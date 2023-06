Công bố bản thu âm cuối cùng của The Beatles với giọng của John Lennon được AI khôi phục

(Ảnh: Michael Ochs Archives)

Trong buổi phỏng vấn trên chương trình Best of Today, thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles Paul McCartney đã bật mí về "bản thu âm cuối cùng của The Beatles". Theo đó, Paul cho biết ông đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng lại giọng hát của huyền thoại John Lennon nhằm mang tới trải nghiệm xứng đáng cho những người hâm mộ.

Nhờ công nghệ AI, giọng hát của John Lennon đã được tách ra khỏi một bản demo cũ và sử dụng cho bản thu âm mới lần này.

"Đó là một bản demo có giọng của John Lennon được chúng tôi thực hiện trước đây. Giờ chúng tôi có thể lấy lại giọng hát này làm nó trở nên trong trẻo và rõ tiếng hơn nhờ AI. Sau đó, chúng tôi kết hợp với âm nhạc như vẫn thường làm", Paul McCartney giải thích.

Thành viên Ringo Starr và Paul McCartney của The Beatles. (Ảnh: Getty Images)

Thực tế, đây không phải điều quá mới mẻ. Nhạc sĩ 80 tuổi cho biết đạo diễn Peter Jackson cũng từng sử dụng công nghệ này trong loạt phim tài liệu The Beatles: Get Back vào năm 2021 khi đề cập tới quá trình thực hiện album quan trọng Let It Be của ban nhạc nước Anh.

Theo như BBC tiết lộ, bản thu âm cuối cùng này là một ca khúc do John Lennon sáng tác vào năm 1978 có tên Now and Then. Đây là ca khúc được ông thu âm ngay trước khi qua đời. Yoko Ono - người tình của ông - đã giữ lại ca khúc này trong một cuộn băng cassette được đặt tên là "Dành cho Paul".

Trước khi hoàn thiện bản thu, ban nhạc từng cố gắng thu âm lại ca khúc này cho album năm 1995 nhưng cuối cùng đã bỏ lại sau khi George Harrison (qua đời năm 2001 ở tuổi 58) phàn nàn về chất lượng âm thanh của nó. Giờ đây, những người hâm mộ vô cùng háo hức khi có thể nghe ca khúc này với chất lượng cao trong năm nay cùng giọng hát của cố huyền thoại John Lennon.