7 món nội thất không nên mua quá lớn: Nhìn thì sang nhưng càng sử dụng càng thấy vướng víu, tốn diện tích và tiền bạc

Khi mua sắm nội thất, nhiều người thường nghĩ rằng đồ càng lớn càng thoải mái, càng đắt tiền càng sang trọng. Thế nhưng, sau một thời gian sinh sống, không ít gia đình nhận ra những món đồ cồng kềnh lại trở thành nguyên nhân khiến nhà cửa chật chội, khó dọn dẹp và bất tiện trong sinh hoạt.

Trang trí nhà mới luôn là khoảng thời gian khiến nhiều người hào hứng. Từ chiếc sofa phòng khách, bộ bàn ăn cho đến giường ngủ, tủ giày hay bàn trang điểm, món nào cũng được lựa chọn kỹ lưỡng với mong muốn mang lại một không gian sống tiện nghi, đẹp mắt.

Tuy nhiên, có một sai lầm khá phổ biến khi mua nội thất: Cứ có điều kiện là chọn kích thước lớn nhất có thể. Sofa phải đủ rộng để cả nhà nằm xem tivi, bàn ăn phải có chỗ cho khách đến chơi, giường ngủ càng lớn càng tốt, còn tủ đựng đồ thì nên làm thật rộng để phòng khi cần dùng.

Thực tế, nhu cầu sinh hoạt hằng ngày đôi khi đơn giản hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng khi thiết kế nhà. Một món nội thất quá lớn không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến việc vệ sinh, sắp xếp và di chuyển trở nên khó khăn.

Đặc biệt với những căn hộ chung cư có diện tích vừa và nhỏ, lựa chọn nội thất đúng kích thước đôi khi quan trọng hơn cả kiểu dáng hay giá tiền. Dưới đây là 7 món đồ nên cân nhắc mua nhỏ gọn thay vì chạy theo xu hướng càng lớn càng tốt.

1. Bàn trà phòng khách: Không cần lớn đến mức chiếm hết lối đi

Trước đây, phòng khách thường được bố trí một bộ sofa lớn đi kèm chiếc bàn trà hình chữ nhật hoặc hình vuông khá đồ sộ. Nhiều gia đình còn chọn bàn trà hai tầng, có ngăn kéo, mặt đá dày để tạo cảm giác sang trọng.

Tuy nhiên, với các căn hộ chung cư hiện nay, một chiếc bàn trà quá lớn có thể chiếm phần đáng kể diện tích sử dụng. Khoảng trống giữa sofa và kệ tivi bị thu hẹp, việc đi lại trở nên bất tiện, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ.

Thực tế, nhu cầu sử dụng bàn trà hằng ngày thường chỉ xoay quanh việc đặt cốc nước, điều khiển tivi, một vài cuốn sách hoặc đĩa hoa quả. Vì vậy, không nhất thiết phải đầu tư vào một chiếc bàn có kích thước quá lớn.

Những mẫu bàn trà tròn nhỏ, bàn phụ đặt cạnh sofa hoặc bàn có thể di chuyển đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Chúng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa giúp phòng khách có thêm khoảng trống. Khi cần lau nhà hoặc thay đổi cách bố trí nội thất, việc di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

2. Giường ngủ: Rộng chưa chắc thoải mái

Không ít người khi mua giường thường có tâm lý chọn loại lớn nhất trong khả năng tài chính. Một chiếc giường rộng 1,8m hay 2m được cho là sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn so với giường 1,5m hoặc 1,6m.

Tuy nhiên, kích thước giường cần được lựa chọn dựa trên diện tích phòng ngủ và số người sử dụng. Nếu phòng ngủ chỉ rộng khoảng 10-12m², một chiếc giường quá lớn có thể chiếm gần hết không gian, khiến việc đặt tủ quần áo, bàn làm việc hoặc di chuyển quanh phòng trở nên khó khăn.

Chưa kể, giường càng lớn thì đệm, ga trải giường và các phụ kiện đi kèm thường cũng tốn kém hơn. Việc thay ga, giặt chăn hay vệ sinh khu vực dưới gầm giường cũng mất thêm công sức.

Với người sống một mình, giường rộng 1,2-1,5m có thể đã đáp ứng tốt nhu cầu. Các cặp vợ chồng thường cân nhắc giường rộng 1,6-1,8m, tùy vóc dáng, thói quen ngủ và diện tích phòng.

Điều quan trọng không phải là chọn chiếc giường lớn nhất, mà là đảm bảo người nằm có đủ không gian nghỉ ngơi, đồng thời phòng ngủ vẫn thông thoáng, thuận tiện sử dụng. Cũng không có cơ sở để cho rằng giường lớn tự nó gây mất ngủ hay ác mộng.

