Vén màn quan hệ phức tạp giữa Victoria Beckham cùng con dâu tài phiệt

Con trai cả của vợ chồng David Beckham - Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vừa tổ chức hôn lễ hồi tháng 4 năm nay. Nhiều người cho rằng, đây cũng chính là thời điểm bắt nguồn mối quan hệ bất hòa giữa Victoria Beckham và nàng dâu tỷ phú.

Cùng đào sâu mối quan hệ này để tìm hiểu kỹ hơn về những dấu hiệu rạn nứt, nguyên nhân khiến cặp mẹ chồng - nàng dâu đình đám ngày càng xa cách nhau hơn.

Từng có mối quan hệ như mơ giữa Victoria Beckham và Nicola Peltz

Victoria Beckham từng rất ủng hộ mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Ngay từ khi con trai cả mới làm quen với Nicola, Victoria đã bày tỏ sự yêu mến đối với ái nữ nhà tỷ phú Nelson Peltz. Nicola cùng Victoria cũng thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội vào thời điểm đó, khiến công chúng càng thêm chắc chắn rằng Nicola sẽ cưới Brooklyn.

Vào đúng hôm sinh nhật lần thứ 27 của Nicola, Victoria đã gửi lời chúc chân thành tới nàng dâu cả: "Chúc mừng sinh nhật Nicola. Mọi người yêu con rất nhiều. Gửi tặng con ngàn nụ hôn".

Victoria từng rất quý mến nàng dâu tỷ phú

Nicola cũng nhiều lần dành lời khen "có cánh" tới mẹ chồng. Thậm chí mỹ nhân sinh năm 1995 từng ca ngợi Victoria là người phụ nữ có làn da đẹp nhất trong dịp phỏng vấn với tạp chí Grazia. Không ít lần Nicola còn quảng cáo những sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu của Victoria trên các phương tiện truyền thông.

Nicola khen Victoria là người phụ nữ có làn da đẹp nhất trong bài phỏng vấn với tạp chí Grazia

Tuy nhiên, những chuyện trên đây đều xảy ra trước khi Nicola chính thức tổ chức hôn lễ với Brooklyn Beckham. Còn sau đám cưới thế kỷ, tỉnh hình bỗng thay đổi nhanh chóng.

Dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Victoria Beckham và con dâu bắt đầu rạn nứt

Chuyên gia truyền thông về nền tảng Instagram chỉ ra rằng, sau đám cưới thế kỷ vào tháng 4, Nicola Peltz ít nhấn thích bài đăng trên trang Instagram của David và Victoria Beckham hơn hẳn trước kia. Đổi lại, cặp vợ chồng siêu sao cũng gần như chưa bao giờ nhấn like ảnh của con dâu sau hôn lễ.

Trong khoảng thời gian từ hôn lễ thế kỷ tới cuối tháng 7 vừa qua, Nicola chỉ thích 5 trên tổng số 131 bài đăng của Victoria. Cũng trong khoảng thời gian đó, Victoria cũng chỉ nhấn like 6 trên tổng số 35 bài đăng của con dâu.

Victoria và Nicola ngày càng ít tương tác trên mạng xã hội làm dấy lên tin đồn bất hòa

Còn theo 1 nguồn tin thân cận với gia đình Beckham, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu có thể còn xuất hiện ngay trong quá trình tổ chức đám cưới thế kỷ vào tháng 4 vừa qua: "Họ không thể chịu đựng được nhau và không nói chuyện với nhau. Quá trình tổ chức hôn lễ thật khủng khiếp".

Những nguyên nhân khiến đôi bên căng thẳng

Nicola Peltz là 1 cô gái có lòng tự tôn cao. Trong bài đăng được chia sẻ trên Instagram cá nhân mới đây, nữ diễn viên trải lòng: "Lớn lên với 7 anh chị em và bố mẹ rất mạnh mẽ khiến tôi thực sự cứng rắn, họ rèn giũa tôi không để mọi người hạ thấp tôi hay làm tổn thương trái tim mình. Nó khiến tôi phải dựng lên 1 bức tường như vậy để bảo vệ bản thân, đặc biệt là trong ngành này".

Nicola có lòng tự tôn cao, không muốn bị người khác hạ thấp

Nicola đã hoạt động trong giới giải trí được gần 20 năm. Người đẹp từng góp mặt trong 1 số MV như 7 Things (Miley Cyrus), It's You (Zayn Malik),… Vào năm 2010, nữ diễn viên ghi được dấu ấn khi tham gia diễn xuất trong The Last Airbender. 4 năm sau đó, cô nhận được sự chú ý không nhỏ khi góp mặt trong bom tấn điện ảnh Transformers: Age Of Extinction.

