Bữa sáng của "siêu body" Diệp Lâm Anh: Nói không với món hàng triệu người ăn, say yes với 1 ly nước

Đã nhiều lần làm dậy sóng MXH với thân hình săn chắc, nuột nà trên sân khấu khiến dân tình "há hốc", sắc vóc của 1 người mẫu kiêm dancer như Diệp Lâm Anh làm bao người không thể rời mắt, mơ ước có được thân hình đầy đặn, khỏe khoắn, luôn tràn trề năng lượng như cô.

Vóc dáng của Diệp Lâm Anh được netizen "phong thần" mỗi khi khung hình khoe dáng của cô xuất hiện. Bà mẹ 2 con có chiều cao 1,70m và một body lý tưởng, nặng khoảng 52kg.

Để có được thân hình nóng bỏng, bên cạnh việc thường xuyên vận động, luyện tập vũ đạo và thể dục thể thao, Chị Đẹp từng chia sẻ cách đây nhiều năm về bữa ăn sáng đã giúp cô giữ dáng, giảm thành công 9kg trong 15 ngày - từ 57kg xuống còn mức cân lý tưởng 48kg.

Cụ thể, vào bữa đầu ngày Diệp Lâm Anh sẽ ưu tiên các món nước như miến, bún, phở và tuyệt đối không dùng bánh mì, theo người đẹp bánh mì chứa quá nhiều tinh bột cần thiết. Bên cạnh đó, sau bữa ăn Diệp Lâm Anh còn dùng thêm nước chanh ít đường: "Uống nước chanh sau bữa ăn sáng giúp tôi có làn da sáng và đánh tan mỡ bụng" - nữ ca sĩ chia sẻ.

So với bánh mì, các món nước như miến, bún, phở thường có hàm lượng tinh bột thấp hơn, giúp kiểm soát lượng carbohydrate nạp vào cơ thể. Ngoài ra, bún, miến, phở có nhiều nước, giúp tạo cảm giác no nhanh và lâu hơn, hạn chế việc ăn quá nhiều. Trong khi bánh mì thường khô và đặc, dễ khiến bạn ăn vượt mức cần thiết. Đặc biệt, bánh mì trắng có chỉ số đường cao, dễ tạo cảm giác nhanh đói và thèm ăn hơn.

Trong khi đó, nước chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Ngoài ra, còn giúp thanh lọc cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa tích tụ chất béo. Đặc biệt, vitamin C trong chanh giúp kích thích sản sinh collagen, giúp da căng mịn và sáng khỏe hơn. Uống nước chanh ít đường sau bữa sáng như Diệp Lâm Anh là công thức an toàn, tránh tình trạng cồn cào, kích ứng dạ dày do axit trong chanh.