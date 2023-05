Bún đậu mắm tôm phong cách vỉa hè gây sốt tại New York

Món ăn Việt ngày càng được bạn bè quốc tế biết tới và yêu thích, nhiều món ăn như phở, nem, bánh cuốn hay bún chả… đã ghi danh trên các bảng xếp hạng món ngon của thế giới. Và mới đây nhất, có một món ăn quen thuộc của người Việt đã gây sốt tại New York.

Một suất ăn quen thuộc của người Việt, bao gồm bún, đậu, một ít thịt luộc, dồi và chả cốm, không thể thiếu là bát mắm tôm và một ít rau thơm thường được bán với giá 35 nghìn đồng. Thế nhưng cách chúng ta nửa vòng trái đất, cũng mẹt bún đậu này, được phục vụ theo phong cách vỉa hè như thế này lại có giá lên tới 800 nghìn đồng.

Quán ăn với cái tên rất Việt Nam "Mắm" nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ trong thành phố New York, nhưng không lúc nào vắng khách ra vào. Đây là quán ăn được xếp thứ 26 trong số những quán ăn ngon nhất ở New York, theo tờ The New York Times với món bún đậu đặc biệt có giá 35 USD, tương đương 800 nghìn đồng. Mắm là công sức của cặp vợ chồng anh Jerald Head và chị Nhung Đào.

Vốn là một đầu bếp, lại cực kỳ yêu thích ẩm thực đường phố ở Việt Nam, vì vậy anh Jerald đã quyết tâm mang cả bàn ghế nhựa và dụng cụ ăn uống đậm chất Việt đến New York. Không những thế, anh còn rất cầu kỳ trong việc lựa chọn các nguyên liệu cho món bún đậu của quán.

Chị Nhung Đào - Chủ quán Mắm, New York cho biết cảm thấy rất tự hào khi đã mang món bún đậu, một món rất Việt Nam ra thế giới và làm cho nó được nhiều người biết tới.