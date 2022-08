Bức tranh toàn cảnh một Đà Nẵng "hồi sinh" mạnh mẽ sau đại dịch: Sân bay, đường phố cho đến bãi biển đều đông kín người

Sân bay đông kín khách du lịch, đường phố nhộn nhịp ngày đêm

Sau thời gian dài ảm đạm vì dịch Covid-19, từ tháng 3/2022, Đà Nẵng mở cửa đón khách du lịch trở lại và liên tiếp có sự khởi sắc, phục hồi tích cực. Với việc các hoạt động vui chơi giải trí được đồng loạt tổ chức và ra mắt thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, du lịch Đà Nẵng đã và đang thu hút rất đông du khách, không chỉ trong nước mà cả thị trường quốc tế.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, du lịch nội địa sau dịch bệnh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Khách trong nước đến thành phố này trong tháng 7/2022 ước đạt 457,3 nghìn lượt, tăng 10,2% so với tháng trước và gấp 15,7 lần so với tháng cùng kỳ 2021.

Đặc biệt, sau khi Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á được tổ chức, các chuyến bay chở khách quốc tế đi và đến Đà Nẵng tăng lên rất nhiều. Các đơn vị lữ hành đã nhanh chóng kết nối với các đối tác nước ngoài với quyết tâm đưa thành phố trở lại giai đoạn đỉnh cao 2019, trước dịch Covid-19.

Bước vào dịp cao điểm du lịch hè, sân bay Đà Nẵng luôn tấp nập du khách. Mỗi ngày, sân bay này tiếp nhận hàng chục chuyến bay đi và đến. Trong tháng 7, những ngày cao điểm Đà Nẵng đón khoảng 127 chuyến bay

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, những ngày qua lượng khách đi và đến sân bay rất đông, nhất là những ngày cuối tuần. Sân bay đã huy động tối đa nhân sự để phục vụ hành khách nên chưa xảy ra tình trạng quá tải

Nhiều du khách quốc tế đã lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch

Chỉ riêng tháng 7/2022, số lượt khách cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 514,8 nghìn lượt, tăng 13,1% so với tháng trước và gấp 15,3 lần cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 57,5 nghìn lượt, tăng 42,3% so với tháng trước, tăng 12,2 lần so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.882 nghìn lượt, tăng 83,0% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 127 nghìn lượt, tăng 44,3%; khách trong nước 1.755 nghìn lượt, tăng 86,6%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 2.407 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 385,7% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu lưu trú ước đạt 970 tỷ đồng, tăng 15,6% so với tháng trước, gấp gần 19,9 lần cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.437 tỷ đồng, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 221,5% so với cùng kỳ.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 10.998 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 3.686 tỷ đồng, tăng 106,0%; doanh thu ăn uống đạt 7.312 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiều khu, điểm du lịch cũng đã đón được lượng khách lớn như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón hơn 760.000 lượt khách, tăng gấp 4 lần so cùng kỳ năm 2021; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 210.000 lượt khách, tăng gấp 5 lần so cùng kỳ năm 2021; Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón hơn 150.000 lượt khách,…

Hàng vạn người tập trung chờ xem cầu Rồng phun lửa. Để thu hút du khách, Đà Nẵng đã tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng thêm tối thứ 6, thay vì chỉ thứ 7 và chủ nhật như trước

Cầu tình yêu luôn trong tình trạng ken đặc du khách, nhất là các bạn trẻ

Chuỗi sự kiện "Take me to the Sun", bắt đầu với lễ hội Carnival đường phố, diễn ra vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thu hút rất đông du khách đến với Đà Nẵng

Du khách hào hứng, thích thú với những sản phẩm du lịch mới của thành phố sông Hàn

Hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch tại Đà Nẵng

Để đạt được những con số ấn tượng như vậy, thời gian qua, Đà Nẵng đã liên tục làm mới các sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp đưa vào vận hành hàng loạt hoạt động du lịch mới. Điển hình, từ ngày 11/6 đến 15/8, tại trung tâm thành phố, chuỗi sự kiện "Take me to the Sun", bắt đầu với lễ hội Carnival đường phố, diễn ra vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.



