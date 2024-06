BST Chanel Haute Couture Thu Đông 2024 đẹp hơn tưởng tượng, và đó không phải tác phẩm của Virginie Viard?

Chiều ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam), show diễn trình làng BST Chanel Haute Couture Thu Đông 2024 đã chính thức được diễn ra tại nhà hát Palais Garnier, Pháp. Đây là show diễn mở màn cho ngày thứ 2 trong lịch trình 5 ngày của tuần lễ thời trang Haute Couture Paris. Tham dự sự kiện còn có những cái tên đình đám như Naomi Campbell, đạo diễn Greta Gerwig, Kerry Washington,...

Ngoài những ngôi sao, khách mời top đầu của ngành thời trang, giải trí, show diễn còn khiến cho giới mộ điệu không khỏi bất ngờ vì "đẹp hơn tưởng tượng" của nhiều người.

Chanel Haute Couture Thu Đông 2024

Phải thở phào nhẹ nhõm vì địa điểm làm show đã đẹp trở lại

Địa điểm Chanel chọn để là nhà hát Palais Garnier. So với nhiều show diễn Chanel gần đây gây thất vọng về bối cảnh tổ chức của Virginie Viard (đặc biệt là bối cảnh bể bơi trong tòa nhà bỏ hoang cho BST Resort 2025), có thể nói, địa điểm tổ chức giới thiệu BST Haute Couture Thu Đông 2024 này tuy không đột phá nhưng vẫn đẹp hơn nhiều (may mắn là vậy).



Đây là một địa điểm gắn liền với một phần của lịch sử thương hiệu. Mối liên hệ mật thiết giữa nhà mốt Pháp với múa ballet và Palais Garnier bắt nguồn từ chính niềm say mê của nhà sáng lập thương hiệu Gabrielle (Coco) Chanel với bộ môn nghệ thuật này. Chính sự uyển chuyển và thanh thoát của người vũ công trên sân khấu đã truyền cảm hứng để Coco Chanel sáng tạo nên những bộ trang phục mang tinh thần tự do, thoải mái, và linh hoạt.

Trong quá khứ, Coco Chanel có mối quan hệ tốt với giới nghệ sĩ, một trong số đó có Serge Diaghilev, nhà sáng lập của vũ đoàn Ballets Russes danh tiếng. Bà từng thiết kế phục trang cho nhiều vở ballet từng được biểu diễn tại Palais Garnier, nổi bật nhất là Le Train Bleu năm 1924 hay Apollon Musagète (1928).

Người kế nhiệm Coco Chanel - Karl Lagerfeld cũng đã thiết kế phục trang cho nhiều vở diễn ballet khác nhau tại nhà hát này như “The Dying Swan” năm 2009 và vở “Decadence” năm 2018. Mối liên hệ giữa Chanel và nhà hát Palais Garnier vẫn được Virginie Viard duy trì dưới thời của bà.

GĐST Virginie Viard lặng lẽ biến mất giữa giông tố tranh cãi

Trước đó không lâu, thông tin Giám đốc Nghệ thuật (GĐNT) Virginie Viard chính thức rời Chanel sau 3 thập kỉ gắn bó đã khiến nhiều tín đồ thời trang "sốc toàn tập" và tạo ra nhiều cuộc bàn tán, tranh luận về cái tên mới sẽ thay thế vị trí của bà. Theo nhiều nguồn tin, BST Haute Couture Thu Đông 2024 này sẽ là BST cuối cùng của Chanel dưới "triều đại" Virginie Viard.

Thông tin này đã khiến cho show diễn Haute Couture Thu Đông của hãng trở thành một trong những show được giới mộ điệu mong chờ nhất trong tuần lễ thời trang năm nay.

Trái ngược với sự chờ đợi của nhiều người, BST Haute Couture này lại được thiết kế bởi team thiết kế in house của nhà mốt. Thông thường, việc ra mắt một BST Haute Couture sẽ mất đến hàng tháng trời để thực hiện, còn Virginie Viard mới "chia tay" Chanel được 3 tuần nhưng tên của nữ NTK này cũng không được credit trong show diễn. Điều này tạo nên một làn sóng tranh luận trong cộng đồng những người yêu thời trang toàn cầu.

