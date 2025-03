Chỉ còn 4 tập, tương đương với chương cuối của bộ phim, là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) sẽ chính thức khép lại. Sau 3 chương lấy đi quá nhiều nước mắt của khán giả, chương cuối hứa hẹn sẽ còn nhiều tình tiết đẫm nước mắt hơn khi nó là chương cuối - mùa đông trong cuộc đời của Ae Soon (IU - Moon So Ri).

Một trong số những hình ảnh đau lòng ở hồi kết của phim

Mới đây nhất, Netflix đã tung ra những hình ảnh nhá hàng 4 tập cuối sẽ lên sóng vào ngày 4/4 sắp tới. Ngay lập tức những hình ảnh này trở thành chủ đề hot được cư dân mạng truyền tay nhau khắp mọi nền tảng. Lý do là bởi khán giả phát hiện ra những "hint" cho thấy cái kết chẳng mấy trọn vẹn của dự án, tương đồng với những hình đã úp mở từ ngay tập 1.

Trailer chương 4 của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (Phụ đề: KLove)

Cụ thể, trong đoạn preview nhá hàng hồi kết, khán giả liên tục thấy những hình ảnh báo hiệu về việc nam chính Gwan Sik sẽ ra đi trước vợ mình. Geum Myeong nức nở đưa ai đó đi cấp cứu, bà Ae Soon với làn da nhăn nheo, mái tóc điểm bạc ngồi cô độc một mình và cả cảnh hồi tưởng Ae Soon cùng 3 đứa con vẫy tay chào đầy hạnh phúc,... tất cả như báo hiệu về cái chết của Gwan Sik. Chưa kể ở tập 1, phim còn mở bằng đầu với hình ảnh Ae Soon một mình ở viện dưỡng lão sau đó là cảnh tượng bà đơn độc đứng trước biển, nhớ về người mẹ đã bị biển cướp đi mất của mình. Sự đơn độc của Ae Soon ngay từ khoảnh khắc đầu phim đã là lời báo hiệu cho một mùa đông đau đớn nhất nhưng khán giả vẫn không chấp nhận điều đó và hi vọng về một tín hiệu đáng mừng nào đó ở hồi kết. Tuy nhiên những hình ảnh nhá hàng chương cuối lại dập tắt mọi hi vọng.

Những hình ảnh báo hiệu về sự ra đi của Gwan Sik

Thực chất, sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, có lẽ Gwan Sik sẽ chết vì tuổi tác, vì ở cảnh đám cưới của con gái, trông ông đã rất già. Thế nhưng người xem vẫn không muốn cảnh tượng âm dương cách biệt này xảy ra trên phim, nhất là ở cả 3 chương trước của bộ phim, Ae Soon đều lần lượt mất đi người thân là cha mẹ - con trai - bà nội. Tới chương cuối, cô có vẻ sẽ mất đi điều quý giá nhất là Gwan Sik - người đã ở bên cô cả một đời người, chưa từng một ngày xa cách. Trong một tập phim ở chương 3, Ae Soon có nói ra ước muốn nhỏ nhoi của mình, rằng khi già, cô và chồng có thể cùng chết đi. Nhưng có lẽ, ước mơ này là quá sa sỉ nên khán giả nhất định phải thấy cảnh âm dương cách biệt ở hồi kết.

Hiện tại, chưa biết thực sự điều gì sẽ xảy ra ở hồi kết nhưng khán giả đã để lại vô số những bình luận phản đối biên kịch. Nhiều người cho rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên nhưng biên kịch không nhất thiết phải "khắc nghiệt" với người xem như vậy. Tiêu đề phim vốn đã mang tính chất chữa lành, động viên các nhân vật nhưng cả 4 phần của tác phẩm, dưỡng như không có phần nào thực sự mang đến sự động viên, vỗ về đó.