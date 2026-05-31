Vợ Anh Đức được khen đẹp hơn Tiểu Vy

Chỉ với vài giây ngắn ngủi, Tiểu Vy bỗng bị mỹ nhân này chiếm sóng.

Mới đây, một đoạn clip ngắn được đăng tải trên TikTok của Anh Phạm – bà xã diễn viên Anh Đức đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến dân tình bàn tán không chỉ là màn tương tác vui vẻ giữa hai người đẹp mà còn bởi visual nổi bật của Anh Phạm khi đứng cạnh Hoa hậu Tiểu Vy, người vốn được mệnh danh là sở hữu "nhan sắc nghìn năm có một".

Anh Phạm và Tiểu Vy đọ sắc. (Nguồn: Anh Phạm)

Trong clip, Anh Phạm và Tiểu Vy cùng thực hiện những động tác bắt trend đơn giản trong không gian hậu trường. Nếu Tiểu Vy gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn cùng thần thái của một nàng hậu đình đám thì Anh Phạm lại ghi điểm nhờ nét đẹp đằm thắm, sang trọng và ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn.

Nhan sắc của Anh Phạm không hề kém cạnh khi đứng cạnh hoa hậu Tiểu Vy. (Nguồn: TikTok)

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận bất ngờ khi cho rằng Anh Phạm hoàn toàn không bị "dìm" khi xuất hiện bên cạnh một trong những hoa hậu được đánh giá cao nhất về nhan sắc của showbiz Việt. Thậm chí, không ít ý kiến nhận xét bà xã Anh Đức có phần nổi bật nhờ khí chất trưởng thành và thần thái tự tin.

Trong đoạn video, Anh Phạm diện mẫu váy ánh bạc ôm sát cơ thể với thiết kế đính kết lấp lánh, tôn lên đường cong mềm mại cùng đôi chân thon dài. Trong khi đó, Tiểu Vy lựa chọn chiếc đầm lụa màu hồng pastel với phom dáng nữ tính, thanh lịch. Hai phong cách khác nhau nhưng đều mang đến sức hút riêng, tạo nên màn "đọ sắc" nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Nhiều netizen cũng dành lời khen cho bà xã diễn viên Anh Đức. (Nguồn: TikTok)

Đặc biệt, vóc dáng của Anh Phạm trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Dù không hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp chuyên nghiệp như Tiểu Vy, cô vẫn sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, vòng eo gọn gàng và bờ vai thanh mảnh. Khi đứng cạnh nàng hậu sinh năm 2000, Anh Phạm vẫn giữ được sự nổi bật, không hề tạo cảm giác lép vế về hình thể.

Bên cạnh lợi thế vóc dáng, nhan sắc của bà xã Anh Đức cũng được đánh giá ngày càng mặn mà. Gương mặt hài hòa với sống mũi cao, làn da sáng cùng mái tóc xoăn nhẹ giúp cô toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Khác với vẻ đẹp sắc sảo, mang đậm chất hoa hậu của Tiểu Vy, Anh Phạm ghi điểm nhờ nét dịu dàng, gần gũi nhưng vẫn rất cuốn hút trước ống kính.

Gần đây, Anh Phạm và Hoa hậu Tiểu Vy còn cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Ốc mượn hồn . Tác phẩm đang nhận được sự quan tâm từ khán giả nhờ quy tụ dàn diễn viên quen thuộc cùng nội dung mang màu sắc tâm lý, kỳ bí.

Nhan sắc của Anh Phạm không hề lép vế khi đứng cạnh Tiểu Vy. (Nguồn: Facebook)

Từ sau đám cưới với Anh Đức, Anh Phạm nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng. Mỗi lần xuất hiện, cô đều gây ấn tượng nhờ phong cách thời trang chỉn chu và ngoại hình ngày càng thăng hạng. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội thường xuyên nhận về lượng tương tác lớn, với nhiều lời khen dành cho sắc vóc nổi bật của cô.