3. Sofa: Đừng để một món đồ chiếm gần hết phòng khách

Sofa là một trong những món nội thất dễ khiến gia chủ chi quá tay. Khi xem tại showroom rộng rãi, những bộ sofa chữ L hoặc chữ U thường tạo cảm giác bề thế, sang trọng và rất hấp dẫn.

Nhưng khi đưa về căn hộ có diện tích hạn chế, bộ sofa ấy có thể trở thành món đồ chiếm chỗ nhiều nhất trong nhà.

Đặc biệt, những mẫu sofa có phần ghế dài nhô ra đôi khi khiến lối đi giữa phòng khách và ban công bị thu hẹp. Nếu muốn thay đổi cách bố trí phòng, gia chủ cũng khó xoay xở vì kích thước sofa quá lớn.

Thay vào đó, một chiếc sofa văng hai hoặc ba chỗ ngồi, kết hợp ghế đơn khi cần, có thể linh hoạt hơn. Với phòng khách nhỏ, sofa chân cao, thiết kế thanh thoát còn tạo cảm giác không gian nhẹ nhàng và dễ vệ sinh sàn nhà.

Trước khi mua, gia chủ nên đo chính xác chiều dài bức tường, khoảng cách đến bàn trà và lối di chuyển. Một bộ sofa có kích thước vừa đủ nhưng chất liệu tốt, ngồi thoải mái thường đáng tiền hơn bộ sofa đồ sộ chỉ để tạo ấn tượng ban đầu.

4. Bàn ăn: Đừng mua bàn 8 người khi gia đình chỉ có 3-4 thành viên

Một trong những lý do phổ biến khiến nhiều gia đình lựa chọn bàn ăn lớn là để chuẩn bị cho những dịp có khách đến chơi, họ hàng tụ họp hoặc ăn uống vào ngày lễ, Tết.

Tuy nhiên, hãy nhìn vào nhu cầu thực tế: Nếu gia đình chỉ có ba hoặc bốn người, việc sử dụng một chiếc bàn ăn dành cho tám người mỗi ngày có thực sự cần thiết?

Bàn ăn lớn không chỉ chiếm diện tích mà còn tạo thêm bề mặt cần lau dọn. Trong những căn hộ có phòng khách và bếp liên thông, kích thước bàn ăn quá lớn còn dễ khiến không gian chung trở nên chật chội.

Giải pháp thiết thực hơn là lựa chọn bàn bốn hoặc sáu ghế tùy số thành viên. Những mẫu bàn kéo dài hoặc bàn gấp mở cũng đáng cân nhắc vì có thể tăng diện tích sử dụng khi nhà đông khách, sau đó thu gọn khi không cần.

Thay vì dành phần lớn không gian cho vài bữa tiệc trong năm, một chiếc bàn ăn vừa vặn sẽ mang lại sự thoải mái trong hàng trăm bữa cơm thường ngày.

5. Kệ sách: Không phải cứ làm kín cả bức tường mới đẹp

Những mẫu kệ sách cao sát trần, trải dài cả bức tường thường xuất hiện trong các hình ảnh thiết kế nội thất đẹp mắt. Chúng tạo cảm giác tri thức, sang trọng và khiến căn phòng có điểm nhấn.

Tuy nhiên, trong sinh hoạt thực tế, một chiếc kệ sách quá lớn không phải lúc nào cũng phát huy hết công năng.

Với gia đình không có nhiều sách, những khoảng trống trên kệ dễ trở thành nơi đặt đồ lưu niệm, hộp đựng, giấy tờ và đủ loại vật dụng linh tinh. Sau một thời gian, kệ sách có thể biến thành khu vực tích trữ đồ đạc, khiến căn phòng trông rối mắt.

Bên cạnh đó, những kệ sách nhiều tầng và ô nhỏ thường mất thời gian lau bụi, đặc biệt ở các vị trí cao.

Nếu số lượng sách không quá nhiều, một chiếc kệ thấp, kệ đứng nhỏ hoặc vài đợt kệ treo tường có thể đáp ứng nhu cầu. Với người thực sự sở hữu bộ sưu tập sách lớn, kệ cao vẫn là lựa chọn hợp lý, nhưng cần tính toán khả năng chịu lực, bố trí cố định chống lật và thuận tiện khi lấy sách.

Điều đáng chú ý là không nên mua một chiếc kệ thật lớn rồi mới tìm đồ để lấp đầy. Hãy xác định nhu cầu lưu trữ trước khi quyết định kích thước.

