Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời khi vừa nhận kết quả ung thư máu: Cảnh giác với vết bầm tím trong giai đoạn sớm

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng và đau xót. Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Ngọc Diệp trước đó sức khoẻ bình thường, có vết bầm tím ở chân và được khuyên đi khám sức khoẻ.

Sáng ngày 17/04 cô nhận được thông báo từ bệnh viện cho biết bị ung thư máu và bị đột quỵ ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Vậy vết bầm tím trong bệnh ung thư máu có đặc điểm gì và những dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh ung thư máu?

Ung thư máu là bệnh ung thư ác tính mà số lượng bạch cầu trong máu tăng quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn, dẫn đến hồng cầu bị phá huỷ nhiều khiến cho người bệnh thiếu hụt. Có nhiều dạng ung thư máu, phổ biến nhất là bệnh bạch cầu, ung thư hạch bạch huyết và đa u tủy xương. Tiên lượng bệnh nặng với nguy cơ tử vong cao.

Nguyên nhân có thể do đột biến gen, tiếp xúc với chất phóng xạ, làm việc trong môi trường có nhiều hoá chất độc hại (chẳng hạn như tiếp xúc quá nhiều với chất benzen – có nhiều trong xăng và dùng nhiều trong ngành hóa dầu,… cũng có nguy cơ cao với bệnh bạch cầu.) hoặc trong gia đình có thành viên bị ung thư máu cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn với nhiều biến chứng nguy hiểm. Ở giai đoạn sớm, các biểu hiện thường mờ nhạt và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

4 dấu hiệu sớm của bệnh bao gồm:

- Vết bầm tím trên da

- Mệt mỏi kéo dài kèm theo gầy sút cân

- Da xanh xao, nhợt nhạt

- Sốt kéo dài kèm theo xuất hiện hạch bất thường.

Là tình trạng chảy máu xảy ra bên dưới da, màu sắc thay đổi từ đỏ, tím, xanh và đen tuỳ thuộc vào thời gian xuất hiện. Vết bầm tím là không đáng lo ngại nếu xảy ra ở người bình thường sau va đập hoặc chấn thương.

Tuy nhiên, ở người bị ung thư máu, vết bầm tím có vài điểm khác biệt:

Vị trí bất thường: Vết bầm tím xuất hiện ở những nơi ít gặp như lưng, chân, tay. Ở trẻ em, chúng có thể xuất hiện ở mặt, mông, tai, ngực và đầu.

Số lượng nhiều: Trên cơ thể, xuất hiện nhiều vết bầm tím có kích thước và màu sắc khác nhau, không rõ nguyên nhân hoặc không có nguyên nhân va đập gây ra hoặc chỉ do va chạm rất nhẹ.

Thời gian xuất hiện kéo dài: Thông thường, vết bầm tím có xu hướng biến mất sau 2-4 tuần. Do vậy, nếu chúng kéo dài hơn 4 tuần hoặc có xu hướng lan rộng ra nhiều vị trí là điểm bất thường.

Vết bầm tím đi kèm với chảy máu bất thường ở nhiều vị trí: vì vết bầm tím là một dạng chảy máu dưới da, do vậy chúng là dấu hiệu cảnh báo bệnh nếu đi kèm chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc kinh nguyệt kéo dài.

Người bệnh thường có cảm giác mệt mỏi vô cớ, không có lý do, cảm giác không có sức lực hoặc không thể tham gia vào các hoạt động và vận động thể lực như bình thường và như những người khác. Ngoài ra, người bệnh có thể ăn uống kém, không ngon miệng và gầy sút cân nhanh trong thời gian ngắn ( sút 2-3 kg trong 1-2 tháng).

Làn da của người bệnh trở lên nhợt nhạt, xanh xao, thiếu sức sống và những người xung quanh dễ dàng phát hiện thấy sự khác biệt của bạn. Nguyên nhân là do tế bào hồng cầu bị phá huỷ nhiều, dẫn đến sự thiếu hụt.

Người bệnh mặc dù có số lượng bạch cầu nhiều song chủ yếu là bạch cầu non, chức năng chưa hoàn thiện dẫn đến hệ miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng. Biểu hiện là sốt nhẹ kéo dài không rõ nguyên nhân hoặc sốt cao liên tục do bị nhiễm khuẩn cơ hội. Cùng với đó là sự xuất hiện của hạch tại nhiều vị trí như vùng cổ, nách và bẹn. Hạch thường không nóng, không đau, kích thước to nhỏ không đều và tồn tại trong thời gian dài.

Bệnh ung thư máu là bệnh lý ác tính với nguy cơ tử vong cao. Người bệnh có thể tử vong do biến chứng xuất huyết tạng nghiêm trọng hoặc do bị nhiễm khuẩn cơ hội hoặc do tác dụng phụ của các phương pháp điều trị bệnh. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh và điều trị bằng phương pháp thích hợp (xạ trị, hoá trị hoặc ghép tuỷ) có thể kéo dài thời gian sống cho người bệnh.