“Các bóng hồng” tỏa sáng tại Pickle Allstars: Khi sắc đẹp bước vào sân đấu pickleball

Khi celebs nữ không chỉ đến để "xem cho vui"

Khác với hình ảnh quen thuộc trên thảm đỏ hay sân khấu giải trí, các người đẹp tham gia Pickle Allstars bước vào giải đấu với tinh thần thi đấu nghiêm túc, cường độ cao và khát khao chinh phục thành tích thật sự. Nội dung Pro – Celeb vì thế không chỉ mang tính biểu diễn mà trở thành một trong những điểm nhấn hấp dẫn nhất của giải.

Bên cạnh Hương Giang, Á Hậu Ngọc Hằng là cái tên tạo nên không khí sôi động mỗi khi xuất hiện trên sân. Sở hữu nền tảng thể thao đa môn từ nhỏ, Ngọc Hằng cho thấy sự tự tin khi đối đầu trực tiếp với các tay vợt chuyên nghiệp, thậm chí có những pha đôi công khiến khán đài bùng nổ.

Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu MISS UNIVERSE VIETNAM 2023, cho biết "Tôi và đồng đội chưa có nhiều thời gian tập chung nên chưa thật sự ăn ý. Nhưng việc được đối đầu trực tiếp với các tay vợt chuyên nghiệp giúp tôi học hỏi rất nhiều về chiến thuật, nhịp độ và sự tập trung,". Đáng chú ý, cô chỉ mới làm quen với pickleball từ cuối năm 2025 nhưng đã cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng.

Dù dừng bước đáng tiếc, màn trình diễn của Ngọc Hằng - Bùi Quỳnh Hoa vẫn được đánh giá cao bởi tinh thần thi đấu máu lửa, khả năng kiểm soát trận đấu và thái độ cầu tiến sau mỗi trận.

Ca sĩ Bảo Thy, cô ca sĩ "công chúa bong bóng" chia sẻ cảm giác vừa hồi hộp vừa… "không biết đánh vào đâu" khi đối diện các tay vợt chuyên nghiệp, nhưng đặc biệt ấn tượng với tinh thần fair-play, sự nhường nhịn và hỗ trợ từ các VĐV Pro trên sân.

Các trận Pro–Celeb được đánh giá có cường độ chuyên môn cao, buộc người nổi tiếng phải vận động, tư duy chiến thuật và giữ tâm lý thi đấu đúng nghĩa – đúng tinh thần "đánh thật, học thật".

Hoa hậu Lý Thùy Chang cùng đồng đội Trần Trường đã đăng quang nội dung Pro–Celeb sau hành trình thi đấu bền bỉ, đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau nhiều giải đấu chung trước đó.

Nhiều VĐV và người nổi tiếng gửi lời cảm ơn tới Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hương Giang vì đã tạo nên một sân chơi có chất lượng tổ chức cao, lịch thi đấu rõ ràng, không khí truyền cảm hứng và mang tính kết nối cộng đồng mạnh mẽ.

Nhiều gương mặt tham dự công khai bày tỏ mong đợi mùa 2 Pickle Allstars, cho thấy sức hút thật sự của mô hình giải đấu kết hợp Pro – Celeb – Cộng đồng.