6. Tủ giày: Kích thước vừa đủ giúp khu vực cửa ra vào gọn gàng hơn

Khu vực cửa ra vào thường không quá rộng, đặc biệt trong các căn hộ chung cư. Thế nhưng, nhiều gia đình lại có xu hướng thiết kế tủ giày rất lớn, kéo dài từ sàn đến trần với suy nghĩ càng nhiều ngăn càng tốt.

Điều này không hẳn sai nếu gia đình đông người và có nhiều giày dép. Tuy nhiên, với những căn hộ nhỏ, tủ giày quá sâu hoặc quá rộng có thể khiến lối vào trở nên chật chội, thiếu thông thoáng.

Đáng nói hơn, khi có nhiều chỗ chứa, một số gia đình lại ít có động lực sắp xếp, loại bỏ những đôi giày đã cũ hoặc không còn sử dụng.

Thay vì chỉ chú trọng kích thước, nên ưu tiên tủ giày có thiết kế hợp lý: Ngăn chứa phù hợp với các loại giày thường dùng, vị trí để dép đi hằng ngày, khu vực thoáng khí và thuận tiện vệ sinh.

Một chiếc tủ giày mỏng, cao vừa phải, kết hợp ghế ngồi thay giày có thể đem lại hiệu quả sử dụng tốt hơn loại tủ đồ sộ nhưng bố trí bất tiện.

Tuy vậy, không nên cố thu nhỏ đến mức thiếu chỗ chứa, khiến giày dép phải để tràn ra sàn. Kích thước phù hợp vẫn phải dựa trên số người và số giày dép thực tế của gia đình.

7. Bàn trang điểm: Nhỏ gọn, đủ ngăn chứa là hợp lý

Bàn trang điểm thường được lựa chọn theo yếu tố thẩm mỹ. Những mẫu bàn dài, gương lớn, nhiều ngăn kéo và có đèn trang trí dễ khiến phòng ngủ trông giống một góc làm đẹp chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có nhu cầu sử dụng bàn trang điểm lớn. Với những người chỉ có một số sản phẩm chăm sóc da và trang điểm cơ bản, chiếc bàn quá khổ có thể trở thành nơi chất mỹ phẩm, phụ kiện và các món đồ ít sử dụng.

Đặc biệt, trong phòng ngủ nhỏ, bàn trang điểm lớn còn cạnh tranh diện tích với tủ quần áo, bàn làm việc và lối di chuyển.

Một mẫu bàn dài khoảng 60-80cm, có ngăn kéo hoặc hộc đựng đồ, thường đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của nhiều người. Nếu không gian hạn chế, có thể cân nhắc bàn trang điểm kết hợp bàn làm việc hoặc bàn treo tường.

Tất nhiên, với những người thường xuyên trang điểm, làm tóc hoặc có nhiều dụng cụ cá nhân, bàn lớn vẫn có giá trị sử dụng. Điều cần tránh là mua theo hình ảnh đẹp trên mạng mà không cân nhắc thói quen thực tế của bản thân.

Nội thất nhỏ hơn một cỡ, đôi khi lại giúp tiết kiệm được nhiều hơn

Một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải được lấp đầy bằng những món đồ lớn. Ngược lại, khoảng trống hợp lý giữa các món nội thất mới là yếu tố giúp không gian sống trở nên thoáng đãng và dễ chịu.

Về mặt tài chính, lựa chọn kích thước phù hợp cũng có thể giúp gia đình tiết kiệm đáng kể. Bàn trà nhỏ thường có mức giá dễ tiếp cận hơn bàn đá cỡ lớn; sofa văng có thể ít tốn kém hơn sofa góc cùng chất liệu; giường và bàn ăn nhỏ gọn cũng giúp hạn chế chi phí phụ kiện và bảo dưỡng.

Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là cứ mua loại nhỏ nhất hay rẻ nhất. Một chiếc giường quá hẹp, bàn ăn thiếu chỗ ngồi hoặc tủ giày không đủ sức chứa đều có thể khiến gia chủ phải thay mới sau một thời gian, gây lãng phí hơn.

Trước khi mua nội thất, nên tự trả lời ba câu hỏi: Món đồ này được sử dụng bao nhiêu lần mỗi ngày? Kích thước nào thực sự đáp ứng được nhu cầu của gia đình? Và sau khi đặt vào nhà, không gian còn lại có đủ thuận tiện để sinh hoạt hay không?

Cuối cùng, sự sang trọng của một ngôi nhà không nằm ở việc sở hữu chiếc sofa lớn nhất hay bộ bàn ăn hoành tráng nhất, mà ở cảm giác thoải mái khi sống trong đó. Chọn nội thất vừa đủ không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng, dễ vệ sinh mà còn là cách chi tiêu thông minh, tránh bỏ tiền cho những diện tích và công năng ít khi sử dụng.