Dù gặt hái được 1 số thành công song danh tiếng trong giới giải trí của Nicola Peltz vẫn kém xa so với Victoria. Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng của Nicola còn là doanh nhân thành công trong lĩnh vực thời trang.

Victoria nổi tiếng toàn cầu với vai trò nghệ sĩ kiêm doanh nhân

Cư dân mạng cũng thường xuyên đặt danh tiếng của Nicole và mẹ chồng lên bàn cân so sánh. Có vẻ như điều này đã khiến nàng dâu của nhà Beckham để tâm đến. Nhiều nguồn tin từ truyền thông Hollywood nhận định rằng, Nicola Peltz có chút ghen tị với tiếng tăm của Victoria. Nguồn tin còn cho biết thêm, con gái tỷ phú Nelson Peltz lo lắng mẹ chồng sẽ chiếm hết ánh hào quang của cô trong hôn lễ thế kỷ.

Nhiều chi tiết cho thấy, sự hiện diện của vợ chồng Beckham đã bị làm mờ đi ngay trong đám cưới cậu con trai cả. Lễ cưới xa hoa được tổ chức tại biệt thự 123 triệu USD (2877 tỷ đồng) của gia đình Nicola và toàn bộ được tỷ phú Nelson Peltz chi trả. Chỉ riêng điều này đã khiến hình ảnh của gia đình Beckham trở nên mờ nhạt trong hôn lễ thế kỷ.

Đám cưới của Nicola được diễn ra ngay trong chính biệt thự nhà cô

Chưa dừng lại ở đó, Nicola không mặc bất cứ trang phục nào do mẹ chồng thiết kế suốt 3 ngày diễn ra hôn lễ dù Victoria có hẳn 1 thương hiệu riêng. Ái nữ tỷ phú Nelson Peltz cũng không muốn cựu thành viên Spice Girls có liên quan đến bất kỳ khâu nào trong đám cưới thế kỷ.

Có thêm thông tin gây ngỡ ngàng nữa là vợ chồng Beckham không được mời ngồi vào bàn trên cùng cô dâu, chú rể như truyền thống lâu đời, mà thay vào đó là bố mẹ Nicola. Còn những người đảm nhận vai trò phát biểu trong đám cưới là anh chị em của Nicola.

Nhiều nguồn tin cho hay vai trò của vợ chồng Beckham vô cùng nhạt nhòa ngay trong chính hôn lễ của con trai

Bằng nhiều cách khác nhau, Nicola đã không để mẹ chồng chiếm trọn spotlight của mình trong hôn lễ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa Nicola và Victoria dần rạn nứt.

Dường như Victoria từ lâu đã sớm cảm nhận được lòng tự tôn của Nicola, nhưng cựu thành viên Spice Girls vẫn chọn cách kéo nàng dâu tỷ phú xích lại gần hơn với mình. Victoria còn tìm cách vun đắp cho mối quan hệ giữa nàng dâu cả và bạn gái cũ của con trai thứ 2 nhưng mọi nỗ lực đều không thành.

Cụ thể, người mẫu Mia Regan trong khoảng thời gian yêu Romeo Beckham đã có mối quan hệ khá lạnh nhạt với Nicola. Họ hiếm khi tương tác trên mạng xã hội. Nhận thấy điều này, Victoria đã làm cầu nối để Mia và Nicola thân thiết với nhau hơn nhưng những việc mà cựu thành viên Spice Girls làm lại không mang lại tín hiệu tích cực cho mối quan hệ nói trên.

Victoria thất bại trong việc vun đắp mối quan hệ giữa Nicola - Mia

Các trang truyền thông hàng đầu Hollywood phân tích, loạt động thái nêu trên từ Nicola trở thành nguyên nhân khiến Victoria nghĩ rằng nàng dâu tỷ phú thiếu tôn trọng mình. Sự căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu có thể dâng lên tới đỉnh điểm khi Nicola ra sức lôi kéo Brooklyn ra xa khỏi Victoria.

Daily Mail xác nhận, hiện Brooklyn đang sống ở nhà vợ sau hôn lễ. Có nguồn tin cho hay, Brooklyn bỗng trở nên ngày càng xa cách với người nhà: "Họ đã không nói chuyện với anh ấy nhiều trong vài tháng qua". Victoria được cho là cảm thấy rất khó chịu khi nàng dâu tỷ phú ra sức kéo con trai cả ra xa khỏi tầm tay mình. Trước giờ, đại gia đình Beckham vốn luôn gắn bó với nhau như hình với bóng trong mọi hoạt động.

Việc Nicola cố gắng lôi kéo Brooklyn về phía mình khiến mẹ chồng không hài lòng

