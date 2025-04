Bừng cảm hứng đến công sở cùng gợi ý mix-match trang sức đá màu của gen

Với Gen Z, văn phòng không chỉ là chốn làm việc mà còn là "playground" để thể hiện cái tôi qua những bản phối thời trang độc đáo. Mỗi ngày đến công sở là một cơ hội để "flex" phong cách, tạo ấn tượng và sạc thêm năng lượng sáng tạo.

Hè này, các item đang làm mưa làm gió trong tủ đồ của các genZ-er gồm áo gile sành điệu, blazer phom rộng, chân váy dáng cột thanh lịch, quần shorts bermuda thoải mái, giày loafer cổ điển và họa tiết kẻ sọc trendy. Nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là cách các nàng biến hóa những items cơ bản này với những món trang sức đá màu lấp lánh.

Cùng điểm qua những thiết kế trang sức nổi bật và bí quyết mix&match của cô nàng gen Z để thời trang công sở ngày hè thêm nổi bật.

Gen Z tái định nghĩa thời trang công sở với thiết kế hiện đại và đa sắc màu

Khi chọn trang sức để phối cùng thời trang công sở mùa hè, phái đẹp thường ưu tiên những thiết kế hiện đại, đơn giản để dễ dàng "biến hóa mọi vibe", mọi trang phục. Bên cạnh đó, các thiết kế mang màu sắc tươi sáng "đậm chất hè" - sắc xanh Topaz và Sapphire, sắc đỏ Ruby cũng là item lý tưởng giúp diện mạo thêm trẻ trung và rạng rỡ cho ngày làm việc bớt nhàm chán.

Thiết kế đầu tiên có thể kể đến mẫu dây cổ đá Topaz của PNJ. Kiểu dáng tinh tế, hiện đại với dải đá trắng lấp lánh bao quanh, ôm trọn lấy viên đá Topaz xanh trong trẻo, mang lại cảm giác tươi mát, phù hợp với những ngày hè nóng bức. Món trang sức sẽ là điểm nhấn hoàn hảo khi nàng diện cùng áo họa tiết kẻ sọc, quần tây ống suông và một đôi giày loafer. Bản phối này mang đến tổng thể trông vừa thanh thoát, vừa sành điệu mà vẫn giữ được nét trẻ trung.

Dây cổ thanh mảnh đính đá Topaz giúp diện mạo ngày hè của cô nàng công sở "thăng hạng". Ảnh: PNJ

Bên cạnh dây cổ, vòng tay phối charm đính đá màu rực rỡ, như mẫu vòng tay đá Ruby của PNJ, cũng là item thường thấy trong tủ đồ của các nàng fashionista chốn công sở. Những chiếc charm nhỏ xinh được cách điệu tinh tế và đầy sáng tạo từ các biểu tượng thân quen như trái tim, hoa cỏ. Điểm thêm ánh hồng lấp lánh của đá Ruby trên bề mặt, chiếc vòng tay mang đến vẻ ngọt ngào và tươi trẻ cho người diện.

Biến tấu vòng tay với những chiếc charm đính đá Ruby xinh xắn. Ảnh: PNJ

"Biến hóa mọi look" với công thức "more is more" (càng nhiều càng tốt)

Với lối tư duy thời trang đầy sáng tạo, "more is more" là công thức quen thuộc mà nhiều cô nàng gen Z áp dụng để tạo điểm nhấn cho outfit công sở. Phái đẹp có thể mix & match nhiều món trang sức cùng chất liệu, màu sắc, kiểu dáng thanh mảnh lại với nhau để tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn cuốn hút.

Đơn cử, khéo léo phối hợp set nhẫn đá Sapphire của PNJ với áo blazer gam màu pastel, cộng thêm một chiếc vòng tay charm đính đá đồng điệu, nàng đã có ngay outfit đậm chất riêng. Các thiết kế nhẫn sở hữu đường nét tinh giản, dải đá vuông - tròn cách điệu và gam màu xanh Sapphire tạo điểm nhấn - tất cả làm nên nhịp điệu lấp lánh cho nàng tự tin bắt đầu ngày làm việc mới.

Bộ trang sức đá Sapphire hiện đại cùng cách mix & match tinh tế tạo nên diện mạo bừng sáng cho ngày làm việc đầy cảm hứng. Ảnh: PNJ

Cũng với công thức "more is more", các thiết kế nhẫn, bông tai và dây cổ vàng 18K nhỏ xinh đính đá Ruby từ PNJ mang đến sắc đỏ rực rỡ đầy mê hoặc - đại diện cho tinh thần đam mê và nhiệt huyết của mùa hè. Sản phẩm thu hút ánh nhìn với đường bo cong cách điệu tinh tế, xen kẽ là những viên đá Ruby tròn được mài giũa hoàn hảo. Bộ trang sức không chỉ là trợ thủ giúp phong cách công sở của nàng thăng hạng mà còn là tuyên ngôn dành cho những cô gái trẻ đang trên hành trình khẳng định mình trong công việc.

Thiết kế hiện đại cùng màu sắc nổi bật - trang sức đá Ruby của PNJ là người bạn đồng hành khẳng định phong cách nơi công sở của nàng gen Z. Ảnh: PNJ

Không chỉ là điểm nhấn cho trang phục, trang sức còn là biểu tượng cho năng lượng và phong cách cá nhân của mỗi người. Một cô gái trẻ trung, tự tin và tràn đầy cảm hứng sẽ không thể thiếu đi những món trang sức phù hợp để đồng hành trên hành trình của mình. Với sự đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích và túi tiền của các bạn trẻ, các thiết kế trang sức đá màu của PNJ sẽ là người bạn đồng hành cùng cô nàng công sở trên hành trình thổi bừng sức sống cho chuỗi ngày làm việc mùa hè với những bản phối thời trang thú vị.

Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm https://bit.ly/3RJTJc0