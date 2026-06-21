Người đàn ông 20 tuổi "phổi trắng xóa" vì dùng kem chống nắng theo cách "vạn người mê"

Một chàng trai 20 tuổi bất ngờ nhập viện với hình ảnh "phổi trắng xóa" khiến bác sĩ bối rối, cho đến khi sự thật về thói quen chống nắng tưởng vô hại của anh được hé lộ, khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Một trường hợp hiếm gặp được ghi nhận tại Trung Quốc đang khiến nhiều người không khỏi lo lắng, khi một người đàn ông 20 tuổi vốn khỏe mạnh bất ngờ gặp tổn thương phổi nghiêm trọng chỉ sau một thói quen chống nắng tưởng chừng rất bình thường. Ca bệnh này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng mỹ phẩm dạng xịt không đúng cách, đặc biệt trong không gian kín hoặc khi không đảm bảo an toàn hô hấp.

Cụ thể, chàng trai 20 tuổi bất ngờ nhập viện trong tình trạng khó thở, ho kéo dài sau khi đi ra ngoài. Kết quả chụp CT khiến bác sĩ không khỏi bất ngờ khi phát hiện các vùng mờ trắng lan rộng ở phổi, dấu hiệu thường được gọi là "phổi trắng", vốn hiếm gặp ở người trẻ, theo QQ.

Điều đáng nói là trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh hô hấp. Chỉ đến khi khai thác kỹ bệnh sử, bác sĩ mới phát hiện một chi tiết tưởng chừng vô hại: anh thường xuyên xịt kem chống nắng dạng phun trực tiếp lên mặt mà không nín thở, thậm chí sử dụng trong không gian kín.

Sau khi tiếp xúc với chất dạng sương trong xịt chống nắng, người đàn ông này bắt đầu xuất hiện ho kéo dài và khó thở dữ dội. Các bác sĩ nhận định đây là phản ứng viêm phổi quá mẫn cấp tính một dạng phản ứng dị ứng xảy ra khi phổi phản ứng mạnh với các hạt hóa chất siêu nhỏ xâm nhập vào đường hô hấp.

Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia, các sản phẩm xịt chống nắng có thể tạo ra những hạt sương siêu mịn, dễ bay lơ lửng trong không khí. Nếu hít phải với lượng lớn hoặc trong không gian kín, chúng có thể gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt ở người nhạy cảm hoặc dễ dị ứng.

Một số thành phần trong sản phẩm như chất tạo mùi, dung môi hoặc hợp chất chống nắng có thể trở thành tác nhân gây viêm khi xâm nhập sâu vào phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt, cần lưu ý:

- Nín thở trong lúc xịt để hạn chế hít phải.

- Sử dụng ở nơi thoáng khí, tránh không gian kín.

- Tránh xịt quá gần vùng mũi, miệng.

- Không lạm dụng liên tục trong thời gian dài.

Theo The Healthy, dù tiện lợi, nhưng nếu sử dụng sai cách, sản phẩm chống nắng dạng xịt có thể trở thành nguy cơ tiềm ẩn cho đường hô hấp, đặc biệt với người trẻ thường xuyên sử dụng mà không để ý đến cách dùng an toàn.

Cách dùng kem chống nắng đúng chuẩn để bảo vệ da hiệu quả

Kem chống nắng là "lá chắn" không thể thiếu giúp bảo vệ làn da khỏi tia UV, đặc biệt trong những ngày nắng gắt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách để đạt hiệu quả tối ưu.

Trước hết, kem chống nắng nên được dùng ở bước cuối cùng của chu trình chăm sóc da ban ngày, sau các sản phẩm dưỡng da. Nếu thoa sau đó, hiệu quả bảo vệ có thể bị giảm.

Với làn da khô hoặc sản phẩm không có thành phần dưỡng ẩm, nên dưỡng ẩm trước khi bôi kem chống nắng để tránh khô da. Hiện nay, nhiều loại kem đã tích hợp cả hai công dụng giúp tiết kiệm thời gian.

Về liều lượng, cần thoa đủ để tạo lớp bảo vệ. Ngoài ra, nên thoa kem trước khi ra ngoài 15-30 phút để sản phẩm kịp phát huy tác dụng. Đừng quên bôi lại sau mỗi 2 giờ, đặc biệt khi đổ mồ hôi nhiều hoặc hoạt động ngoài trời.

Một điểm quan trọng khác là không chỉ dùng khi ra nắng. Tia UVA vẫn có thể xuyên qua cửa kính, vì vậy ngay cả khi ở trong nhà hay lái xe, làn da vẫn cần được bảo vệ.

Với những người trang điểm, nên đợi 3-5 phút sau khi thoa kem chống nắng rồi mới bắt đầu các bước makeup để tránh làm giảm hiệu quả bảo vệ.

Chỉ cần dùng đúng cách, kem chống nắng sẽ trở thành "lá chắn" hiệu quả giúp làn da luôn khỏe mạnh và hạn chế lão hóa sớm.