thẩm mỹ, đảm bảo mang đến cho khách hàng sự an tâm và hài lòng.

Không cần thời gian nghỉ dưỡng: Sau khi tiêm BTX, bạn có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngay lập tức mà không cần lo lắng về việc phải nghỉ ngơi hay kiêng kỵ.

Theo bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ: "BTX bắt đầu được sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ từ năm 1990 và nhanh chóng trở thành một phương pháp phổ biến nhờ khả năng làm giảm nếp nhăn động, giúp khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn hơn. Đặc biệt, BTX không chỉ được sử dụng để giảm nếp nhăn mà còn có nhiều ứng dụng khác như điều trị chứng tăng tiết mồ hôi, rụng tóc, hay thon gọn cơ mặt. Tuy nhiên điều đáng tiếc là không ít người vẫn nhầm lẫn BTX với các chất khác như Silicone, Filler kém chất lượng và đổ lỗi cho BTX khi xảy ra những biến chứng không mong muốn. Trên thực tế, BTX chỉ có tác dụng tạm thời và an toàn khi được sử dụng đúng cách bởi các bác sĩ có kinh nghiệm. Vì vậy mọi người nên tìm đến các bác sĩ có kinh nghiệm để được tư vấn và điều trị chứng tăng tiết mồ hôi nách. Không nên tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc tìm đến các cơ sở không uy tín, vì điều này có thể gây ra các biến chứng không mong muốn".

