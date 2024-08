Vào tháng 2/2024, Adele đã từng “gây sốt” cộng đồng mạng khi công bố sẽ xây dựng hẳn một pop-up stadium để tổ chức show ở Munich. Với số lượng buổi diễn và lượt khách cực kỳ lớn cùng với sức đầu tư sân khấu hoành tráng, chuỗi đêm nhạc này đang trở thành một trong những điểm nhấn với thành tích “vô tiền khoáng hậu" cho nàng Hoạ mi.

Show diễn của Adele trở thành tâm điểm khi đến thành phố Munich

Số lượng vé cực khủng: 10 đêm diễn - hơn 740.000 vé bán ra

Khởi động 10 đêm diễn cho show định cư tại châu Âu Adele in Munich trong vòng năm tuần tại sân vận động Adele Arena từ ngày 2 đến 31/8, đây là lần đầu tiên Adele tổ chức concert ở châu Âu kể từ năm 2016.

Người quảng bá chương trình lưu trú tại Munich Marek Lieberberg cho biết giá vé của “siêu concert” sẽ giao động từ 79 Euro đến 430 Euro và dự kiến đón đến hơn 740.000 khán giả tham gia trong 10 đêm (2, 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 và 31/8). Theo Ticketmaster, 95% số vé được bán hết vào hai tuần trước khi concert khai mạc.

Adele In Munich có lượng đêm diễn khủng đối với Hoạ Mi Nước Anh

Con số này được cho là cực kỳ “khủng” đối với một nghệ sĩ như Adele. Bởi lẽ, show diễn định cư của Hoạ Mi Nước Anh tại Las Vegas trước đó dù có tận 34 buổi biểu diễn nhưng lại kéo dài và cách đoạn ra kéo dài từ 16/6 - 4/11/2024 đối với chặng cuối của Weekends with Adele. Ngoài ra, chuỗi đêm nhạc này cũng chỉ đón 70.000 lượt khách, khá vừa vặn so với con số “điên rồ" được đón tiếp tại Adele In Munich với hơn 740.000 khán giả từ khắp thế giới đổ về.

So với Las Vegas, show diễn tại Munich thu về lượng người xem khổng lồ

Trên thực tế, Adele trước đó không hề có ý định diễn tại Châu Âu nhưng dự án tại Munich đã thay đổi hoàn toàn, người quản lý của Adele, Jonathan Dickins chia sẻ: “Đêm nhạc được tổ chức tại Đức diễn ra rất ngẫu nhiên, lúc đầu cô ấy không có ý định diễn tại Châu Âu nhưng ý tưởng của siêu dự án đã làm Adele vô cùng hứng thú”.

Hơn 700 nhân sự “khủng long” cùng màn hình LED khổng lồ phá kỷ lục Guinness

Đức cho biết siêu sân khấu được xây dựng riêng dành cho chuỗi concert của Adele tại Munich là "dự án tốn kém nhất mọi thời đại". Để đáp ứng cho lượng khán giả lớn đến tham dự “siêu concert” của Adele, sân vận động được đầu tư hoành tráng với sức chứa 80.000 người, ngang ngửa sức chứa với những sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay.

Sân khấu đón 740.000 khán giả của Adele được làm mới hoàn toàn

Theo Guardian, ban tổ chức đã huy động hơn 700 công nhân để xây dựng địa điểm biểu diễn tạm thời rộng khoảng 4.000 m2 với sức chứa 75.000 khán giả. Chương trình còn được trang bị màn hình khổng lồ dài 220 m và cao 30 m trị giá 40 triệu euro (hơn 1.000 tỷ đồng). Dự kiến sẽ phá kỷ lục Guinness với màn hình led ngoài trời lớn nhất thế giới. Ngoài ra, 75.000 m² nhựa đường đã được trải trong khu vực sân vận động, nhằm ngăn chặn bùn và các hậu quả khó chịu khác do thời tiết xấu có thể xảy ra.

Giám đốc điều hành của Live Nation Đức cũng tuyên bố với truyền thông rằng: “Đây là dự án tốn kém nhất mọi thời đại, là dự án công phu nhất trong 50 năm tôi làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc.”

Fan phải sử dụng tới bản đồ để đi hết các khu vực

Ban tổ chức cũng dựng thêm khu vực “Adele World” (tạm dịch: Thế giới của Adele) đúng nghĩa, với địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc rộng 400.00m2, bao gồm hội trường ẩm thực có sức chứa 13.000 chỗ ngồi cùng với nhiều quán rượu theo phong cách Anh mà người hâm mộ sẽ được thưởng thức ly cocktail mà nữ ca sĩ rất yêu thích. Khu vực này cũng mô phỏng những địa điểm gắn liền sự nghiệp của ca sĩ như quán rượu Good Ship - nơi Adele biểu diễn trong những ngày mới vào nghề.

Khu vực Adele World "sang xịn" nằm trong khu vực show diễn

Bỏ ra 100 triệu euro cho Adele - Munich thu về hẳn 566 triệu euro cho thành phố

Thành phố Munich hỗ trợ một khoản tiền khá khiêm tốn, không trên 100 triệu Euro, tuy vậy, loạt sự kiện xoay quanh Adele In Munich có khả năng thúc đẩy đáng kể cho du lịch và nền kinh tế của thành phố. Ông Clemens Baumgärtner - chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Munich - ước tính các đêm nhạc của Adele sẽ mang về 566 triệu euro, cao gấp hơn 5 lần cho thành phố này từ dịch vụ ăn uống và khách sạn, cũng như từ việc cho thuê trung tâm triển lãm.

Adele In Munich mang về lợi nhuận khổng lồ cho thành phố

Sau Adele in Munich, Adele tiếp tục chuỗi hòa nhạc Weekends with Adele tại Las Vegas từ 25/10 - 23/11. Tuy vậy, cũng trong chính những đêm nhạc tại Munich, giọng ca Rolling In The Deep cho biết sẽ tạm nghỉ: “Bình xăng (Sức khoẻ) của tôi hiện đang khá cạn kiệt”.

Nàng Hoạ Mi sẽ nghỉ ngơi sau khi kết thúc chặng còn lại của loạt đêm diễn tại Las Vegas

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ với đài truyền hình Đức ZDF trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng muốn dành thời gian để thử sức với những lĩnh vực sáng tạo, không có kế hoạch ra nhạc mới do "không còn năng lượng sau tour diễn dài ở Las Vegas". Nghệ sĩ cũng báo trước với người hâm mộ rằng họ phải đợi rất lâu mới có thể thưởng thức đĩa nhạc tiếp theo của cô.