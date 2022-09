Cách vợ chồng Beckham bồi đắp gu thời trang cho Harper: Không theo mốt, không chín ép!

Victoria Beckham không chỉ là một người mẹ mà còn là một chiến lược gia tài ba luôn biết cách nâng tầm giá trị cả gia đình. Hơn ai hết, Vic biết cách để bồi dưỡng cô con gái Harper để tương lai sẽ trở thành người "dẫn đầu thời trang" chứ không phải chỉ follow theo mốt. Vic đã và đang làm như thế nào?

Óc sáng tạo quan trọng đến thế nào?

Cổ tay của Harper Beckham tiết lộ rất nhiều điều

Nhìn vào cổ tay Harper sẽ thấy, cô bé vẫn đeo chuỗi xâu hạt tự thiết kế rất trẻ con, rất quen thuộc mà phụ huynh nào cũng có thể mua cho con. Thừa điều kiện để sắm hàng hiệu cho con gái, nhưng Vic biết rõ kích thích sức sáng tạo qua đồ Do It Yourself quan trọng hơn rất nhiều. Vic không áp đặt và không để bất kỳ xu hướng nào áp đặt lên quan điểm làm đẹp của Harper.

Quan điểm toàn diện về cái đẹp

Vì sao không phải lúc nào cũng nên lộng lẫy?

Nhìn Harper là biết Vic quan trọng sự gọn gàng sạch sẽ, chứ không phải tôn thờ chủ nghĩa bóng bẩy siêu thực như nhiều hot mom trong làng giải trí khác. Trong đời thường hằng ngày không phải lúc nào Harper cũng váy áo lộng lẫy, mà ngược lại cực thoải mái với áo thun rộng, nhưng vẫn có cá tính riêng. Chính điều này sẽ dần xây dựng nên sự tự tin của một cô bé, tăng khả năng nhận thức rất đa dạng về cái đẹp chứ không chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Ăn mặc thoải mái nhưng đã được xem tạp chí thời trang từ nhỏ

Người tạo ra xu hướng khác với người bắt mốt nhanh

Cùng cho con gái ngồi hàng ghế đầu, nhưng quan điểm Vic chọn trang phục cho con rất khác

Harper được đào tạo để trở thành người tạo ra xu hướng chứ không phải người chạy theo xu hướng. Chính vì vậy Vic không thường để con gái mặc theo mốt. Ví dụ North West - con gái Kim Kardashian trông cực kỳ sành điệu, đeo khuyên mũi, ăn mặc chất không thua gì một fashion icon thu nhỏ.

Còn Harper ngồi hàng ghế đầu với tâm thế hớn hở đúng như trẻ con được đi tham quan. Vic muốn để con bắt đầu khám phá, giữ nguyên sự háo hức muốn tìm hiểu cho bé chứ không muốn Harper đóng vai trò gây chú ý cho show, hay làm hài lòng thị hiếu ngắm trẻ con ăn mặc sành điệu của bất kỳ khán giả nào.

Thay vì tránh hết những hình ảnh người mẫu, thì hiểu đâu là nghề nghiệp, đâu là hình mẫu

Hình ảnh gây tranh cãi khi Vic cho Harper vào hậu trường chụp với người mẫu. Nhưng công chúng lo bằng thừa!

Lúc Vic chia sẻ bức ảnh này trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng sẽ không tốt cho tinh thần một đứa trẻ khi được vây quanh bởi những người mẫu dáng chuẩn, có vẻ đẹp siêu thực, sẽ làm bé gái mất tự tin và lệch quan niệm về vẻ đẹp. Nhưng đây là lo bằng thừa, nhìn vào bức ảnh sẽ không thấy Harper tỏ ra lạnh lùng hay sành điệu, mà là cô bé đang được thâm nhập mọi khâu của một show diễn để hiểu về ngành công nghiệp thời trang.

Thực tế là Harper vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, tròn trịa mũm mĩm, tự tin mặc áo váy theo sở thích bản thân. Cô bé được hiểu từ sớm người mẫu là một nghề nghiệp, có những đặc điểm riêng chứ không phải là một hình mẫu quy chuẩn để các cô gái bắt chước theo.

Nâng cấp gu thẩm mỹ

Được tiếp cận các môn thể thao quý tộc

Các môn thể thao quý tộc như cưỡi ngựa, polo... đóng vai trò rất lớn trong định hình thẩm mỹ thời trang. Thực tế là lịch sử thời trang có rất nhiều chi tiết thiết kế chịu ảnh hưởng của bộ môn cưỡi ngựa. Harper được tiếp xúc và ăn vận rất bài bản cho bộ môn này, và tất nhiên bé còn được khám phá bóng đá nữa. Bạn biết đấy, thời trang và thể thao có mối gắn kết không nhỏ!

Người cô bé nhìn theo nhiều nhất chính là mẹ

Harper mặc áo choàng Versace như mẹ

Harper mặc thiết kế của hiệu Victoria Beckham

Thật tiện lợi khi mẹ chính là idol. Có những lần bé cũng bắt chước, nhưng chính là bắt chước mẹ. Yếu tố "con nhà nòi" sẽ là một background rất vững chắc cho sự nghiệp thời trang của Harper Beckham về sau. Có đợt nhiều người lo sợ Harper ăn mặc theo kiểu người lớn với bộ móng tay trau chuốt, nhưng đừng quên Harper cũng như mọi bé gái mới lớn đang trong độ tuổi có những khám phá tò mò, miễn là mọi thứ diễn ra đều nằm trong sự giám sát của người mẹ.

Vô số lần ngồi cạnh "sếp nữ" ngầu nhất giới thời trang

Môi trường tiếp xúc là rất quan trọng đối với một đứa trẻ. Không chỉ được mẹ đưa đi ngồi hàng ghế đầu từ bé, Harper Beckham còn vô số lần ngồi cạnh Anna Wintour, người phụ nữ quyền lực bậc nhất truyền thông thời trang. Được quan sát và hấp thụ tự nhiên năng lượng của "kẻ mạnh" và đồng thời cũng là "sếp nữ", chắc chắn cô bé tiếp thu rất rõ thế nào là thành công, thế nào sức mạnh của năng lực, từ đó không dễ dàng bị bất an về những gu thẩm mỹ méo mó đang là vấn đề gây nhức nhối của thời đại như mất tự tin hình thể, buộc phải chỉnh sửa app, chỉnh sửa ngoại hình hay chạy theo một xu hướng thời thượng.