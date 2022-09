Ca khúc "Sashimi" của Chi Pu bị chỉ trích phản cảm, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lên tiếng phân trần

Trở lại đường đua V-Biz hôm 9/9, Chi Pu cho ra mắt MV Sashimi lấy cảm hứng từ âm nhạc và văn hóa Nhật Bản. Trong đó, nữ ca sĩ đóng vai bà chủ quán sashimi đon đả mời chào thực khách trên nền nhạc Pop Dance sôi động.



So sánh với các sản phẩm từng gây bão trước đó, ê-kíp của Chi Pu vẫn sử dụng chung một công thức tạo hit quen thuộc: Đầu tư mạnh tay vào phần hình ảnh và âm nhạc để bù đắp giọng hát còn nhiều khiếm khuyết.

Chi Pu và ê-kíp luôn biết cách làm những sản phẩm của mình trở nên thú vị.

Trong MV mới, nữ ca sĩ và vũ công thể hiện nhiều động tác độc đáo xuyên suốt MV. Trước đó, Chi Pu cũng đã nhá hàng “vũ điệu sashimi” dễ nhớ, dễ thuộc và có thể thực hiện lại một cách dễ dàng, chính vì vậy đã tạo được hiệu ứng rất lớn, viral khắp mạng xã hội.

Chi Pu xuất hiện với tạo hình độc đáo trong MV Sashimi.

Phần hình ảnh được thực hiện vô cùng trau chuốt, nịnh mắt khán giả đại chúng. Các set quay trong MV mô phỏng phóng đại của một quán sashimi Nhật Bản rất chi tiết, sáng tạo, có phần liên tưởng đến concept MV Catallena của nhóm nhạc K-Pop Orange Caramel phát hành năm 2014. Trong MV Sashimi, Chi Pu đã thay đổi tới 6 tạo hình khác nhau từ Thủy thủ Mặt Trăng, cô gái Nhật Bản đến những tạo hình như món ăn sashimi...



Chi Pu thay tới 6 bộ trang phục trong MV mới.

Trái với phần hình ảnh chỉn chu, khó có thể phủ nhận rằng Sashimi là một bước lùi trong sự nghiệp ca hát vốn đã gây nhiều tranh cãi của nàng cựu hot girl Hà thành. Nữ ca sĩ cũng bộc lộ nhiều điểm yếu về giọng hát, cột hơi và tư duy xử lý dù Sashimi không phải là một ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao. Cách hát lả lơi, đãi chữ khiến người nghe bí bức, sốt ruột hơn là cảm thấy sự đon đả, gọi mời.

Chi Pu bộc lộ nhiều điểm yếu về giọng hát trong sản phẩm mới.

Không chỉ vậy, lời bài hát tẻ nhạt, lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc dễ làm khán giả liên tưởng đến một bài nhạc quảng cáo cho nhãn hàng: "Ở đây chúng em có sashimi/ Chúng em có sashimi/ Ở đây chúng em có sashimi/ So tươi so yummy". Đoạn nhạc viết trên thang bậc ngũ cung với đàn và trống Taiko truyền thống của Nhật Bản đáng nhẽ là điểm nhấn cho cả ca khúc theo chủ đích của tác giả cũng hoàn toàn... lạc quẻ so với tổng thể bài hát.

Lần này, phần hình ảnh cũng không thể "gánh" được giọng hát của Chi Pu.

Trước những tranh cãi xung quanh ca khúc Sashimi, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân: "Ý nghĩa bài này chỉ đơn giản là hành trình trải nghiệm ẩm thực của một thực khách đi ăn sushi/ sashimi thông qua lời kể của nữ chủ quán - là cô Chi. Nói nôm na đây là một bài hát 'tả thực' chứ không có ý nghĩa đạo lý gì sâu xa. Anh nghĩ âm nhạc muôn màu muôn vẻ, có bài ý nghĩa, nhiều bài học và cảm xúc nhưng cũng có bài đơn thuần là để giải trí và nghe thấy vui tai vào những lúc muốn giải tỏa căng thẳng".