Bức ảnh chụp quầy siêu thị khiến hàng triệu người tự hào, trend yêu nước này đỉnh quá!

Càng cận kề dịp lễ 30/4, không khí hân hoan kỷ niệm ngày thống nhất đất nước càng tràn ngập khắp nơi. Nhân dấu mốc 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng loạt "chiếc trend" dễ thương đã xuất hiện và khuấy đảo cộng đồng mạng: từ ly cà phê in hình quốc kỳ, áo thun in tiêu ngữ hay những chiếc ốp điện thoại in bản đồ Việt Nam - tất cả đều góp phần mang tinh thần dân tộc đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Và mới đây, cư dân mạng lại được phen thích thú khi phát hiện có một "trend yêu nước" cực đáng yêu và độc đáo - không ở đâu xa mà được bắt nguồn từ… những quầy thực phẩm trong siêu thị.

Cụ thể, tại một chi nhánh của Aeon Mall, thay vì đơn thuần trang trí không gian bằng cờ, băng rôn hay giai điệu âm nhạc, Aeon Mall đã nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng bằng cách bày trí thực phẩm mang đậm tinh thần yêu nước. Từ quầy sushi đến khu trái cây, bánh ngọt - mọi thứ đều được tạo hình khéo léo với nền đỏ rực rỡ và điểm nhấn là ngôi sao vàng lấp lánh ở giữa, nhằm mô phỏng quốc kỳ Việt Nam một cách sống động và bắt mắt.

Ở quầy sushi, hàng loạt các set "Tôi yêu Việt Nam" được trang trí siêu bắt mắt với màu đỏ tươi và ngôi sao vàng nổi bật. Nhìn sơ qua là biết ngay "concept" cờ Tổ quốc. Bên cạnh các set sushi được đầu tư chỉn chu còn có thêm những miếng "sushi Việt Nam" tách lẻ. Nhìn thôi đã thấy hết sức ấn tượng (Ảnh: Facebook Đỗ Lan Anh)

Tại gian hàng trái cây, dưa hấu được "phát huy tối đa tiềm lực" nhờ sắc đỏ tươi rực rỡ đặc trưng. Do đó, chỉ cần khéo léo ghép thêm ngôi sao vàng nổi bật là ngay lập tức, hình ảnh lá cờ Tổ quốc đã hiện lên một cách sinh động giữa những kệ hàng - chẳng cầu kỳ kiểu cách vẫn đậm chất Việt Nam!

Chưa dừng lại ở đó, một số quầy trái cây khác cũng được trưng bày cực kỳ nghệ thuật, khi khéo léo phối hợp các loại quả có sắc vàng - đỏ để tạo nên "tác phẩm quốc kỳ" vừa độc đáo, vừa đẹp mắt.