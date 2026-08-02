Bữa sáng khó mà tăng cân của Kim Tae Ri

Thực đơn của Kim Tae Ri đang được nhiều người quan tâm vì giúp no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ giữ dáng hiệu quả.

Kim Tae Ri gần đây đã tiết lộ thực đơn bữa sáng quen thuộc của mình trong chương trình After School Teacher Taeri của tvN. Cô cho biết mỗi sáng thường ăn trứng luộc, táo và bơ đậu phộng, thậm chí còn giới thiệu món táo phết bơ đậu phộng cho bạn diễn Choi Hyun Wook.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi thời gian gần đây, việc ổn định đường huyết được xem là yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng và sức khỏe chuyển hóa. Khái niệm "ăn theo đường huyết" hay "blood sugar diet" ngày càng phổ biến, và sự kết hợp giữa táo với bơ đậu phộng được nhiều chuyên gia đánh giá là lựa chọn thông minh cho bữa sáng.

Không chỉ sở hữu visual "lão hoá ngược", vóc dáng Kim Tae Ri còn ngày càng mảnh mai ở tuổi 36.

Táo và bơ đậu phộng: Bộ đôi giúp đường huyết tăng chậm

Nhiều loại trái cây chứa lượng đường tự nhiên khá cao nên thường không được khuyến khích ăn lúc bụng đói. Tuy nhiên, táo là ngoại lệ tương đối lý tưởng nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp, khoảng 35–40. Điều này đồng nghĩa với việc táo không làm đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn.

Ngoài ra, táo còn giàu chất xơ hòa tan pectin, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no. Nhờ đó, cơ thể hấp thu đường từ từ hơn, hạn chế tình trạng tăng đường huyết nhanh rồi tụt xuống khiến bạn dễ thèm ăn trở lại.

Khi ăn cùng bơ đậu phộng, hiệu quả ổn định đường huyết càng rõ hơn. Bơ đậu phộng chứa nhiều protein và chất béo không bão hòa, hai nhóm chất tiêu hóa chậm và làm chậm tốc độ rỗng của dạ dày. Đường từ táo vì thế được hấp thu từ từ hơn ở ruột non, giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết mạnh sau bữa ăn.

Các chuyên gia cho rằng việc đường huyết liên tục tăng cao rồi giảm nhanh có thể khiến cơ thể dễ tích trữ mỡ hơn. Vì vậy, kiểm soát đường huyết ổn định là một trong những yếu tố hỗ trợ giảm cân bền vững.

Không chỉ giữ dáng, bộ đôi này còn giàu dưỡng chất

Táo là nguồn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và quercetin, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Vitamin C trong táo cũng góp phần bảo vệ hệ miễn dịch.

Đáng chú ý, phần vỏ táo chứa ursolic acid, hợp chất được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm tích tụ mỡ và bảo vệ khối cơ. Táo còn giàu kali, khoáng chất giúp hạn chế thất thoát canxi qua nước tiểu và có lợi cho sức khỏe xương.

Trong khi đó, bơ đậu phộng cung cấp lượng đáng kể chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch. Một thìa khoảng 15 g chứa gần 4 g protein và hơn 5 g chất béo không bão hòa, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì năng lượng vào buổi sáng.

Tuy nhiên, bơ đậu phộng cũng là thực phẩm có mật độ năng lượng cao. Chỉ một thìa đã xấp xỉ 100 kcal, vì vậy ăn quá nhiều rất dễ khiến tổng lượng calo trong ngày tăng mạnh. Khi chọn sản phẩm, nên ưu tiên loại không thêm đường, không dầu hydro hóa và ít muối.

Trứng luộc: Mảnh ghép giúp bữa sáng cân bằng hơn

Trứng là nguồn protein chất lượng cao chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, đồng thời cung cấp vitamin A, D, nhóm B cùng các khoáng chất quan trọng. Ngoài ra, trứng còn chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa có lợi cho mắt.

Một dưỡng chất đáng chú ý khác là choline, tham gia vào chuyển hóa chất béo và hỗ trợ chức năng gan. Nhờ giàu protein và dễ tiêu hóa, trứng giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt trong buổi sáng.

Nhìn chung, bữa sáng của Kim Tae Ri là ví dụ điển hình cho kiểu ăn ít chế biến nhưng giàu dinh dưỡng: có chất xơ từ táo, chất béo tốt và protein từ bơ đậu phộng, cùng protein hoàn chỉnh từ trứng. Đây không phải thực đơn "thần kỳ" giúp giảm cân ngay lập tức, nhưng là lựa chọn khá cân bằng để duy trì năng lượng, ổn định đường huyết và hỗ trợ giữ dáng lâu dài.