Tiếp đó, trong tháng 7, một đại nhạc hội cực hoành tráng với dàn nghệ sỹ đình đám cùng màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút diễn ra tại Công viên châu Á, thu hút hơn 5.000 người tham gia.

Ngoài ra, các không gian ẩm thực, âm nhạc đường phố, khu vực check-in nghệ thuật sắp đặt tại Công viên Biển Đông; Lễ hội khinh khí cầu và nhiều chương trình khác liên tục diễn ra đã mang đến những trải nghiệm sôi động, đáng nhớ.

Những ngày cuối tuần, nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng đông nghịt phương tiện

Trong tháng 8 này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM, quy mô 10.000 khán giả quy tụ dàn DJ và nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, các công trình, sản phẩm mới như: Công viên APEC, khu nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki 3.900 tỷ đồng, Bãi biển đêm Mỹ An, phố đi bộ - Phố Tây An Thượng, Tour ngắm cảnh Đà Nẵng bằng trực thăng,… cũng đã được đưa vào hoạt động phục vụ du khách.

Tại khu du lịch Bà Nà Hills, sau những sản phẩm mới như Thác Thần Mặt trời, Show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng, Cổng Thời gian, Lâu đài Mặt trăng…; thời gian tới, khu du lịch này sẽ có thêm rất nhiều sản phẩm quy mô khác như: Show trình diễn Hoa hồng, Show trình diễn Núi Lửa,…

Còn ở vùng núi rừng, khu suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng tổ chức biểu diễn Tung Tung Za Zá (Vũ điệu dâng trời đặc trưng của người Cơ Tu) vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần. Hiện, khu du lịch này đang tiếp tục đưa vào hoạt động các hạng mục mới như Khu Rừng Tình Yêu, đồi Huyền Vũ, hồ bơi Thanh Long, Sàn Tập Yoga, Thác Tình Yêu,… nhằm tăng thêm sự đa dạng, hấp dẫn cho du khách.



Đà Nẵng cũng mới đưa vào hoạt động tour du lịch ngắm thành phố bằng trực thăng khiến nhiều du khách thích thú

Người đồng bào Cơ Tu biểu diễn Vũ điệu dâng trời tại khu du lịch Núi Thần Tài

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ đăng cai tổ chức Giải Golf phát triển châu Á (đầu tháng 9/2022); tiếp tục triển khai các chính sách MICE năm 2022 và dự kiến tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng vào tháng 12/2022...



Lần thứ 3 trở lại Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Như (36 tuổi, du khách Hà Nội) bất ngờ với những sản phẩm du lịch mới mẻ. Theo chị Như, biển Đà Nẵng không xa lạ với gia đình mình nhưng năm nay cả nhà cùng quây quần bên bãi biển đêm Mỹ An, thưởng thức nghệ thuật đường phố ở phố đi bộ - "Phố Tây" An Thượng.

"Tại đây có các dịch vụ xe thức ăn nhanh, nước giải khát, massage trị liệu, team building, lửa trại, trình diễn bartender... chiếu phim bãi biển và các chương trình sự kiện, ca nhạc, DJ diễn ra hằng đêm khá hấp dẫn. Chúng tôi sẽ ở Đà Nẵng 5 ngày để tận hưởng trọn vẹn mùa hè sôi động nơi đây…", chị Như chia sẻ.

Khách sạn cháy phòng, hướng dẫn viên "đắt show" mỗi ngày

Theo khảo sát, những ngày qua các khách sạn ở trung tâm Đà Nẵng luôn tấp nập khách đến thuê phòng. Còn khu vực ven biển, nhiều khách sạn 4 - 5 sao đã hết phòng cho thuê. Chị Thu, nhân viên của một khách sạn 5 sao ở đường Trường Sa cho biết, các phòng khách sạn đã được khách này đặt chỗ từ hơn nửa tháng trước và hiện chỉ còn ít phòng giành cho khách ngoại giao.



