Sau tuổi 40, trang điểm càng dày càng dễ lộ tuổi: 5 cách chỉnh lớp nền, chân mày và màu son để gương mặt tươi tắn hơn

Sau tuổi 40, lớp nền quá dày, chân mày sắc hoặc má hồng đậm có thể khiến gương mặt trông nặng nề. Điều chỉnh cách tán nền, kẻ mắt và tô son sẽ giúp diện mạo mềm mại, rạng rỡ hơn.

Trong nội dung được giới thiệu, YouTuber Nhật Bản Mai Takasugi sử dụng cùng bộ mỹ phẩm để minh họa sự khác biệt giữa hai cách trang điểm. Gợi ý của cô tập trung vào lớp nền mỏng, đường nét mềm và vị trí đặt màu để tạo cảm giác gương mặt cân đối hơn.

1. Tán nền từng lớp mỏng, tập trung ở giữa mặt

Để che da xỉn màu, nhiều người chọn kem nền sáng hơn da rồi phủ dày toàn mặt. Cách này dễ làm lớp trang điểm thiếu tự nhiên, đọng vào nếp nhăn.

Hãy chọn kem nền gần màu da, có độ bóng nhẹ. Sau khi dưỡng ẩm, tán một lớp kem lót mỏng nếu cần, rồi lấy ít kem nền, bắt đầu từ hai bên mũi và tán ra má. Phần sát chân tóc, viền hàm chỉ cần lượng sản phẩm còn lại trên cọ.

Hoàn thành từng bên mặt, sau đó dùng mút sạch dặm nhẹ. Trán và mí mắt nên được tán thật mỏng. Nếu đốm nâu, vết thâm vẫn rõ, chấm che khuyết điểm đúng vị trí, tránh phủ thêm nền toàn mặt. Cuối cùng, phủ chút phấn ở vùng chữ T hoặc nơi dễ đổ dầu; vùng má khô không nhất thiết phải phủ.

2. Kẻ chân mày nhẹ tay, giữ đường mắt thanh mảnh

Chân mày quá đậm, đuôi mày sắc và đường viền mắt dày dễ khiến nét mặt trở nên cứng. Hãy dùng chì gần màu tóc, phẩy nhẹ vào chỗ thưa rồi chải tán bằng đầu cọ. Đầu mày nên nhạt hơn phần thân.

Với mắt, chọn phấn màu be đào hoặc nâu nhạt, tán mỏng trên bầu mắt. Dùng chì nâu kẻ sát chân mi trên, tránh viền kín cả mắt. Có thể nhấn chút màu sáng mịn dưới mắt; bỏ qua bước này nếu vùng bọng mắt đã nổi rõ.

3. Tô môi mềm mại, nhấn nhẹ phần môi trên

Môi khô, son lì dày và viền môi quá đậm dễ làm lộ rãnh môi. Trước khi tô son, thoa dưỡng rồi thấm bớt phần dư. Chọn chì gần màu môi, chỉnh nhẹ đường viền ở cung môi trên và tán mềm. Không cần vẽ cao lên vùng nhân trung vì dễ lộ nét chì.

Sau đó, thoa son hồng đất, hồng đào hoặc đỏ hồng có độ bóng vừa phải. Nhấn thêm một chút ở giữa môi để tạo cảm giác đầy đặn.

4. Đặt má hồng cao vừa phải, tán thật nhạt

Thay vì kéo một vệt đậm từ gò má tới thái dương, thử đặt chút má hồng ở phần má trên, dưới đồng tử nhưng cách xa mí dưới.

Tán màu nhẹ sang hai bên, giữ rìa màu mềm. Cách đặt này tạo điểm nhấn ở giữa mặt, giúp diện mạo tươi tắn hơn. Nên bắt đầu bằng lượng nhỏ rồi tăng dần, tránh để hai má thành hai mảng màu.

5. Tạo khối đầu mũi bằng lượng phấn rất ít

Nếu muốn mũi trông gọn hơn, dùng cọ nhỏ lấy chút phấn nâu nhạt, gõ bớt rồi tán ở hai bên đầu mũi.

Quan sát dưới ánh sáng tự nhiên và làm mờ mọi đường ranh. Bước này có thể bỏ qua nếu chưa quen: nền mỏng, đôi mày mềm và màu môi phù hợp đã đủ tạo khác biệt.

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