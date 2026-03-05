Cả phường có 5 trường tiểu học nhưng chỉ 1 trường THCS: Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, vừa qua sở nhận được ý kiến của một số cử tri TP phản ánh tình trạng một số phường ở TPHCM chỉ có một trường tiểu học, THCS nên không đáp ứng đủ nhu cầu học tập của con, em trên địa bàn.

Cụ thể, cử tri phản ánh trên địa bàn phường Tây Thạnh hiện có ít trường mầm non và chỉ có một trường tiểu học, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu học bán trú của học sinh trên địa bàn. Phường An Phú hiện cũng chỉ có một trường THCS nên chưa bảo đảm chất lượng công tác giảng dạy và học tập của học sinh.

Cử tri kiến nghị TP quan tâm xem xét, bố trí nguồn lực đầu tư bổ sung, mở rộng cơ sở trường, lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, học bán trú của học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc chủ động rà soát quỹ đất, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS thuộc thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền địa phương cấp xã, phường.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TPHCM). Ảnh: Website nhà trường

Do đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường Tây Thạnh, phường An Phú trực tiếp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể: Khẩn trương rà soát lại tình hình thực tế về mạng lưới trường lớp, quỹ đất giáo dục và nhu cầu học tập, học bán trú của học sinh trên địa bàn để có phương án bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp. Tổ chức làm việc, đối thoại trực tiếp với cử tri để làm rõ nội dung kiến nghị và thông tin cụ thể về kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án trường học dự kiến triển khai và các giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.

Trước ý kiến cử tri phường Đức Nhuận đề nghị giải quyết tình trạng quá tải tại một số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP, Sở GD-ĐT cho biết tình trạng sĩ số học sinh/lớp cao và chưa đồng bộ về cơ sở vật chất tại một số khu vực như phường Đức Nhuận là vấn đề TP đặc biệt quan tâm.

Theo Sở GD-ĐT, trong thời gian qua, TP đã chỉ đạo ngành GD-ĐT rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với quy mô dân số từng địa bàn; thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý; đồng thời, đưa các dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trường học vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, TP tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học; bố trí, bổ sung đội ngũ giáo viên; từng bước giảm sĩ số học sinh/lớp theo lộ trình quy định của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường Đức Nhuận tổ chức làm việc, đối thoại trực tiếp với cử tri để làm rõ nội dung kiến nghị và thông tin cụ thể về kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án trường học dự kiến triển khai và các giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.

TP cam kết ưu tiên nguồn lực để thực hiện lộ trình giảm sĩ số học sinh/lớp theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Các dự án cải tạo, nâng cấp trường lớp tại phường Đức Nhuận đã được đưa vào danh mục theo dõi để sớm triển khai đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại và bổ sung đội ngũ giáo viên. Bên cạnh ngân sách nhà nước, TP khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển các loại hình trường lớp ngoài công lập để chia sẻ áp lực cho hệ thống công lập, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận môi trường giáo dục tốt nhất.

5 trường tiểu học nhưng chỉ có 1 trường THCS Tại phường An Phú, hiện có 5 trường tiểu học nhưng chỉ có duy nhất 1 trường THCS là Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Do chỉ có 1 trường THCS, tất cả học sinh tiểu học đều dồn vào đây khiến trường có hơn 4.700 học sinh với 103 lớp nhưng chỉ có 54 phòng học. Đây là ngôi trường chịu sức ép quá tải nhất ở TPHCM.