Bà Lê Thị Bích Hương - Giám Đốc Truyền Thông Marketing khu du lịch Núi Thần Tài cho biết, từ khi bắt đầu vào mùa cao điểm đến nay, du khách đến khu du lịch này ngày càng tăng mạnh. Lượng khách lưu trú ở khách sạn Ebisu Onsen Resort cũng tăng lên mỗi ngày và hiện gần như kín phòng vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Công suất phòng tháng 7 đạt khoảng 95% vào ngày cuối tuần. Đây là tín hiệu khởi sắc đáng mừng cho du lịch Đà Nẵng nói chung và khu du lịch này nói riêng sau thời gian "bất động" vì đại dịch.

Mặc dù mới được khai trương vào đầu tháng 6 năm nay, nhưng khách sạn 5 sao đầu tiên trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, thuộc khu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki (quận Liên Chiểu) cũng đã hoạt động gần như hết công suất vào các ngày cuối tuần. Khu nghỉ dưỡng theo phong cách Nhật Bản với nhiều dịch vụ giải trí đi kèm này hiện là một trong những nơi có lượng khách nội địa đông nhất Đà Nẵng.

Top 41 thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 vừa đến lưu trú tại Da Nang Mikazuki

Công viên nước 365 trong nhà lớn nhất miền Trung vừa được đưa vào hoạt động

"Chúng tôi hiện đang có 294 phòng khách sạn và 48 căn Villas. Ngày thường, khách đến nghỉ dưỡng đạt 50 đến 80% số phòng, riêng cuối tuần từ 80 đến 90% và dự kiến sẽ tăng thêm vào thời gian tới. Tại đây còn có công viên nước 365 trong nhà lớn nhất miền Trung, phục vụ ổn định từ 1.000 đến 3.000 khách/ngày", ông Phùng Đình Mãi, Trưởng bộ phận truyền thông Da Nang Mikazuki nói.

Theo Cục thống kê Đà Nẵng, cùng với dịch vụ lưu trú và ăn uống, doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch trên địa bàn cũng tiếp tục tăng cao, ước tính tháng 7/2022 đạt 371 tỷ đồng, tăng 27,3% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 236,5% so với cùng kỳ 2021.



Đặc biệt, với việc mở cửa với quốc tế từ 27/3, cùng hệ thống các khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp, dịch vụ chất lượng, các điểm đến hấp dẫn, Đà Nẵng đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao nổi tiếng, đoàn làm phim quốc tế đến để ghi hình và lấy bối cảnh trong các dự án phim, gameshow. Trong đó, nhiều nhất là các ngôi sao đến từ Hàn Quốc, có thể kể đến như Lee JoonGi, Lee JeHoon, Kim YooBin hay các KOLs các lĩnh vực du lịch, thể thao như Cho Eun-bi, Kim Hye – lin, Kim Ah-Ryong.



Tối 9/7, hàng vạn người dân và du khách ở Đà Nẵng đã tận hưởng 1 đêm mãn nhãn với màn bắn pháo hoa 15 phút trong “Đại nhạc hội Take me to the Sun”

Chợ đêm Helio và chợ đêm Sơn Trà luôn trong tình trạng đông nghịt khách, nhất là vào thứ 7 và chủ nhật

Trước đó, tháng 6/2022, người hâm mộ Việt Nam đã vô cùng thích thú khi ngôi sao hàng đầu Lee JoonGi đến Đà Nẵng để ghi hình và có nhiều trải nghiệm tại thành phố biển xinh đẹp như Bảo tàng điêu khắc Chăm, khu du lịch suối Hoa, các quán cà phê, biển Đà Nẵng... Hay Mới đây nhất, ngôi sao nổi tiếng của xứ sở Kim Chi, Lee Je-Hoon đã có mặt tại Đà Nẵng để ghi hình trong phần 2 bộ phim truyền hình Taxi Driver.



Anh Võ Thành Đồng (29 tuổi), hướng dẫn viên du lịch cho biết, khoảng hơn 1 tháng nay, du khách nước ngoài, nhất là khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng ngày càng nhiều hơn, khiến anh và các đồng nghiệp cũng khá tất bật với công việc.

