Chung kết toàn quốc Light Up 2025 thành đại nhạc hội tiếng Anh đỉnh cao, ca sĩ Orange cùng dàn Giám khảo phải "wow" liên tục!

Light Up chứng minh tiếng Anh không chỉ là môn học

Nếu bạn nghĩ một cuộc thi hát tiếng Anh trong trường học chỉ là những màn đứng yên cầm mic và phát âm chuẩn, thì bạn đã hoàn toàn... "out trend" khi nhắc đến Light Up 2025. Đây là lần đầu tiên Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) "chơi lớn" tổ chức một sân chơi nghệ thuật và ngôn ngữ quy mô toàn hệ thống, quy tụ tài năng xuất sắc nhất từ 16 cơ sở trên toàn quốc.

Tiết mục mở màn "This is me" mang ý nghĩa biểu tượng về sự hội tụ tài năng, khẳng định tinh thần vươn xa của FSchoolers.

Từ thông điệp truyền cảm hứng "Dám khác biệt, dám tỏa sáng", Light Up 2025 không đơn thuần là một cuộc thi năng khiếu. Đây là một chiến lược giáo dục bài bản, nơi học sinh được khơi mở cá tính và rèn luyện những năng lực cốt lõi của một công dân toàn cầu: ngoại ngữ, sự sáng tạo, bản lĩnh trình diễn và tinh thần đồng đội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống phổ thông FPT, chia sẻ: "Light Up là hoạt động thiết thực làm nổi bật triết lý giáo dục và ba thế mạnh trụ cột của FPT Schools, đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng toàn cầu, góp phần xây dựng thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế."

"Spotlight" không dành cho riêng ai, từ học sinh lớp 1 đến lớp 12 đều là "superstar"

Tối ngày 24/01, không khí tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) nóng hơn bao giờ hết với sự đổ bộ của 16 tiết mục xuất sắc nhất đại diện cho các "anh tài" từ các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc.

Độ "chịu chơi" của FPT Schools còn thể hiện ở dàn line-up giám khảo cực xịn xò: ca sĩ Ngọc Khuê, nhà báo Ngô Bá Lục, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, HLV nghệ thuật và ngôn ngữ Greg Fowler, cùng Giám đốc Nhân sự FPT Telecom Phùng Thu Trang.

Ban giám khảo của vòng chung kết toàn quốc

Sự xuất hiện của "Ong Bây Bi" Orange với hai bản hit "I’ll be there" và "Nơi pháo hoa rực rỡ" đã thực sự đốt cháy khán phòng. Orange không chỉ mang đến âm nhạc mà còn truyền lửa cho các thí sinh về tinh thần nỗ lực và khát khao theo đuổi đam mê.

Ca sĩ Orange "tiếp lửa" cho các tài năng trẻ

Nhưng nhân vật chiếm trọn "spotlight" lại chính là dàn thí sinh Gen Z và Alpha. Tại bảng Tiểu học, khán giả và BGK đã phải ngả mũ thán phục trước khả năng ngôn ngữ vượt trội và sự chuyên nghiệp của các bạn nhỏ. Chuyển sang bảng THCS & THPT, cuộc chơi thực sự trở nên kịch tính với những màn trình diễn có tính chuyên môn cực cao. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh nhận định nhiều tiết mục đã "tiệm cận chất lượng trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp", điều này khiến việc chọn ra Quán quân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Chính sự ngang tài ngang sức này đã dẫn đến màn bứt phá điểm số ngoạn mục, thậm chí tạo nên một "biến số" đầy bất ngờ khi có hai tiết mục cùng chạm mốc điểm tương đồng. Sau những giây phút thảo luận căng thẳng và công tâm, chân dung những người chiến thắng đã chính thức lộ diện:

Bảng Tiểu học:

- Quán quân: Trần Hạ An – FPT School Huế

- Á quân 1: Trần Hoàng Phương Nghi – FPT School Đà Nẵng cấp 1-2

- Á quân 2: Nguyễn Hà Châu Anh – FPT School Bắc Giang

- Giải Ngôi sao nhí: Nguyễn Bá Hùng – FPT School Cầu Giấy

- Giải Phong cách trình diễn ấn tượng: Nguyễn Thảo My – FPT School Bắc Ninh

- Giải Triển vọng: Lê Amora – FPT School Long Vân

Tiết mục của quán quân bảng tiểu học Trần Hạ An - học sinh lớp 1 FPT School Huế

Bảng THCS & THPT:

- Quán quân: Nguyễn Thư Kỳ – FPT School Cần Thơ

- Á quân 1: Vũ Hà Trang – FPT School Hải Phòng

- Á quân 2 (Giải thưởng nhân đôi do đồng điểm): Ninh Trịnh Bảo Trân – FPT School Thanh Hóa; Phạm Khánh An – FPT School Tây Hà Nội

- mGiải Phong cách trình diễn ấn tượng: Trần Nam Anh & Nguyễn Đức Duy – FPT School Bắc Giang

- Giải Dàn dựng ấn tượng: Nguyễn Bảo Ngân Hoàng – FPT School Huế

- Giải Cá tính âm nhạc độc đáo: Nguyễn Đặng Thành Long – FPT School Đà Nẵng cấp 3

- Giải Triển vọng: Nguyễn Võ Khánh Ngọc - FPT School Sóc Trăng; Nguyễn Phan Minh Trí – FPT School Quy Nhơn; Đặng Mai My - FPT School Đà Nẵng cấp 1-2

Quán quân bảng THCS & THPT Nguyễn Thư Kỳ - học sinh FPT School Cần Thơ

Nhìn lại hành trình Light Up, điều đọng lại lớn nhất không chỉ là những chiếc cúp hay giải thưởng giá trị, mà là sự trưởng thành. Có những bạn nhỏ chỉ mới lớp 1, lớp 2 nhưng đã dũng cảm đứng trước hàng ngàn khán giả, hát vang những ca khúc tiếng Anh đầy cảm xúc giữa cái lạnh 10°C của Hà Nội. Đó chính là tinh thần FPT Schools, dám bước ra khỏi vùng an toàn để tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Light Up 2025 không chỉ là một cuộc thi, đó là lời khẳng định về môi trường học tập hạnh phúc và hiện đại tại FPT Schools. Bên cạnh chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, ba trụ cột khác biệt trong giáo dục đào tạo của FPT Schools gồm Công nghệ, Tiếng Anh & Năng lực toàn cầu và Phát triển cá nhân đã giúp học sinh FPT luôn tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

