Ca sĩ Bảo An bị tố giật chồng, đe doạ tạt axit: Khủng hoảng tinh thần, đã gửi đơn trình báo

Nữ ca sĩ Bảo An mới đây đã chia sẻ thông tin bị một tài khoản trên mạng xã hội liên tục phát tán thông tin sai sự thật, vu khống chuyện cặp kè với người đàn ông đã có gia đình. Thậm chí, người này còn đe dọa tạt axit, khủng bố tinh thần từ điện thoại, tin nhắn, các tài khoản mạng xã hội của Bảo An gây ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của cô.

Được biết, người này không chỉ lăng mạ Bảo An trên trang cá nhân mà còn tiến hành gửi rất nhiều tin nhắn với nội dung giống nhau cho bạn bè, người quen, các fan của nữ ca sĩ. Theo mẹ Bảo An chia sẻ, việc bị vu khống khiến Bảo An khủng hoảng tinh thần, mất ăn mất ngủ, dẫn đến sức khỏe sa sút. Ca sĩ nhí bị sốc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ngoài ra, Bảo An chia sẻ thêm hiện tại đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an để tiến hành làm việc và xử lý: "Bảo An đang trong thời gian đợi các cô chú công an phường Tân Định Quận 1 xét xử vụ việc sai trái vì hành vi vu khống đặt điều sai sự thật mà còn hăm doạ Bảo An". Trước đó, mẹ Bảo An đã liên hệ với tài khoản này yêu cầu bằng chứng cụ thể, tuy nhiên đã bị lăng mạ và nhận những từ ngữ tục tĩu.

Bảo An bị một tài khoản mạng xã hội doạ tạt axit, tố giật chồng và đang mang bầu dẫn đến việc ảnh hưởng tâm lý nặng nề

Nữ ca sĩ đã làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng để xử lí vụ việc

Bảo An (sinh năm 2006) là ca sĩ nhí từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi. Năm 2011, Bảo An tham giachương trình Đồ Rê Mí và giành giải "Thí sinh nhỏ tuổi nhất" trong lịch sử cuộc thi và "Thí sinh ấn tượng". Bảo An còn tham gia Gương Mặt Thân Quen Nhí mùa một năm 2014 và đoạt giải tư. Cô cũng tham gia một số bộ phim, sitcom như Cưới Chạy Kịp Xuân, Bếp Của Mẹ, Xin Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi…