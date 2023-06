Các thành viên BTS thay đổi thế nào sau 10 năm?

BTS đã ra mắt được 10 năm kể từ khi ngày 12/6/2013. Nhóm vốn có xuất phát điểm thấp bởi Công ty chủ quản Bighit ở thời điểm nhóm mới ra mắt tài chính hạn hẹp và khả năng đầu tư vào nhóm thấp.

Bằng tài năng cũng như thái độ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, 7 chàng trai dần dần đã gặt hái được những thành công nhất định và vươn tới vị trí nhóm nhạc toàn cầu như ngày nay.

Nhóm đã cho ra mắt nhiều album phòng thu, trong đó có các album tiếng Hàn như Dark & Wild, Wings, Love Yourself: Tear; album tiếng Nhật như Wake Up, Youth và Face Yourself…

Từ khi thành lập, BTS đã gặt hái được nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải nổi tiếng như Mnet Asian Music Awards, Melon Music Awards, Seoul Music Awards, Billboard Music Awards, The Asian Awards, American Music Awards…

BTS cũng từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ như Late Late Show With James Corden, The Ellen Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon…

Vậy sau 10 năm, các thành viên của nhóm nhạc này đã trưởng thành như thế nào từ khi ra mắt cho đến bây giờ?

RM sinh năm 1994. Anh được coi là nhóm trưởng đa tài, ngoài khả năng rap, anh còn biết sáng tác, trình độ học vấn cũng cực kỳ cao cùng khả năng nói Tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ.

Jin sinh năm 1992. Anh là thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Jin tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật và diễn xuất của trường đại học Konkuk.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, Jin được lựa chọn làm Visual của nhóm, ngoài ra anh còn sở hữu giọng hát trong trẻo, da diết và đã từng giành không ít giải thưởng lớn nhỏ.

Suga

Suga sinh năm 1993. Anh là thành viên có vẻ ngoài rất dễ nhận biết khi sở hữu ngoại hình vô cùng dễ thương. Suga đã được biết đến với tài năng nổi bật trong giới underground.

Ngoài việc đảm nhận việc rap chính trong nhóm, anh còn tham gia sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc nổi tiếng.

J-Hope

J-Hope sinh năm 1994. Trước khi trở thành thành viên của BTS, J-Hope được biết đến là thành viên của nhóm nhảy đường phố, khi đó anh đã giành được không ít những giải thưởng khi trình diễn trong các mùa lễ hội. Ngoài việc là người nhảy chính của BTS, J-Hope còn có khả năng rap.

Jimin

Jimin sinh năm 1995. Có thể nói Jimin là thành viên có giọng hát lạ nhất BTS với khả năng giả thanh cực đỉnh. Ngoài hoạt động chính cùng nhóm, anh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế khác.

V

V sinh năm 1995. V được biết đến với gương mặt điển trai, được tạp chí TC Candler bình chọn là người có gương mặt đẹp trai nhất trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, giọng hát trầm ấm, V còn có khả năng sáng tác. Anh đã từng không ít lần tham gia đồng sáng tác những ca khúc của nhóm.

Jungkook

Jungkook sinh năm 1997. Jungkook chính là em út của nhóm và được ưu ái gọi là golden maknae (em út vàng) bởi sự đa tài. Không chỉ là giọng ca chính của nhóm, chàng trai còn nhảy giỏi, rap hay và có năng khiếu vẽ. Jungkook cũng đạt được khá nhiều giải thưởng danh giá của xứ kim chi.