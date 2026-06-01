Bữa sáng 5 phút giúp nữ idol giảm 12kg trong 1 tháng

Sau khi chính thức theo đuổi con đường ca hát solo, Dayoung đang nhận được nhiều sự chú ý không chỉ bởi hình ảnh mới mẻ mà còn nhờ màn "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình. Nữ thần tượng từng tiết lộ đã giảm tổng cộng 12kg bằng cách giảm khoảng 1kg mỗi tháng, thay vì áp dụng những phương pháp ép cân cực đoan. Mới đây, trong chương trình truyền hình thực tế, Dayoung tiếp tục khiến khán giả tò mò khi hé lộ chế độ ăn uống và lịch trình sinh hoạt giúp cô duy trì vóc dáng thon gọn suốt thời gian dài.

Cơ bụng đỉnh chóp của Dayoung hậu giảm cân. (Ảnh: Instagram)

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết của nữ ca sĩ không nằm ở những thực đơn đắt đỏ hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Ngược lại, bữa sáng yêu thích của cô lại vô cùng đơn giản, chỉ gồm các loại rau củ sống như dưa leo, ớt chuông được cuốn trong rong biển không tẩm gia vị.

Trong chương trình, Dayoung xuất hiện từ 5 giờ sáng và bắt đầu ngày mới bằng việc xem các video truyền động lực. Sau đó, cô lần lượt học tiếng Anh, làm nhạc, họp với ê-kíp quốc tế và duy trì lịch tập luyện đều đặn. Dù lịch trình dày đặc, nữ thần tượng vẫn ưu tiên những bữa ăn đơn giản, ít calo nhưng giàu dinh dưỡng để kiểm soát cân nặng.

Một trong những thói quen được cô duy trì hàng ngày là ăn rau sống cuốn rong biển. Thay vì sử dụng các loại rong biển đã được tẩm dầu mè hoặc muối như sản phẩm phổ biến trên thị trường, Dayoung lựa chọn rong biển nguyên bản, không nêm nếm. Điều này giúp hạn chế đáng kể lượng natri và chất béo bổ sung không cần thiết trong khẩu phần ăn.

Sự kết hợp giữa rau sống và rong biển nghe có vẻ đơn điệu nhưng lại được đánh giá là khá thông minh dưới góc độ dinh dưỡng. Dưa leo và ớt chuông đều là những thực phẩm có hàm lượng calo thấp nhưng chứa nhiều nước và chất xơ. Khi ăn sống, các loại rau củ này giữ được độ giòn tự nhiên, khiến người ăn phải nhai kỹ hơn. Quá trình nhai kéo dài giúp não bộ có thêm thời gian tiếp nhận tín hiệu no, từ đó hạn chế tình trạng ăn quá nhiều.

Đặc biệt, chất xơ trong rau củ còn góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với những người đang giảm cân, bởi cơn đói và cảm giác thèm ăn thường là nguyên nhân khiến nhiều người bỏ cuộc giữa chừng.

Không ít cư dân mạng Hàn Quốc cũng chia sẻ rằng việc ăn rau cuốn rong biển giúp họ giảm cảm giác thèm snack hoặc đồ ăn vặt trong ngày. Thay vì tìm đến những món ăn nhiều đường hoặc nhiều dầu mỡ, họ có xu hướng lựa chọn rau củ như một món ăn nhẹ lành mạnh hơn.

Bên cạnh rau sống, loại rong biển mà Dayoung sử dụng cũng được xem là "vũ khí" hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Rong biển gấp nếp, hay còn gọi là rong biển "gopchang gim" tại Hàn Quốc, có kết cấu dày hơn rong biển thông thường. Bề mặt gợn sóng tạo cảm giác giòn và tăng trải nghiệm nhai, giúp người ăn dễ cảm thấy no dù lượng thực phẩm nạp vào không quá nhiều.

Một lá rong biển lớn không tẩm gia vị thường chỉ chứa khoảng 5 - 10 kcal, nhưng lại mang đến lượng khoáng chất đáng kể như canxi, magie và i-ốt. Ngoài ra, rong biển còn chứa một lượng chất xơ và protein nhất định, góp phần hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng những thực phẩm có mật độ năng lượng thấp nhưng thể tích lớn như rau củ và rong biển thường rất phù hợp với người muốn giảm cân. Chúng giúp lấp đầy dạ dày mà không làm tăng đáng kể lượng calo tiêu thụ trong ngày.

Tuy nhiên, chế độ ăn chỉ là một phần trong hành trình giảm 12kg của Dayoung. Nữ thần tượng nhiều lần nhấn mạnh rằng cô lựa chọn thay đổi toàn bộ lối sống thay vì chỉ tập trung vào chuyện ăn uống. Trong chương trình, khán giả có thể thấy Dayoung bắt đầu ngày mới bằng các bài tập khi bụng còn đói. Sau khi thức dậy, cô dành thời gian vận động trên thảm tập trước khi bước vào guồng công việc bận rộn.

Tập luyện vào buổi sáng có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn, đồng thời tăng mức độ vận động trong ngày. Dẫu vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc tập khi bụng đói chỉ phù hợp với các bài tập nhẹ hoặc cường độ vừa phải. Nếu tập quá sức, cơ thể có thể gặp tình trạng chóng mặt hoặc kiệt sức.

Dayoung đang là một trong những biểu tượng sexy của Kpop. (Ảnh: Instagram)

Nhìn vào hành trình giảm cân của Dayoung, dễ thấy bí quyết không nằm ở một món ăn thần kỳ nào. Điều giúp cô giảm được 12kg và duy trì vóc dáng ổn định là sự kết hợp giữa chế độ ăn đơn giản, giàu chất xơ, thói quen vận động đều đặn và lịch sinh hoạt kỷ luật. Thay vì cố gắng giảm cân cấp tốc, nữ thần tượng lựa chọn thay đổi từng chút một và kiên trì duy trì trong thời gian dài. Chính cách tiếp cận bền vững này mới là yếu tố quan trọng giúp cô giữ được vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng dồi dào dù lịch trình luôn kín mít.