"Tôi dẫn khách Hàn Quốc nên một tháng nay dường như ngày nào cũng có tour cả. Hi vọng, thời gian đến khách quốc tế sẽ trở lại Đà Nẵng nhiều hơn nữa để chúng tôi có thêm thu nhập, bù lại thời gian 2 năm ‘thất nghiệp’ vì Covid-19", anh Đồng chia sẻ.



Vừa qua, kênh truyền hình IHQ, Hàn Quốc đã lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến ghi hình chương trình quảng bá du lịch "Travely"

Ngày 4/8 vừa qua, tại New Delhi (Ấn Độ), Sở Du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức quảng bá điểm đến và giới thiệu đường bay trực tiếp kết nối Đà Nẵng và các thành phố của Ấn Độ. Sự kiện đã giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng - Điểm đến mới nổi bật của Châu Á, thành phố sự kiện - lễ hội sôi động, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là các gói sản phẩm về nghỉ dưỡng biển, du lịch MICE, du lịch cưới của Đà Nẵng đến thị trường Ấn Độ, để có sự chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi du lịch trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đánh giá, Ấn Độ sẽ là thị trường nguồn khách quan trọng đối với nhiều điểm đến trong giai đoạn phục hồi du lịch sau Covid-19. Chính sách mở cửa tích cực của Ấn Độ cùng nhu cầu du lịch lớn của du khách Ấn có thể tạo nên nguồn khách giúp bù đắp các thị trường truyền thống Đông Bắc Á chưa mở cửa hoàn toàn.



"Chương trình quảng bá Đà Nẵng tại New Delhi là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình hỗ trợ thu hút khách du lịch MICE và du lịch cưới của Đà Nẵng đến với thị trường Ấn Độ, mở ra một thời kỳ hợp tác phát triển giữa ngành du lịch New Delhi, Ấn Độ và Đà Nẵng, Việt Nam", bà Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng chia sẻ.



Những bãi biển nêm kín người

Ghi nhận của PV, du lịch hồi sinh mạnh mẽ trong dịp hè, kèm theo thời tiết nắng nóng khiến thời gian qua, lượng người tắm biển Đà Nẵng ngày càng đông nghịt, nhất là 2 ngày cuối tuần. Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, ước tính mỗi ngày có hàng chục nghìn người cùng ra tắm biển, trải dài từ bãi tắm Mỹ Khê trở về bãi tắm Mân Thái (khoảng 6 km).

Mỗi ngày có hàng vạn người dân và du khách tắm biển Đà Nẵng

Để giữ bãi biển luôn sạch đẹp, Ban quản lý đã liên tục phát loa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong việc giữ vệ sinh chung. Nhân viên cứu hộ túc trực cũng thường xuyên nhắc nhở người dân và du khách không xả rác ra bãi biển.

"Tuy nhiên cũng có tình trạng một số nhóm tập trung ăn uống khuya trên bãi biển và để lại rác lúc ra về. Sáng sớm nhân viên môi trường rất vất vả mới trả lại bãi biển sạch phục vụ du lịch. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm", ông Nguyễn Đức Vũ nói.

Du lịch Đà Nẵng trở lại "đường đua"

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, bằng nỗ lực không ngừng trong công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến và tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ thu hút lượng khách tương đương so với dịp Hè năm 2019 và phấn đấu hết năm 2022 sẽ đón 3,5 triệu lượt khách lưu trú. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 6,7 ngàn tỉ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2021.

Có thể thấy, với sự trở lại ấn tượng, cùng kết quả hoạt động tươi sáng trong quý II và tháng đầu của quý III/2022, đã khẳng định Đà Nẵng vẫn là tâm điểm du lịch miền Trung và triển vọng đưa "ngành công nghiệp không khói" của thành phố biển xinh đẹp này trở lại thời kỳ như trước khi xảy ra dịch Covid-19 là hoàn toàn có thể.

