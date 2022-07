Bước nhảy vọt của một người thợ lát gạch, nhờ vào 1 chai nước mà bước chân vào giới tỷ phú, đạt thu nhập bạc tỷ mỗi năm

Chung Thiểm Thiểm, CEO của Nongfu Spring chính là nhân vật đạt được bước nhảy vọt đáng kinh ngạc đó. Nongfu Spring là một thương hiệu nước uống nổi tiếng, có doanh thu hàng năm là 16,25 tỷ nhân dân tệ.

1. Nhiều lần khởi nghiệp

Chung Thiểm Thiểm là một doanh nhân khởi nghiệp liên tục, có thể nói ông là loại người ưa thích thích tung hoành. Ông bỏ học từ năm lớp 5, đi làm thợ xây, sau đó được nhận vào đại học mở Trung Quốc và làm phóng viên cho tờ Nhật Báo Chiết Giang trong 5 năm.

Năm 1988, Hải Nam được thành lập đặc khu kinh tế và trở thành "đãi vàng" của rất nhiều người. Giấc mơ khởi nghiệp của Chung Thiểm Thiểm đã bùng cháy từ đó, ông kiên quyết từ chức để "ra khơi".

Ban đầu ông ấy làm báo, sau đó là trồng nấm, nhưng tiếc là cả hai đều thất bại. Sau đó, ông còn làm đại lý của thức uống Wahaha trong một đoạn thời gian, mở đường cho việc bước chân vào lĩnh vực nước giải khát trong tương lai.

Một lần cùng một người bạn đi ăn tối, Chung Thiểm Thiểm nhận thấy món súp bồi bổ sức khỏe làm từ cá và rùa đặc sản của Hải Nam rất được ưa chuộng, vì vậy ông đã quyết định làm thuốc bồi bổ sức khỏe.

Ông thành lập công ty TNHH dược phẩm Dưỡng Sinh Đường Hải Nam vào năm 1993, sau đó nghiên cứu và phát triển loại thuốc "Ngư Quy Đan". Bởi vì nó đáp ứng được nhu cầu nóng bỏng của thị trường về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe lúc bấy giờ, cùng với công nghệ đông lạnh ở nhiệt độ cực thấp, "Ngư Quy Đan" ngay lập tức đã trở thành một sản phẩm ăn khách.

Năm 1996, Wahaha tung ra nước tinh khiết, mở ra cuộc cách mạng nước uống đóng chai. Trong năm đó, Chung Thiểm Thiểm đã quay trở lại với lĩnh vực đồ uống và thành lập công ty TNHH nước uống Dưỡng Sinh Đường Hồ Thiên Đảo Chiết Giang, cũng là tiền thân của Nongfu Spring.

2. Quảng cáo và tiếp thị

Chung Thiểm Thiểm tự định nghĩa mình là một người giỏi làm quảng cáo và đã tạo ra nhiều quảng cáo nổi tiếng.

Dựa vào lợi thế về chất lượng nước tốt của hồ Thiên Đảo, Chung Thiểm Thiểm đã đặt tên sản phẩm là "Nongfu Spring", hô to khẩu hiệu "Nongfu Spring is a little sweet", biến thương hiệu này nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp cả Trung Quốc.

Năm 2016, khi quảng bá sản phẩm mới "Tea π", Chung Thiểm Thiểm đã ký hợp đồng với nhóm nhạc nam Hàn Quốc, BIGBANG, để họ làm người phát ngôn cho thương hiệu của ông.

Ngoài ra, khi quảng bá loạt phim ngắn kỷ niệm 20 năm của Nongfu Spring, Chung Thiểm Thiểm đã đưa ra một quyết sách đáng kinh ngạc đó là người dùng có thể "bỏ qua quảng cáo". Chiêu thức này đã đánh vào tâm lý không thích xem quảng cáo của người dùng và ngay lập tức được công chúng đánh giá cao. Kết quả là, khoảng 70% cư dân mạng đã tự nguyện xem quảng cáo.

Ngoài quảng cáo và tiếp thị, Chung Thiểm Thiểm cũng tiếp tục đổi mới sản phẩm và bao bì, khiến doanh thu của Nongfu Spring đạt mức cao kỷ lục.

3. Liên tục đổi mới

Ngay từ năm 2003, Chung Thiểm Thiểm đã bắt đầu nghiên cứu nước tăng lực "Scream". Về công thức, ông đã căn cứ vào các môn thể thao khác nhau và nhóm người khác nhau để thêm các thành phần khác nhau, tạo ra loại đồ uống có thể bổ sung độ ẩm và giảm mệt mỏi hiệu quả.

Về thiết kế, ông đã mời Trần Ấu Kiên, một bậc thầy thiết kế nổi tiếng làm cho mình.

Ngay khi ra mắt Scream đã được người tiêu dùng săn đón nhiệt tình, doanh số bán hàng tăng đều qua từng năm. Kể từ đó, Chung Thiểm Thiểm đã liên tiếp tung ra các sản phẩm như "Oriental Leaf" và "Milk Tea", tất cả đều mang tính giải khát.

Năm 2015, Chung Thiểm Thiểm tung ra thị trường 3 sản phẩm mới: nước uống cao cấp Nongfu Spring, nước uống thiên nhiên dành cho trẻ em và nước khoáng thiên nhiên dành cho học sinh. Trong đó, chai nước cao cấp Nongfu Spring có in hình 8 loại động thực vật ở vùng núi Trường Bạch, đó là kiệt tác của 5 bậc thầy thiết kế quốc tế trong 5 năm.

Theo "Top 500 thương gia Chiết Giang ở Trung Quốc năm 2018", năm 2017, doanh thu của Nongfu Spring đạt 16,25 tỷ NDT.

Dù đã kiếm được hàng chục tỷ mỗi năm nhưng mục tiêu của Chung Thiểm Thiểm còn hơn thế rất nhiều, câu chuyện tuyệt vời của ông và Nongfu Spring vẫn sẽ còn tiếp diễn.

