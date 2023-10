Bùi Lý Thiên Hương có đủ sức toả sáng tại đêm chung kết The New Mentor?

The New Mentor là một trong những chương trình truyền hình hot hit nhất hiện nay, luôn giữ được sức nóng xuyên suốt quá trình phát sóng. Dù đêm chung kết của chương trình chưa chính thức được diễn ra nhưng việc ai sẽ giành ngôi vị quán quân đã trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn MXH. Đặc biệt, sự quay trở lại của Bùi Lý Thiên Hương - thí sinh team Thanh Hằng cũng là một điểm nhấn thú vị khiến người xem tò mò.

Bùi Lý Thiên Hương là thí sinh sẽ tái xuất tại đêm chung kết The New Mentor

Từ khi xác nhận sẽ tham gia The New Mentor, Bùi Lý Thiên Hương được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố vụt sáng tại chương trình. Sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, ấn tượng, thân hình quyến rũ cùng chiều cao 1m73 nổi bật, người đẹp đã tạo được nhiều dấu ấn trong lòng fan sắc đẹp tại các cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Việc bất ngờ bị loại sớm khỏi The New Mentor đã khiến Bùi Lý Thiên Hương chưa có nhiều “đất" để thể hiện tài năng.

Bùi Lý Thiên Hương chưa có nhiều "đất" để thể hiện tại The New Mentor



Với kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, Bùi Lý Thiên Hương có khả năng catwalk khá tốt cùng thần thái, biểu cảm gương mặt tự tin, hút hồn. Cô từng gây sốt với những bước catwalk cực slay, vững chắc tại Miss Grand Vietnam 2022. Tại tập 1 của The New Mentor, người đẹp cũng ghi điểm với thần thái ngút ngàn, ấn tượng trong màn catwalk bậc thang đầy khó nhằn, thử thách.

Bùi Lý Thương Hương có kỹ năng catwalk khá tốt cùng thần thái sắc lạnh, cuốn hút



Những khoảnh khắc từng gây sốt của Bùi Lý Thiên Hương tại Miss Grand Vietnam 2022

Về khả năng posing, Bùi Lý Thiên Hương cũng là một nhân tố tiềm năng với biểu cảm gương mặt đa dạng, “cân” được nhiều loại phong cách từ sang chảnh, quyến rũ đến nhẹ nhàng, dễ thương. Khả năng “bắn ảnh" của cô nàng hoàn toàn có thể tranh đấu với top 8 chung cuộc.

Bùi Lý Thiên Hương tại The New Mentor

Mặc dù sự trở lại của Bùi Lý Thiên Hương vào đêm chung kết vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều nhưng nếu xét về tổng thể, học trò Thanh Hằng có skill catwalk, posing khá ổn, chỉ duy nhất kỹ năng mentor là chưa có cơ hội thử sức. Do đó, màn thể hiện của nữ người mẫu tại chung kết vẫn là một ẩn số đáng để mong chờ.