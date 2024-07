Bức ảnh Messi bế thần đồng Tây Ban Nha Lamine Yamal hút 6 triệu views trong ngày cả hai đều nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất

Lamine Yamal là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận bán kết Euro 2024 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp rạng sáng 10/7. Thần đồng 16 tuổi đã lập siêu phẩm sút xa, mở ra cuộc lội ngược dòng giúp tuyển Tây Ban Nha đánh bại Pháp với tỉ số 2-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2024.

Sau trận đấu, một tài khoản do người hâm mộ của Lamine Yamal quản lý chia sẻ bức ảnh Lamine Yamal được huyền thoại Messi bế trên tay với thông điệp "Goat tái sinh" (Trong bóng đá, G.O.A.T lại là viết tắt của cụm từ “Greatest Of All Time”, có nghĩa là vĩ đại nhất mọi thời đại), như một cách đề cao tài năng của thần đồng người Tây Ban Nha có thể tỏa sáng như cách Messi đã làm. Bức ảnh này sau đó thu về hơn 6 triệu views và hơn 300.000 tương tác trên mạng xã hội Twitter.

Bức ảnh Messi bế Lamine Yamal hút hơn 6 triệu views

Ngoài ra những khoảnh khắc của Messi và Lamine Yamal trong quá khứ cũng hút lượt xem khủng, mối lương duyên của đội trưởng Argentina và thần đồng 16 tuổi của Tây Ban Nha nhận về độ thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội.

Ảnh Messi tắm cho Lamine Yamal cũng thu về 5,8 triệu views

Content của Messi và Lamine Yamal luôn nhận về nhiều tương tác

Thú vị hơn, trong cùng ngày 10/7 (giờ Việt Nam), bộ đôi cầu thủ hơn kém nhau 20 tuổi cùng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tại 2 trận bán kết ở 2 giải đấu được quan tâm hàng đầu hiện tại. Lamine Yamal với khoảnh khắc thiên tài của mình đã nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp. Trong khi đó, Messi cũng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết Copa America giữa tuyển Argentina và Canada. Trận đấu này, Messi cũng đã ghi bàn.

Lamine Yamal nhận Cầu thủ xuất sắc nhất bán kết Euro 2024