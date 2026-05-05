Đúng 5h sáng (theo giờ Việt Nam) ngày 5/5, Met Gala 2026, đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh đã sáng đèn tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York, Mỹ). Đúng thông lệ hàng năm, thảm đỏ sự kiện là cuộc đụng độ của những ngôi sao hot nhất toàn cầu, nơi mỗi người xúng xính váy áo và tạo dáng trước hàng trăm ống kính. Với chủ đề Costume Art (Nghệ thuật Trang phục), mỗi nghệ sĩ bước chân tới bảo tàng đều mang đến những bộ cánh độc đáo, thể hiện mối liên quan giữa cơ thể và trang phục qua các thời đại theo nhiều góc nhìn sáng tạo.

Giữa rừng mỹ nam mỹ nữ đình đám, Hunter Schafer tự biết cách khiến bản thân nổi bật với tạo hình tựa thiên thần "giáng trần". Hunter xuất hiện trong thiết kế riêng của Prada, lấy cảm hứng từ bức hoạ Mäda Primavesi của Gustav Klimt. Bộ trang phục gây ấn tượng bởi phom dáng mềm mại, màu pastel nhẹ như phủ sương, kết hợp cùng các lớp vải xếp chồng tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt. Những chi tiết thêu hoa khiến sự xuất hiện của Hunter như một bố cục nghệ thuật đang được “vẽ” trực tiếp lên cơ thể.

Hunter Schafer khoe vóc dáng tuyệt đỉnh

Nhưng điều khiến Hunter thực sự gây choáng vẫn là visual gần như phi thực. Gương mặt cô thanh mảnh với đường nét sắc sảo nhưng không kém phần thanh tao, làn da trắng mịn trong veo, cùng đôi mắt xanh xám như thể một nhân vật bước ra từ tranh vẽ hoặc thế giới giả tưởng. Tỷ lệ cơ thể cao ráo, mảnh mai, khiến từng chuyển động trở nên nhẹ nhàng và nữ tính hơn.

Trước đó, nhiều tờ báo quốc tế từng gọi Hunter là “yêu tinh của thời hiện đại” hay thậm chí “người ngoài tinh đẹp nhất”, bởi vẻ đẹp của cô mang cảm giác khó trộn lẫn, khác biệt đến mức gần như không thể sao chép được. Trong nhiều năm qua, Hunter luôn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc độc bản của thế hệ mới. Và với những gì cô thể hiện, từ thần thái, khí chất đến khả năng “gánh” những thiết kế mang tính nghệ thuật cao, không quá lời khi nói rằng cô nàng xứng đáng với danh xưng "mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất hành tinh" trong mắt đông đảo công chúng.

Bức Mäda Primavesi do Gustav Klimt thực hiện vào năm 1912, là một trong những tác phẩm chân dung nổi bật thuộc giai đoạn cuối sự nghiệp của ông. Nhân vật trong tranh là Mäda Primavesi, con gái của một gia đình giàu có và là nhà bảo trợ nghệ thuật, được Klimt khắc họa với ánh nhìn trực diện, vừa ngây thơ vừa có chút kiêu hãnh. Tác phẩm này nổi bật bởi bảng màu tươi sáng, họa tiết trang trí dày đặc và cách xử lý không gian mang tính phẳng, gần với nghệ thuật trang trí hơn là hiện thực. Những lớp hoa văn bao quanh nhân vật không chỉ làm nền mà gần như hòa quyện với cơ thể, tạo cảm giác con người trở thành một phần của bố cục. Chính tinh thần giao thoa giữa chân dung và trang trí này đã trở thành nguồn cảm hứng rõ nét cho nhiều thiết kế thời trang đương đại.

Một số bình luận của netizen:

- Mỹ nhân đẹp nhất thế giới là đây chứ đâu.

- Tôi cảm thấy cô ấy sẽ rất hợp nhân vật kiểu tiên nữ. Hunter có khí chất rất cao quý, vương giả khó lẫn.

- Mê cổ từ phần 1 Euphoria và cho đến tận bây giờ.

- Ôi trời ơi, bả như thiên thần giáng trần vậy đó.

- Xinh xắn quá đi, như một bông hoa ý.

Hunter Schafer (sinh năm 1998) là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ Gen Z tại Hollywood, hoạt động đa lĩnh vực từ người mẫu, diễn viên đến nghệ sĩ thị giác. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô đã sớm ghi dấu trong làng mốt quốc tế khi làm việc với hàng loạt nhà mốt lớn, nhờ chiều cao nổi bật, vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt phi giới tính mang tính nhận diện cao. Chính visual khác biệt này giúp Hunter nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu thế hệ mới được săn đón, đồng thời mở ra cơ hội bước chân vào ngành công nghiệp giải trí.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hunter đến vào năm 2019 khi cô đảm nhận vai Jules Vaughn trong series đình đám Euphoria. Dù là vai diễn lớn đầu tay, cô nhanh chóng gây tiếng vang nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, khắc họa một nhân vật phức tạp, mong manh nhưng cũng đầy nổi loạn. Jules không chỉ giúp Hunter ghi điểm với giới phê bình mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, đại diện cho một thế hệ trẻ đang loay hoay với bản sắc, tình yêu và những tổn thương nội tâm. Đáng chú ý, Hunter là người chuyển giới nữ ở cả trong Euphoria lẫn ngoài đời

Sau thành công của Euphoria, Hunter tiếp tục mở rộng hoạt động sang điện ảnh với các dự án quy mô lớn như The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, trở thành gương mặt đại diện và nguồn cảm hứng cho nhiều chiến dịch quốc tế. Song song đó, Hunter còn thể hiện cá tính nghệ thuật riêng thông qua hội họa và thiết kế, thậm chí tham gia trực tiếp vào việc định hình hình ảnh cá nhân trong các lần xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực diễn viên hay người mẫu, Hunter còn được xem là biểu tượng thẩm mỹ mới của giới trẻ toàn cầu. Với vẻ đẹp siêu thực, phong cách biến hóa linh hoạt cùng tư duy sáng tạo rõ nét, cô liên tục được truyền thông quốc tế nhắc đến như một trong những mỹ nhân chuyển giới hot nhất hiện nay. Hành trình của Hunter không chỉ là câu chuyện thành công trong nghệ thuật, mà còn góp phần mở rộng định nghĩa về cái đẹp và sự đa dạng trong văn hóa đại chúng đương đại.

Nguồn: People