Ca khúc cuối cùng của The Beatles vừa được ra mắt sau 45 năm, giọng hát John Lennon vang lên gây nổi da gà

Tối 2/11, ca khúc Now And Then của nhóm The Beatles chính thức được ra mắt, đánh dấu "sự trở lại" của The Beatles - Ban nhạc có ảnh hưởng nhất lịch sử nền âm nhạc đại chúng - sau 45 năm. Now And Then là ca khúc chưa bao giờ được phát hành trước đây, và cũng chính là ca khúc cuối cùng trong di sản âm nhạc vĩ đại của "tứ quái" mang đến cho thế giới.

The Beatles - Now And Then

Ca khúc Now And Then vốn được huyền thoại quá cố John Lennon sáng tác tại nhà năm 1977, để lại bản demo trên piano còn dang dở. Sau cái chết của John Lennon vào năm 1980, ekip và các thành viên còn lại cố gắng để hoàn thiện ca khúc để đưa vào bộ ba những sản phẩm ra mắt sau khi huyền thoại âm nhạc qua đời. Tuy nhiên, chỉ có Free As A Bird và Real Love ra mắt, Now And Then phải chờ đến tận thời điểm hiện tại để được giới thiệu đến công chúng.

Ca khúc được 2 thành viên còn sống của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr với giọng hát còn dang dở của John Lennon, phần đệm guitar ghi lại năm 1995 của tay guitar quá cố của nhóm - George Harrison. Vì phần vocal của John Lennon chưa hoàn thiện vào năm 1977, phía ekip đã sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ, hát thêm phần chưa hoàn thiện này.

Trước đó, bộ phim tài liệu ngắn Now and Then – The Last Beatles Song có độ dài 12 phút đã được ra mắt để thuật lại quá trình sản xuất và hoàn thiện ca khúc trong những năm qua, sau gần năm thập kỷ bài hát gốc được sáng tác. Phim ngắn đã được phát hành trực tuyến trên toàn cầu tại kênh YouTube của The Beatles.

MV Now And Then sẽ được ra mắt trên toàn thế giới vào lúc 21h00 ngày 3/11 (giờ Việt Nam) trên kênh YouTube chính thức của The Beatles. MV này sẽ chứa đựng những thước phim sâu lắng nhưng không kém phần hài hước trong quá trình sản xuất âm nhạc của 4 thành viên đến với người xem, đồng thời tôn vinh tình yêu vĩnh cửu mà các thành viên của The Beatles dành cho nhau qua cách họ chung tay sản xuất tác phẩm âm nhạc cuối cùng của nhóm.

Khán giả toàn thế giới không kìm được sự xúc động khi được nghe lại ca khúc cuối cùng của The Beatles.

- Không ngờ suốt mấy chục năm, tôi lại được nghe 1 ca khúc mới của The Beatles!

- Lấn cuối tôi nghe một bài mới của The Beatles vẫn còn là một cô gái, giờ tôi đã là một người bà.

- Xúc động khi nghe tiếng guitar và giọng của John Lennon vang lên.

- The Beatles lại gây "chấn động" thế giới một lần nữa.