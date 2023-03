Cả dàn diễn viên chính đều "lột xác" ngoạn mục, phim Hàn này vẫn giảm tỷ suất người xem đáng tiếc

KBS2 vừa chào đón một bộ phim giờ vàng mới là The Real Has Come! (Người Ấy Đã Đến) với những thành tích tỷ suất người xem ấn tượng, chạm mốc 20%. Tuy nhiên ngoài khung giờ vàng, tình hình các dự án chiếu đài khác lại đang chật vật, đơn cử là bộ phim thanh xuân sau đây.

Dàn sao "cưa sừng làm nghé" của Oasis có sự thay đổi ngoại hình ở tập mới

Trong tập mới nhất của Oasis - Ốc Đảo Thanh Xuân, cả 3 nhân vật chính của phim đều đã có màn "thay da đổi thịt" gây chú ý. Đặc biệt là với 2 anh chàng nam chính Lee Doo Hak (Jang Dong Yoon) và Choi Chul Woong (Chu Young Woo), cả hai đã trưởng thành, "trổ mã" thành những chàng mỹ nam khí chất, chứ không còn là những cậu thiếu niên với nước da cháy nắng đen nhẻm, nghịch ngợm của thuở xưa.

Jang Dong Yoon

Chu Young Woo

Mặt khác, nữ chính Oh Jung Shin (Seol In Ah) cũng có sự thay đổi, trở về đúng với lứa tuổi thật của diễn viên. Cởi bỏ được hình tượng nữ sinh, Seol In Ah được nhận xét là xinh đẹp, cuốn hút hơn nhiều. Trong tập mới này, nhân vật của cô nàng bước vào những mâu thuẫn căng thẳng khi 2 cậu bạn Doo Hak và Chul Woong bắt đầu ở thế đối địch vì tình yêu.

"Mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở" Seol In Ah ghi điểm với mái tóc dài

Tuy có sự thay đổi bất ngờ về nhan sắc của dàn diễn viên nhưng Oasis lại bất ngờ có sự suy giảm về tỷ suất người xem. Tập 7 ghi nhận con số trung bình cả nước 6,4%, có sự tụt nhẹ so với tập phim trước đó. Tuy nhiên, Oasis thuộc đài KBS2 vẫn là dự án Hàn dẫn đầu về tỷ suất người xem trong ngày, "lấn át" những đối thủ như Nhật Ký Tình Yêu Của Thư Sinh đài SBS, hay Thanh Xuân Nguyệt Đàm đài tvN.

Khi những người bạn ấu thơ giờ "trở mặt", thành đối thủ, liệu dàn nhân vât Oasis sẽ ra sao?

Nguồn: Soompi