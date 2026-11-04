Cách đuổi ốc sên khỏi vườn rau hiệu quả bằng 4 thứ nhiều gia đình có sẵn

Ốc sên âm thầm phá hoại vườn rau, để lại những chiếc lá thủng lỗ chỗ. Chuyên gia gợi ý 4 nguyên liệu quen thuộc giúp hạn chế loài gây hại này mà không cần dùng hóa chất mạnh.

Ốc sên và sên trần là những loài gây hại khiến nhiều người trồng rau đau đầu. Chúng thường hoạt động vào ban đêm, ẩn náu ở những nơi tối, ẩm ướt nên không dễ phát hiện vào ban ngày.

Những chiếc lá bị gặm nham nhở, quả xuất hiện vết cắn hoặc các vệt nhớt sáng bóng trên bề mặt đất là dấu hiệu cho thấy khu vườn có thể đang bị chúng tấn công.

Chia sẻ trên tờ Express (Anh), chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại Edris Latifi, chủ sở hữu Eco Care Pest Management, cho rằng không nhất thiết phải sử dụng ngay các biện pháp xử lý mạnh. Một số nguyên liệu quen thuộc trong gia đình cũng có thể được tận dụng để hạn chế ốc sên phá hoại cây trồng.

4 nguyên liệu trong nhà giúp đuổi ốc sên hiệu quả

1. Bã cà phê

Dùng bã cà phê để đuổi ốc sên (Ảnh: Backyard Boss)

Bã cà phê là một trong những nguyên liệu được chuyên gia Edris Latifi gợi ý để bảo vệ cây trồng khỏi sên.

Cách thực hiện khá đơn giản: Rắc bã cà phê xung quanh những cây rau thường bị sên ăn lá, sau đó để nguyên tại vị trí này.

Theo chuyên gia, caffeine có vai trò quan trọng trong hiệu quả của phương pháp. Ông cho biết: "Nồng độ caffeine càng cao thì hiệu quả càng lớn".

Đây là cách tận dụng nguyên liệu quen thuộc, đặc biệt với những gia đình thường xuyên pha cà phê tại nhà.

2. Vỏ trứng

Vỏ trứng cũng rất hữu ích trong làm vườn (Ảnh: Gardening Know How)

Vỏ trứng cũng có thể được tận dụng để hạn chế sên tiếp cận rau và hoa trong vườn. Chuyên gia Edris Latifi giải thích rằng sên không thích di chuyển trên những bề mặt có nhiều cạnh sắc và gồ ghề.

Để áp dụng, chỉ cần nghiền vỏ trứng thành các mảnh nhỏ rồi rắc xung quanh những cây cần bảo vệ.

Ngoài công dụng ngăn ngừa sên, vỏ trứng còn chứa canxi. Khi phân hủy, thành phần này có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cho đất.

3. Vỏ một số loại hạt

Vỏ hạnh nhân (Ảnh: Gardening Know How)

Vỏ của một số loại hạt như hạt dẻ, hạt phỉ, hạt hạnh nhân cũng có thể được tận dụng để tạo hàng rào tự nhiên, hạn chế ốc sên và sên trần tiếp cận vườn rau.

Theo chuyên gia Edris Latifi, vỏ hạt sau khi đập nhỏ có thể hoạt động tương tự vỏ trứng. Những mảnh vỏ cứng, có cạnh gồ ghề tạo thành bề mặt mà sên thường không thích bò qua.

Cách thực hiện khá đơn giản: Thu gom vỏ hạt, đập thành những mảnh nhỏ rồi rải thành một vòng liên tục xung quanh gốc rau hoặc những cây thường bị sên ăn lá. Nên sử dụng vỏ hạt không tẩm muối hay gia vị và kiểm tra, bổ sung khi lớp vỏ bị xê dịch.

4. Rong biển

Một loại rong biển được sử dụng trong làm vườn (Ảnh: Homes and Gardens)

Rong biển cũng là nguyên liệu tự nhiên có thể tận dụng để hạn chế ốc sên và sên trần phá hoại vườn rau.

Theo chuyên gia Edris Latifi, cả rong biển tươi và rong biển dạng bột đều có thể được sử dụng để ngăn sên tiếp cận cây trồng. Nguyên liệu này có hàm lượng muối tự nhiên, khiến sên không muốn bò qua.

Ngoài ra, khi rong biển khô đi, bề mặt trở nên thô ráp, tạo thêm trở ngại cho quá trình di chuyển của sên.

Cách thực hiện khá đơn giản: Rải rong biển xung quanh gốc rau hoặc những khu vực thường xuyên xuất hiện sên. Nếu sử dụng rong biển tươi, có thể phủ thành một lớp quanh cây, chừa khoảng trống sát thân. Khi rong biển khô và co lại, cần kiểm tra để bổ sung nếu cần thiết.

Bên cạnh tác dụng xua đuổi sên, rong biển còn có thể được sử dụng làm vật liệu phủ đất, bổ sung chất hữu cơ và dưỡng chất khi phân hủy.

Tuy nhiên, hiệu quả ngăn sên của các nguyên liệu tự nhiên có thể khác nhau tùy điều kiện thực tế. Người trồng nên kết hợp giữ vườn thông thoáng, hạn chế nơi ẩm thấp để bảo vệ rau tốt hơn.

Nguồn: Express