Ra mắt từ đầu tháng 3, ca khúc like JENNIE của Jennie vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi liên tục "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội nhờ vũ đạo đầy cuốn hút. Không chỉ fan hâm mộ, mà cả loạt idol Kpop và KOLs đình đám cũng không thể đứng ngoài trào lưu, thi nhau cover, góp phần khiến ca khúc trở thành hiện tượng viral mạnh mẽ.

Video trình diễn Like JENNIE đang gây bão

Jennie thành công lăng xê bài hát mới

Không chỉ phủ sóng trên TikTok quốc tế, like JENNIE cũng tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng nghệ sĩ, KOLs lẫn giới trẻ tại Việt Nam. Hot TikToker Ciin – vốn được biết đến với những màn nhảy điêu luyện triệu view trên TikTok thậm chí còn được Jennie đăng lại video cover trên tài khoản cá nhân. Đây là lần thứ hai Ciin nhận được sự công nhận từ chính chủ sau màn cover ExtraL.

Ciin "đu trend" like JENNIE cực cuốn

Đây là lần thứ 2 Ciin được Jennie để mắt đến khi dance cover loạt ca khúc mới

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Han Sara cũng tham gia thử thách và đầu tư kỹ lưỡng cả về trang phục lẫn góc quay. Fan Việt không khỏi tự hào khi cả Ciin và Han Sara đều thể hiện vũ đạo mượt mà, thần thái ấn tượng, xứng đáng đặt lên bàn cân “một chín một mười” với nhiều dancer chuyên nghiệp khác.



Han Sara đu trend

Nữ ca sĩ Juky San dù không xuất thân từ vũ công chuyên nghiệp nhưng vẫn tự tin bắt trend, mang đến một phiên bản cover dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Tuy nhiên, do một số động tác còn vụng về và trang phục có phần táo bạo, video của cô ngoài nhận được sự yêu thích của người hâm mộ lại có một số ý kiến trái chiều từ khán giả.

Nữ ca sĩ Juky San dù không xuất thân từ vũ công chuyên nghiệp nhưng vẫn tự tin bắt trend

Sức hút của like JENNIE

Main dancer ENHYPEN gây bão khi nhảy cover Jennie

Vũ đạo của Niki đứng hàng top gen 4

Một idol nam khác cũng gây chú ý của giới mộ điệu và được người hâm mộ đưa lên bàn cân với idol khác đó chính là main dancer của RIIZE - Shotaro. Với 8 triệu lượt xem trên TikTok và màn thể hiện vũ đạo chuẩn không cần chỉnh, nam idol lập tức được chính biên đạo của bài hát Vata (nhóm nhảy từng tham gia Street Man Fighter - We Dem Boyz) thả tim vào bài đăng trên Instagram.

Shotaro (RIIZE)

Màn cover like JENNIE của loạt idol, đặc biệt toàn là main dancer của các nhóm nổi tiếng được cư dân mạng Hàn Quốc đưa lên hot topic những idol cover vũ đạo của Jennie đẹp nhất. Những bình luận đều không ngớt lời khen ngợi dành cho 3 idol này “NI-KI có khả năng kiểm soát cơ thể tốt đến mức nhảy nhìn rất tự nhiên”, “Shotaro thật sự giỏi lắm luôn. Mà 2 bạn còn lại cũng nhảy giỏi thật á”, “JUUN làm tốt thật sự luôn!”.

Eunchae (LE SSERAFIM)

Bên cạnh đó, em út của nhóm nhạc LE SSERAFIM - Eunchae cũng đã có một màn thể hiện vũ đạo like JENNIE ấn tượng. Nhiều bình luận của người hâm mộ thích thú và tự hào với khả năng vũ đạo của em út.

“It girl số 1 Hàn Quốc” không khỏi thích thú khi liên tục đăng lại những video cover xuất sắc từ người hâm mộ, như một cách để thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm mà fan dành cho ca khúc mới.

Cả Kpop hoá Jennie

Ca khúc chủ đề của album Ruby - like JENNIE không chỉ viral khắp mạng xã hội nhờ vũ đạo cực slay mà còn càn quét các bảng xếp hạng nhạc số. Tính đến ngày 25/3, MV like JENNIE đã chính thức cán mốc 46 triệu lượt xem, đạt hạng #2 trên BXH âm nhạc MelOn. Không những thế, ca khúc còn giữ vị trí top 8 trên BXH âm nhạc toàn cầu của Spotify với hơn 3,6 triệu lượt streams, tính đến ngày 23/3. Với thành tích không ngừng tăng, like JENNIE dự đoán sẽ tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục nhạc số trong tương lai.