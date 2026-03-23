BTS comeback không như mơ, cổ phiếu HYBE "bay màu" 15% chỉ sau một đêm

Cổ phiếu của HYBE đã giảm gần 16% vào thứ Hai (23/3), vượt xa mức bán tháo chung của ngành giải trí do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, sau khi buổi hòa nhạc tái xuất của BTS tại trung tâm Seoul thu hút ít người hâm mộ hơn dự kiến. Theo Kore Times, Sự sụt giảm mạnh này cho thấy niềm tin vào đòn bẩy kinh tế từ BTS đang dần suy giảm.

Buổi biểu diễn của BTS vẫn đang là tâm điểm bàn luận

Gã khổng lồ K-pop đã đóng cửa ở mức 290.500 won (khoảng 5.480.000 đồng) trên sàn giao dịch Hàn Quốc, giảm 15,55% so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi thị trường chung đối mặt với những cơn gió ngược từ xung đột Trung Đông, mức giảm của HYBE rõ rệt hơn hẳn so với các đối thủ. Các công ty đối thủ như SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment lần lượt giảm 9,16%, 6,80% và 9,70%. Chỉ số KRX K-Content - theo dõi các công ty truyền thông và giải trí Hàn Quốc - cũng giảm trong khoảng 6%.

Tâm lý nhà đầu tư trở nên tồi tệ sau khi lượng khán giả tham dự buổi biểu diễn của BTS vào ngày 21 tháng 3 tại Quảng trường Gwanghwamun không đạt được ước tính ban đầu. Cảnh sát từng kỳ vọng có tới 260.000 người, trong khi chính quyền thành phố Seoul dự kiến đám đông hơn 200.000 người.

Tuy nhiên, theo hệ thống dữ liệu đô thị thời gian thực của Seoul, lượng người tham dự thực tế chỉ tính riêng trong Quảng trường Gwanghwamun chỉ đạt từ 46.000 đến 48.000 người. Ngay cả khi tính cả đám đông tụ tập trước Tòa thị chính Seoul và Hội đồng Thành phố Seoul, tổng lượng người tham dự cũng chỉ vào khoảng 77.000 đến 83.000 người. Các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng những kỳ vọng về sự trở lại của BTS đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ đầu năm nay và tan biến ngay khi album được phát hành.

7 chàng trai comeback sau 4 năm

Bất chấp đợt bán tháo ngắn hạn, các nhà phân tích chứng khoán vẫn duy trì triển vọng lạc quan về cổ phiếu này nhờ chuyến lưu diễn toàn cầu sắp tới của nhóm.

"Chuyến lưu diễn thế giới của BTS bắt đầu vào tháng 4 dự kiến sẽ thu hút khoảng 4,6 triệu người tham dự dựa trên các ngày đã công bố cho đến nay, và có thể vượt quá 5 triệu nếu các buổi diễn bổ sung được thêm vào", nhà nghiên cứu Jang Min-ji từ Kyobo Securities cho biết.

Jang ước tính đóng góp tài chính của nhóm sẽ đạt khoảng 1.600 tỷ won (khoảng 30,18 nghìn tỷ đồng). Nhờ chuyến lưu diễn, các nhà phân tích dự báo doanh thu hàng năm của HYBE sẽ chạm mức 4.380 tỷ won (khoảng 82,63 nghìn tỷ đồng), tăng 65,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn nữa, lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ tăng vọt 978,2% lên 538,1 tỷ won (khoảng 10,15 nghìn tỷ đồng). Phản ánh sự lạc quan dài hạn này, KB Securities và IBK Investment & Securities đã nâng giá mục tiêu cho HYBE lần lượt lên 500.000 won (khoảng 9,43 triệu đồng) và 480.000 won (khoảng 9,05 triệu đồng).

Nguồn: The Korea Times