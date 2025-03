Cách ăn uống thả ga mà vẫn giảm cân của mỹ nhân "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời"

Nhắc đến "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời", công chúng thường chỉ nhớ đến nam nữ chính là Kim Soo Hyun - Han Ga In. Tuy nhiên, bộ phim cũng là bàn đạp thành công cho nữ diễn viên Yoon Seung Ah. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1983 thủ vai Seol - người hầu thân cận của nữ chính Yeon Woo (do Han Ga In thủ vai).

Năm 2012, Yoon Seung Ah xác nhận chuyện hẹn hò với nam tài tử Kim Moo Yeol và nhận được lời chúc phúc từ khán giả. Sau 3 năm hẹn hò, cả hai quyết định về chung 1 nhà. Vào năm 2023, mỹ nhân "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" Yoon Seung Ah đã hạ sinh quý tử đầu lòng sau 8 năm kết hôn. Kể từ khi kết hôn và sinh con, Yoon Seung Ah gần như không còn hoạt động trong showbiz. Người đẹp tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Mỹ nhân "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" tiết lộ bí quyết giảm cân hậu sinh con

Mới đây, sau 2 năm sinh con, Yoon Seung Ah bắt đầu thực hiện việc quay vlog cuộc sống hàng ngày và đăng tải lên kênh Youtube cá nhân. Trong video mới nhất với tiêu đề "Chế độ ăn và đồ ăn vặt giúp làm chậm lão hóa một cách ngon miệng và lành mạnh".

Ăn thả phanh vẫn giảm cân

Ở video này, Yoon Seung Ah chia sẻ rằng: "Việc nuôi con không làm tôi giảm cân. Ngược lại, tôi liên tục bị cám dỗ bởi đồ ăn vặt. Khi giảm cân, chế độ ăn uống là quan trọng nhất".

Yoon Seung Ah cho biết cô đã đạt được cân nặng 47kg như mong ước. Trung bình mỗi ngày Yoon Seung Ah đều giảm khoảng 100g. Chia sẻ về bí quyết giảm cân, Yoon Seung Ah nói, bản thân ăn rất nhiều vào bữa sáng, nhưng hầu như đều là những thực phẩm tươi sạch. Cô ăn nhiều thực phẩm từ protein như thịt, cá, trứng, tinh bột là khoai lang, chuối và trái cây. Bữa trưa thì người đẹp ăn bất cứ thứ gì mà cô thích, từ đồ Hàn cho tới đồ Trung Quốc. Tuy nhiên, tới bữa tối Yoon Seung Ah thường chỉ ăn chuối và uống sữa.

Yoon Seung Ah cho biết cô ăn rất nhiều vào buổi sáng và buổi trưa, nhưng tối chỉ ăn chuối rồi uống sữa

Mỹ nhân "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" cũng chia sẻ về chế độ ăn "chậm lão hóa" đang thịnh hành gần đây: "Bạn bè tôi nói 'cậu vẫn luôn ăn như vậy mà'. Tôi thấy rất thú vị vì nó giống với chế độ ăn uống hàng ngày của mình". Cuối cùng, Yoon Seung Ah nhắn nhủ: "Bây giờ là mùa xuân rồi nên không thể che giấu được nữa. Để giảm cân, bạn cần phải tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống hợp lý. Đặc biệt, nhất định phải tập cardio".

Giống như Yoon Seung Ah đã nói, việc tập thể dục cũng quan trọng không kém chế độ ăn uống. Để giảm cân và có một thân hình săn chắc, cân đối, bạn cần kết hợp cả bài tập cardio và bài tập sức mạnh. Phương pháp hiệu quả nhất là khởi động với cardio, sau đó tập luyện sức mạnh để xây dựng cơ bắp và cuối cùng là kết thúc bằng cardio. Nhiều người lo lắng rằng bắp chân hoặc cánh tay của họ sẽ to ra. Tuy nhiên, với cường độ tập luyện thông thường, bạn khó có thể sở hữu thân hình như vận động viên thể hình, vì vậy hãy cứ thoải mái tập luyện.

Yoon Seung Ah tập trung vào việc chăm con, hầu như không còn hoạt động showbiz

Chế độ ăn "chậm lão hóa" là gì?

Trên các nền tảng mạng xã hội xứ Hàn, trào lưu “chế độ ăn giúp làm chậm lão hóa” bắt đầu bùng nổ từ năm 2023. Xu hướng này bắt đầu khi giáo sư Jeong Hee-won, chuyên gia lão khoa tại Bệnh viện Asan Seoul, giới thiệu trên X (trước đây là Twitter) về một phương pháp ăn uống giúp làm chậm lão hóa, bao gồm cơm được nấu từ đậu lăng, yến mạch và gạo lứt.

Yoon Seung Ah cũng ăn theo chế độ "chậm lão hóa"

Chế độ ăn giúp làm chậm lão hóa bắt đầu từ việc giảm bớt những thực phẩm thúc đẩy quá trình lão hóa. Những loại thực phẩm cần hạn chế bao gồm đường đơn như đường tinh luyện, ngũ cốc tinh chế như cơm trắng và bánh mì trắng, thịt đỏ và protein động vật. Các món chiên rán, bơ, bơ thực vật, phô mai cũng cần được cắt giảm. Thay vào đó, chế độ ăn này khuyến khích tăng cường tiêu thụ rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, và quả mọng.

Tuy nhiên, chế độ ăn giúp làm chậm lão hóa không có những quy tắc khắt khe bắt buộc phải sử dụng các nguyên liệu nhất định. Chính sự "bớt nghiêm ngặt" này giúp hạ thấp rào cản để tiếp cận một chế độ ăn uống lành mạnh. Những người áp dụng chế độ ăn này cho biết họ bắt đầu bằng cách thay cơm trắng bằng cơm ngũ cốc có đậu hoặc kết hợp sữa chua Hy Lạp ít đường với các loại hạt.