Bụng to nhanh bất thường, người phụ nữ "sốc" khi biết bí mật trong cơ thể

Một người phụ nữ hoang mang vì bụng ngày càng to nhanh bất thường như mang thai, cho đến khi đi khám và nhận kết quả khiến chính bác sĩ cũng phải bất ngờ về "khối bí ẩn" bên trong cơ thể.

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 52 tuổi có khối u xơ tử cung kích thước lớn.

Cụ thể, một người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình đã phải nhập viện trong tình trạng bụng to nhanh bất thường và căng cứng. Kết quả thăm khám khiến cả bệnh nhân lẫn gia đình không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một khối u xơ tử cung khổng lồ, nặng khoảng 3kg, có kích thước tương đương thai nhi 7 tháng tuổi.



Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh đã từng được phát hiện u xơ tử cung từ 2 năm trước nhưng không theo dõi định kỳ. Gần đây, khi thấy bụng ngày càng to nhanh, nặng tức và bất thường, bệnh nhân mới đi khám và được chỉ định nhập viện điều trị.

Qua siêu âm và chẩn đoán, khối u có kích thước khoảng 18,2 x 12 cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, gây chèn ép và làm thay đổi vị trí các cơ quan xung quanh. Các bác sĩ đánh giá đây là một ca u xơ kích thước lớn hiếm gặp.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận khối u phát triển mạnh, giàu mạch máu và gây khó khăn trong việc bóc tách. Các bác sĩ đã tiến hành cắt u xơ, cắt tử cung bán phần, đồng thời bảo tồn một phần buồng trứng để đảm bảo chức năng nội tiết.

Rất may, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân không cần truyền máu và sức khỏe hiện đã ổn định sau mổ.

Các chuyên gia cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa khá phổ biến, hình thành từ mô cơ trơn tử cung và có thể phát triển lớn dần theo thời gian mà không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Khi khối u phát triển quá lớn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như bụng to nhanh, đau tức vùng bụng, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí gây chèn ép cơ quan lân cận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt trong và sau độ tuổi sinh sản, cần khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác, tránh tình trạng phát hiện muộn gây biến chứng nặng nề.

Một trường hợp khác là một người phụ nữ 56 tuổi nhập viện vì bụng phình to bất thường, tưởng tăng cân nhưng kết quả thăm khám khiến bác sĩ bất ngờ khi phát hiện khối u buồng trứng khổng lồ nặng tới 12kg. Sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, khối u đã được loại bỏ thành công, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định.

Theo bác sĩ, u buồng trứng có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng, dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc tăng cân.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bụng to bất thường không rõ nguyên nhân, người dân cần đi khám sớm để phát hiện bệnh kịp thời, tránh để khối u phát triển quá lớn gây nguy hiểm.