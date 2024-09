Còn nhớ thời điểm năm 2015, đạo diễn Victor Vũ đã khiến giới giải trí xôn xao khi ra mắt tác phẩm điện ảnh Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thời điểm đó, bộ phim không chỉ gây tiếng vang mạnh mẽ bởi chất lượng điện ảnh mà còn bởi phần nhạc phim đặc biệt xuất sắc khi sử dụng giai điệu ca khúc Trung thu kinh điển Thằng Cuội vào phần soundtrack xuyên suốt của phim, kết hợp với dàn giao hưởng phương Tây chỉ đạo bởi Christopher Wong.

Thằng Cuội do cố NS Lê Thương sáng tác vào năm 1953, tính đến nay đã có tuổi đời hơn 7 thập kỉ, mãi mãi là một trong những ca khúc về Tết Trung Thu hay nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Lời bài hát Thằng Cuội vừa dung dị, gần gũi lại đậm chất thơ.

Thằng Cuội - Ngọc Hiển

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là một trong những "bom tấn" điện ảnh lúc bấy giờ.

Phiên bản Thằng Cuội xuất hiện trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh do giọng ca nữ Ngọc Hiển trình bày. Rất nhiều khán giả đã không kìm được xúc động khi chất giọng nữ đầy trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên những ca từ thân quen: “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một túi mơ,...”. Gần 10 năm qua, giai điệu Thằng Cuội do Ngọc Hiển trình bày đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, gợi cảm giác đầy xao xuyến và hoài niệm. Và cũng rất nhiều người tò mò về giọng ca Ngọc Hiển này: cô thực sự là ai, liệu có phải là ca sĩ chuyên nghiệp mà có thể trình bày ca khúc Thằng Cuội cảm xúc đến vậy?

Giọng ca Ngọc Hiển sinh năm 1991, đáng ngạc nhiên lại không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và sau đó trở thành nhân viên văn phòng tại một công ty cung cấp dịch vụ vận tải tàu thủy của Đan Mạch tại TP.HCM. Và cũng từ rất lâu rồi cô đã không còn đi hát. Có thể nói Thằng Cuội là “bản hit” lớn nhất và cũng là duy nhất trong sự nghiệp ca hát của cô.

Trước khi làm nhân viên văn phòng, Ngọc Hiển cũng có niềm đam mê ca hát, từng là thành viên của CLB Sóng Đa Tần của trường Đại học. Có một khoảng thời gian, Ngọc Hiển còn đi hát ở các phòng trà, quán cà phê,... nhưng chủ yếu là thỏa niềm đam mê, cho đến khi đi làm thì Hiển mới dừng chuyện hát hò lại để tập trung cho công việc.

Ngọc Hiển - giọng ca đứng sau ca khúc Thằng Cuội.

Về mối nhân duyên góp giọng trong ca khúc, trong bài phỏng vấn vào năm 2015, Ngọc Hiển cho biết: “Cách đây 2 năm Hiển từng đi hát ở một quán nhạc rock khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Tuy đã nghỉ, nhưng Hiển vẫn còn giữ liên lạc với anh Lâm - chủ quán rock. Tự nhiên hôm đấy anh Lâm gọi điện thoại đến cho Hiển bảo là "em hãy thu gấp cho anh bài Thằng Cuội, hát mộc thôi, không cần nhạc đệm".

Lúc nghe anh ấy bảo vậy, Hiển còn tưởng anh sẽ đem bài hát này tặng cho con nhân dịp Trung thu nên thu một cách khá vội. Một thời gian sau thì anh gọi điện hỏi mình việc có muốn hát ca khúc này cho bộ phim sắp tới của đạo diễn Victor Vũ hay không. Lúc đó Hiển mới biết là anh đã mang đoạn thu âm đó cho đạo diễn Victor Vũ nghe và được anh ấy chọn để hát cho ca khúc đó.”

Ngọc Hiển chia sẻ về quá trình thu âm ca khúc Thằng Cuội gây bất ngờ: “Hiển gần như không tập luyện gì. Bởi vốn dĩ bài hát này đã gắn liền với một thời ký ức tuổi thơ của Hiển. Nhớ trước đây Hiển còn thường xuyên hát Thằng Cuội cùng ba trong những đêm trăng rằm. Cho đến ngày ba của Hiển qua đời thì bài hát này đã thành một cái gì đó không thể thiếu về một ký ức rất đẹp và hạnh phúc của Hiển. Bởi thế khi thể hiện lại nó, Hiển chỉ cần nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày tháng đẹp đẽ, hồn nhiên với ba, nhớ về chiếc đèn lồng mà ba hay làm, nhớ những lời dặn dò của ba,... đột nhiên cảm xúc ở đâu nó cứ trào ra làm mình đưa hết vào bài hát một cách tự nhiên nhất. Nhưng Hiển thấy cũng chính vì sự tự nhiên và mộc mạc đó mới giúp bài hát trở nên cuốn hút đến vậy".

Gần 10 năm kể từ sau ca khúc Thằng Cuội, Ngọc Hiển cũng không tiếp tục hoạt động nghệ thuật, gây tiếc nuối cho không ít khán giả. Nhiều người cho rằng, chất giọng của Ngọc Hiển nếu hoạt động nghệ thuật sẽ mang về không ít thành công. Tuy nhiên, có lẽ “định mệnh” chỉ “se duyên” cho Ngọc Hiển với đúng ca khúc Thằng Cuội mà thôi!