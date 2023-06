BTS - 10 năm thăng trầm đến đỉnh cao danh vọng

Từ nhóm nhạc “phát tờ rơi” đến Quốc bảo Hàn Quốc

Nhớ về thời điểm vừa ra mắt, BTS đã trải qua những khó khăn không ai có thể nghĩ đến. Hoạt động ngoài khối Big3 của Kpop khiến 7 thành viên trải qua nhiều khổ ải, trong đó có việc phải đi mời từng khán giả một đến xem mình hát. Đã có thời gian, nhóm phải phát tờ rơi tại Los Angeles, hay chen chúc ở chung một phòng ký túc.



Từng là “con ghẻ” của Kpop, bị hắt hủi trên các show và đêm diễn, trải qua nhiều năm tháng nếm trải nước mắt, BTS bắt đầu toả sáng nhờ các bản hit như Boy in Luv, I Need U… và chính thức bùng nổ với Dope. Hình tượng mạnh mẽ, vũ đạo chất và gu âm nhạc độc đáo giúp BTS sở hữu lượng fan ngày một tăng, dẫn đầu làn sóng Kpop từ lúc nào không hay. Năm 2017 đánh dấu danh tiếng bùng nổ toàn cầu của BTS khi nhóm lập kỷ lục bài hát Kpop có hạng cao nhất trên Billboard Hot 100, hay nhóm nhạc Kpop đầu tiên thắng giải Billboard. BTS trở thành “tường thành” của những kỷ lục, giờ đây là cái tên “một mình một cõi” của làng nhạc Hàn.

Năm 2019, Viện nghiên cứu Hyundai cho biết BTS mang về cho nền kinh tế Hàn Quốc 4.000 tỷ won mỗi năm, được liệt vào hàng “quốc bảo” nhờ đóng góp to lớn cạnh những cái tên như cầu thủ Son Heung Min, game thủ Faker, đạo diễn Bong Joon Ho… Có thể thấy, những gì mà BTS làm được cho bản thân và cho Hàn Quốc trong 10 năm là cực kì to lớn!

Kỷ niệm một thập kỷ hoạt động

Với cột mốc 10 năm sự nghiệp, BTS chắc chắn không thể bỏ lỡ sự kiện ăn mừng cùng cộng đồng fan ARMY của mình. Ngay từ tháng 5, nhóm nhạc đã tung ra kế hoạch hoành tráng để kỷ niệm 1 thập kỷ hoạt động, trong đó có khuôn khổ FESTA 2023. Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 12 đến 25/6, những địa điểm nổi tiếng của Seoul như Sebitseom, Tháp Namsan, Toà Thị Chính, DD Plaza và cầu World Cup… sẽ được thắp sáng ánh tím, biểu trưng cho câu nói nổi tiếng “I purple you” đã đi cùng BTS và ARMY suốt nhiều năm.

Chưa kể vào ngày 17/6, sự kiện chính FESTA 2023 sẽ được diễn ra tại công viên Yeouido Hangang, quy mô không chỉ gói gọn cho ARMY mà còn tạo điều kiện để công chúng yêu nhạc BTS nói chung có thể thưởng thức.

Bên cạnh các sự kiện ngoài trời, BTS không quên tặng cho khán giả món quà ý nghĩa nhất: âm nhạc. Single Take Two đã được phát hành vào lúc 11 giờ trưa ngày 9/6, nhận được sự đón chào đông đảo của ARMY. Thể hiện tình cảm vô tận và lời hứa bên nhau mãi mãi của BTS, Take Two đạt nhiều thành tích lớn trên các BXH âm nhạc, lọt top iTunes 92 quốc gia và thống trị BXH ca khúc trong ngày của Oricon Nhật Bản, Spotify toàn cầu…

Lời hứa hẹn về 1 concert trở lại của đủ 7 thành viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Năm 2023 là khoảng thời gian đặc biệt với BTS nhưng cũng có nhiều khó khăn riêng. Jin và j-hope chính thức lên đường nhập ngũ, đồng nghĩa với việc ARMY phải đợi đến 2 năm nữa thì mới có thể thấy BTS tái hợp đông đủ. Tuy vậy, các thành viên vẫn có những hoạt động solo thú vị, không để fan nhớ nhung quá lâu. Thậm chí các hoạt động solo còn diễn ra liên tiếp, khiến fan phải đùa vui rằng họ còn bận rộn hơn lúc trước.

Bên cạnh các dự án âm nhạc, hai thành viên cá tính Suga và j-hope cũng tranh thủ “đổ bộ” màn ảnh rộng với bộ đôi dự án phim tài liệu về hành trình làm album, chuẩn bị cho đêm diễn của riêng mình. Suga: Road to D-Day và j-hope In The Box là các dự án sẽ ra rạp toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam vào ngày 17/6 tới. Trong phim, Suga và j-hope chia sẻ nhiều khó khăn khi có chặng đường cá nhân ở độ tuổi 30, qua đó là tuyên ngôn về sự tự do mà hiếm khi các anh chàng có dịp thổ lộ. Đây chắc chắn sẽ là món quà thân thương dành cho ARMY, mở đầu cho hành trình tái ngộ cùng nhau để thưởng thức sân khấu chung của BTS vào năm 2025 như đã hẹn.