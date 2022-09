Các ca khúc về Nữ hoàng Anh trở lại các BXH âm nhạc

Cả thế giới đã bàng hoàng khi Nữ hoàng Elizabeth II, người trị vì lâu nhất của nước Anh, đã qua đời tại nhà riêng ở Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Sự ra đi của Nữ hoàng đã trở thành tin tức được công chúng trên toàn thế giới quan tâm trong những ngày gần đây. Đáng chú ý, các ca khúc trước đây về bà đã một lần nữa leo hạng trở lại như một sự tri ân mà công chúng dành cho bà theo nguồn tin từ Billboard.

Cụ thể, ca khúc The Queen is Dead của ban nhạc The Smiths được phát hành vào năm 1986 đã bất ngờ trở lại với lượng người nghe khổng lồ. Dữ liệu của Luminate cho thấy ca khúc chứng kiến sự nhảy vọt, lượng người nghe tăng thêm 1687% so với trước khi Nữ hoàng qua đời.

Trong khi đó, ca khúc God Save The Queen của Sex Pistols cũng tăng thêm 650% lượt nghe. Đứng ở vị trí thứ 3 với số lượt nghe tăng thêm 269% là huyền thoại The Beatles với ca khúc mang tên Her Majesty. Elizabeth My Dear cũng chứng kiến sự tăng trưởng khi có thêm 224% lượt người nghe.

Mặc dù vậy, ban nhạc mang tên nữ hoàng Queen lại không mấy có sự thay đổi về số lượng nghe sau khi Nữ hoàng qua đời. Một trong những nguyên nhân có thể là do nhóm không sở hữu ca khúc chính thức nào liên quan đến Nữ hoàng.

Theo thông báo của các quan chức Hoàng gia Anh, tang lễ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ diễn ra vào ngày 19/9. Thi hài của bà sẽ ở trạng thái tưởng niệm trước công chúng trong 4 ngày trước đó.