Liệu Chanel có đang đối xử "bạc bẽo" với nữ NTK khi không để bà có một màn chia tay đàng hoàng, tử tế hay đây chính là chủ đích của Virginie Viard? Một giả thiết nữa được đặt ra đó là có lẽ nữ NTK này đã có ý định rời Chanel từ trước nên bà cũng chủ động không tham gia vào công việc sáng tạo, thiết kế BST này.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc "thảm hoạ" BST Resort 2025 diễn ra vào tháng 5 năm nay chính là lời từ biệt của Virginie Viard cho Chanel.

Chanel đã thấy cầu vồng sau cơn mưa?

Đánh giá công bằng, BST Haute Couture Thu Đông 2024 của Chanel có thể sẽ là một khởi đầu êm ả và nhẹ nhàng mới của thương hiệu đã có tuổi đời dài 114 năm này. Những mẫu thiết kế được nhiều chuyên gia đánh giá có khởi sắc hơn cho với vài năm trở lại đây. Vì đã quá quen thuộc và thất vọng sau mỗi lần nhìn thấy BST mới của Chanel dưới thời Virginie Viard nên BST Haute Couture Thu Đông 2024 này đã khiến nhiều tín đồ thời trang phải bất ngờ vì đẹp hơn tưởng tượng.

Cảm hứng bao trùm cho 46 mẫu thiết kế vẫn chính là sự cổ điển, nữ tính xen lẫn nét hiện đại và vượt thời gian. Nếu như những sáng tạo của Virginie Viard đề cao tính ứng dụng và kĩ thuật thủ công thì những gì ta có thể thấy được trong BST này chính là sự hoài niệm, giao thoa quá khứ - thực tại.

Cùng với đó, đội ngũ studio thiết kế cũng đã cho ra mắt những mẫu trang phục mang tính trải nghiệm, cầu kì, kịch tính và hướng tới đối tượng trẻ hơn trước.

Ngoài ra, đây cũng là BST sử dụng đa dạng chất liệu: từ những item mang tính biểu tượng như tweed cho đến tulle, lụa teffeta, lưới, sequin,... Bảng màu sắc cho bộ sưu tập này vừa phong phú vừa tinh tế, bao gồm các gam màu đen, vàng, bạc, beige, tím hồng và màu xanh nhạt. Các màu sắc này gợi lên hình ảnh của những bữa tiệc lộng lẫy nhất, mang đến sự tráng lệ và thanh lịch của Palais Garnier. Sự kết hợp của những chất liệu lấp lánh, ánh kim cho đến satin bóng và trơn lì tạo nên một trải nghiệm thị giác phong phú cho show diễn.

Điểm đáng khen cho lần ra mắt BST Haute Couture này của Chanel chính là phần styling trang phục trông "dễ chịu", trẻ trung và không còn khó hiểu, kì cục như những show diễn gần đây của Virginie Viard.



Trang phục lẫn cách styling, mix match vô cùng khó hiểu trong BST Chanel Haute Couture Xuân Hè 2024 từng khiến nhiều tín đồ thời trang nhức mắt

So với thời kì Virginie Viard, đây chắc chắn là một khởi đầu mới dễ chịu với nhiều look đẹp mắt. Có điều, khi so với sự xoay chuyển không ngừng nghỉ của ngành thời trang nói chung hay những nhà mốt haute couture khác nói riêng (như Schiaparelli, Iris Van Herpen, Thom Browne,...) cũng tham gia tuần lễ thời trang, BST này vẫn còn thiếu điểm nhấn hay các yếu tố tạo nên sự "ố á" bất ngờ.

Để vừa tạo ấn tượng, tiếng vang lớn vừa kế thừa, phát huy di sản thương hiệu và cân bằng đạt được "KPI" doanh số sẽ là bài toán rất khó mà người kế nhiệm tiếp theo của Chanel sẽ phải giải.







