Sáng ngày 24/3, Netflix đã tung ra loạt hình ảnh mới nhá hàng cho chương cuối cùng của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines). Ngay lập tức những hình ảnh này trở thành chủ đề gây sốt khắp các nền tảng MXH. Đặc biệt, khoảnh khắc được quan tâm hơn cả là sự xuất hiện của Kim Seon Ho, người vào vai họa sĩ Park Cheong Seop - nhân vật mới xuất hiện ở chương ba.

Thời điểm chương 3 lên sóng, Kim Seon Ho trở thành cái tên hot nhất cả bộ phim dù thời lượng lên hình khá ít. Lý do là bởi ngoại hình xấu tàn canh gió lạnh của anh. Gương mặt nhợt nhạt, để râu, nuôi tóc dài còn ăn mặc rất "chán đời" để ra dáng một nghệ sĩ bất cần khiến Kim Seon Ho nhận cơn bão... lời chê. Anh thậm chí còn trở thành meme khắp MXH vì tạo hình không thể mê nổi của mình. Sau bao năm mới tái xuất với một phim tình cảm, lãng mạn, Kim Seon Ho lại khiến người hâm mộ từ chối nhận thần tượng.

Tạo hình xấu chấn động của Kim Seon Ho ở chương 3

Để khán giả không phải tiếp tục thất vọng, trong chương 4 của phim, sau khi nhân vật Park Cheong Seop xuất ngũ, Kim Seon Ho đã có một màn lột xác ngoại hình ngoạn mục khi cắt tóc, cạo râu, ăn diện bảnh bao. Nhìn hình ảnh mới của Kim Seon Ho trong phim, cư dân mạng có thể thở phào nhẹ nhõm vì "tổ trưởng Hong" cuối cùng cũng quay trở lại. Nhiều người thậm chí còn thi nhau xin lỗi Kim Seon Ho trên mạng xã hội vì trước đó đã lỡ chê cười và biến anh thành meme.

Diện mạo mới quá điển trai của Kim Seon Ho

Bình luận của khán giả: - Cả nhà em khoanh tay xin lỗi vì đã lỡ cười anh ở tập trước. - Ai chê anh xấu thì giờ ra đây đối chất nè, viết thư xin lỗi 8000 chữ gấp. - Xin lỗi tổ trưởng Hong vì trước đó lấy ảnh anh xấu ra làm meme. Anh làm quả đẹp trai vả mặt chấn động quá. - Quả quýt này ngon ngọt quá, từ giờ không bao giờ dám chê ảnh nữa.

Chưa kể sau khi loạt hình ảnh mới được công bố, khán giả cũng có niềm tin hơn vào việc Kim Seon Ho chắc chắn sẽ là nam chính khép lại bộ phim. Bởi lẽ nhân vật của anh - Park Cheong Seop có một khoảnh khắc âm thầm dõi theo Geum Myeong (IU) - người đã chia tay mối tình đầu.

Ánh mắt âm thầm dõi theo người thương của Park Cheong Seop

Trước đó, ở chương 3, nhân vật Park Cheong Seop cũng thể hiện ra mặt sự yêu mến đặc biệt dành cho Geum Myeong. Anh quan tâm cô bằng những cử chỉ nhỏ rất tinh tế, chăm sóc cả mẹ của Geum Myeong, chỉ mỉm cười khi ở cạnh cô gái đặc biệt này và trước khi rời đi còn vẽ tranh tặng cho cô. Geum Myeong đã chia tay mối tình đầu sau 7 năm mặn nồng, sự trở lại của Geum Myeong ở chương 4 có lẽ là liều thuốc chữa lành cho trái tim cô gái trẻ. Hiện, chỉ biết phim chắc chắn sẽ có một đám cưới ở hồi kết nhưng chưa rõ chú rể là ai. Điều này càng khiến cư dân mạng mong chờ vào một kết thúc đẹp cho anh họa sĩ.

Geum Myeong sẽ cưới ở hồi kết của phim nhưng hiện chưa rõ chú rể là ai

Nguồn ảnh: Netflix